В Архангельске спецрейд выявлял похитителей велосипедов

В период с 16 по 19 мая в регионе прошло профилактическое мероприятие «Велосипед». В рамках акции сотрудники полиции организовывали проверки двухколесных транспортных средств по номерам и особым приметам с находящимися в розыске.

Одно из рейдовых мероприятий прошло в минувшее воскресенье на набережной Северной Двины в городе Архангельске. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции не только проверяли транспортные средства отдыхающих, но и проводили профилактические беседы о правилах безопасности при хранении велосипедов и вручали специально подготовленные профилактические листовки.

Как показывает практика, в большинстве случаев хищения двухколесных транспортных средств становятся возможными из-за того, что люди оставляют велосипеды на лестничной площадке или на улице, не пристегивая их специальными противоугонными устройствами. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам ответственно относиться к хранению своего имущества. Если возникла необходимость оставить велосипед на непродолжительное время без присмотра, необходимо надежно закрепить его противоугонным устройством, которое сложно разрушить бытовым инструментом.