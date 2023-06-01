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Девушка из Вельска распространяла наркотики в Архангельске через соцсети

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска 26-летняя жительница Вельского района признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

Судом установлено, что ранее не судимая девушка в апреле текущего года в ходе переписки в мессенджере «Телеграм» вступила с неустановленным лицом в преступный сговор, а в последующем оборудовала на территории Октябрьского округа г. Архангельска не менее 7 тайников с наркотическим средством для последующего сбыта его неопределенному кругу лиц. 

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, наркотические средства общей массой не менее 14 г изъяты из незаконного оборота.

С учетом обстоятельств и данных о личности обвиняемой, судом ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

04 сентябрь 09:19 | : Происшествия

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