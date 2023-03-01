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В Архангельской области задержан деревенский "Каин"

Вчера вечером в частном доме в деревне Михайловская Виноградовского района обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности  35-летнего мужчины с ножевыми ранениями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенный совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 42-летний родственник потерпевшего. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что дома его встретил двоюродный брат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который стал ему предъявлять претензии, что он не помогает матери. Между ними произошла словесная ссора, которая переросла в потасовку. В порыве гнева он взял нож и нанес им несколько ударов по телу родственника. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 март 14:18 | : Происшествия

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