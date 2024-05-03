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В Северодвинске злодей уговаривал ребенка по телефону взорвать жилой дом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом).

Следствием установлено, что 11-летний мальчик из города Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ. Мальчик стал следовать инструкциям. По счастливой случайности наступления тяжких последствий для ребенка и жильцов многоквартирного дома удалось избежать, так как глава семьи вернулся домой, прервал разговор с неизвестным и проветрил помещение.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

Следственное управление обращается к жителям региона: не допустите, чтобы Вы или Ваши близкие обманным путем были вовлечены в совершение уголовно наказуемых деяний или стали жертвой злоумышленников. Проведите профилактические беседы с несовершеннолетними и людьми преклонного возраста, которые чаще всего попадают на уловки преступников. Запретите им отвечать на звонки с незнакомых номеров и разговаривать с неизвестными, кем бы они не представлялись.  Будьте бдительны, наша общая задача предотвратить противоправные действия.

(фото с https://www.bliz.ru)

17 июнь 11:21 | : Происшествия

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