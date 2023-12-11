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В Архангельской области брат убил брата. Обоим под 70

3 января 2024 года по месту жительства в частном доме в деревне Нижняя Ваеньга в Виноградовском районе обнаружено тело 68-летнего мужчины с травмой головы и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенный совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее 67-летний брат потерпевшего. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что брат длительное время проживал у него в доме и отказывался съезжать. 3 января 2024 года ночью он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, и между ними в очередной раз произошел конфликт, так как брат ночевал у него дома. В процессе потасовки он применил к брату физическую силу и выстрелил в его сторону из гладкоствольного охотничьего ружья. Затем обратился к соседу, которому рассказал о произошедшем. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

10 январь 08:49 | : Происшествия

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