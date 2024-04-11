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В Плесецком округе топор стал орудием несостоявшегося убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 9 мая 2024 года в квартире дома в поселке Оксовский подозреваемый после произошедшего конфликта вернулся в квартиру к 37-летнему потерпевшему и нанес тому удар топором в область головы. Супруга потерпевшего незамедлительно позвонила в единую диспетчерскую службу и на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, благодаря чему пострадавший остался жив.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что пришел домой к потерпевшему, в гостях у которого его сожительница употребляла спиртные напитки. В процессе выяснения между ними отношений, за нее заступился хозяин жилища. Через некоторое время он вернулся к тому в дом и ударил его по голове. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

13 май 10:56 | : Происшествия

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