В Устьянском районе задержан хладнокровный убийца подруги по спиртному

20 июля 2023 года днем по месту жительства в поселке Лойга Устьянского района обнаружено тело ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за грабежи 48-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний знакомый потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 16 июля 2023 года вечером в гостях у знакомой употреблял спиртные напитки. Он предположил, что хозяйка жилища без разрешения взяла его телефон и попросил вернуть. Женщина его оскорбила, поэтому он нанес ей удары двумя ножами в область груди и шеи, закрыл входную дверь на навесной замок и скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.