На жителя Поморья заведено уголовное дело за отказ от дачи показаний

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего жителя Шенкурского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ потерпевшего от дачи показаний).

По версии следствия, в 2022 году на стадии предварительного следствия и в суде подозреваемый, являясь потерпевшим по уголовному делу о покушении на убийство, отказался давать показания об обстоятельствах причинения ему удара ножом 10 мая 2022 года в область грудной клетки слева. Несмотря на позицию потерпевшего, приговором суда, вступившим в законную силу, злоумышленник, ранее судимый за убийство и вымогательство, осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Мотивом для выяснения отношений 10 мая 2022 года между мужчинами, которые ранее приходили соучастниками по уголовному делу о вымогательстве, послужила жалоба сожительницы потерпевшего, который якобы применял к ней физическую силу. Осужденный решил заступиться за женщину и ударил ее сожителя ножом в грудь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив, но отказался давать показания на своего обидчика.

Уголовное дело за отказ потерпевшего от дачи показаний Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу направлено прокурору района с обвинительным заключением.

За отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста.