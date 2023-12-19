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Между Архангельском и Северодвинском произошло трагическое ДТП

Вчера, 15 января, около 17:20 в полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге «Архангельск - Северодвинск» в районе СНТ «Лисьи Борки».

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «ГАЗ-Соболь» и Volkswagen Polo.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, водитель и пассажир микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.  

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Северодвинску. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

 (фото с https://tagilcity.ru

16 январь 08:00 | : Происшествия

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