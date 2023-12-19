Прокуратура Архангельской области нарисовала картину преступности за 2023 год

В 2023 году в Архангельской области зарегистрировано 17 270 преступлений, что на 2,9 % больше (+484), чем в 2022 году (16 786).

Увеличение преступности зафиксировано в городах Архангельске,

и Новодвинске, ЗАТО г. Мирный, Верхнетоемском, Виноградовском, Каргопольском, Пинежском, Плесецком, Устьянском районах. В остальных районах области наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений в среднем на 6,1 %.

По сравнению с прошлым годом число особо тяжких преступлений сократилось на 5,4 %, тяжких преступлений – на 5 %. Показатели по преступлениям, относящимся к категории средней тяжести, выросли на 2 %, небольшой тяжести – на 8,2 %.

В текущем году зарегистрировано 1506 преступлений против жизни и здоровья (- 2,4 %). Совершено 88 убийств и покушений на них, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 113 таких преступлений. Наибольшее их количество совершено в г. Архангельске (34).

Снизилось на 17,5 % (со 166 до 137) число умышленных деяний, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) – на 3,6 % (с 311 до 319), меньше зарегистрировано фактов угроз убийством – на 32,7 % (с 352 до 237). При этом возросло количество случаев причинения вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ) – на 7,4 % (с 272 до 292), побоев (ст. 116 УК РФ) – на 14 % (с 43 до 49).

Наблюдается рост на 2,2 % количества преступлений против собственности (с 9940 до 10 163), в том числе мошенничеств – на 27 % (с 2884 до 3662), мелких хищений, совершенных лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, – на 17,5 % (с 441 до 518). Вместе с тем снизилось количество краж – на 7,6 % (с 5526 до 5107), грабежей – на 33,4 % (с 467 до 311), разбоев – на 14,9 % (с 47 до 40), вымогательств – на 23,3 % (со 133 до 102).

Общее число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или в сфере компьютерной информации возросло на 28 % (с 5100 до 6529). В их числе на 43,1 % (с 2153 до 3080) увеличилось количество фактов хищения денежных средств путем обмана, а количество краж, совершенных дистанционным способом, снизилось на 5,8 % (с 1385 до 1305). Это свидетельствует о том, что преимущественным способом совершения указанных преступлений в настоящее время является перевод денежных средств в пользу мошенников самими потерпевшими, склоняемыми к этому путем применения психологических методов, приемов и манипуляций с целью побуждения к совершению действий в интересах злоумышленника (например, к переводу денег на «безопасный счет», к уплате комиссий при якобы имеющем место начислении государственными органами выплат и компенсаций, к перечислению денежных средств лицам, представляющимся по телефону сотрудниками правоохранительных органов, руководителями организаций, в которых работают потерпевшие, и т.д.).

Количество так называемых «телефонных мошенничеств» по сравнению с 2022 годом хотя и выросло на 1429 единиц, однако в 16,7 % случаев такие преступления не окончены, то есть фактическое хищение денежных средств не доведено до конца вследствие действий либо самих потерпевших, либо третьих лиц (например, сотрудников банков). Вместе с тем сумма ущерба, причиненного преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по возбужденным в 2023 году уголовным делам составила 1 млрд рублей против 587,3 млн рублей годом ранее, увеличившись почти вдвое (на 455,1 млн рублей). Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске: его сумма составила 19 млн рублей.

Количество выявленных фактов дачи и получения взятки в 2023 году (74) по сравнению с 2022 годом выросло на 28 %. Средний размер полученной взятки составил 435,3 тыс. рублей.

Раскрываемость преступлений составила 51,3 %, годом ранее этот показатель составлял 54,7 %. Остались нераскрытыми 8191 преступление.

Из общего количества нераскрытых преступлений 30,6 % (2504) относятся на долю тяжких и особо тяжких деяний, показатель раскрываемости по ним составил 44,6 % (в 2022 г. – 47,8 %).

На 13,3 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 5 % – преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, на 8,8 % – преступлений, совершенных в составе групп.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, по сравнению с прошлым годом снизилось на 18,1 % (с 371 до 304).

Всего выявлено 6745 лица, совершивших преступления, из них 63,2 % не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

Повторно к уголовной ответственности привлечен 4541 гражданин.

Сумма ущерба, причиненного преступлениями по оконченным уголовным делам, в 2023 году составила 763,7 млн рублей, из которых добровольно погашено 379,4 млн рублей, изъято имущества, денег и ценностей в счет возмещения ущерба на сумму 54,2 млн рублей, стоимость имущества, на которое органами предварительного расследования наложен арест, составила 254,8 млн рублей.

Вопросы обеспечения достоверности государственного единого статистического учета состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов работы по расследованию уголовных дел находятся на постоянном контроле прокуратуры области.