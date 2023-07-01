С июля месяца в Архангельской области утонули 19 человек

Завершился месячник безопасности людей на водных объектах. Результаты работ по недопущению несчастных случаев на воде обсудили на заседании оргкомитета месячника с участием представителей муниципалитетов Архангельской области.

Прошедшая неделя отличилась особенно тёплой погодой и наибольшим количеством происшествий на воде. За неделю зафиксировано пять случаев гибели людей на водных объектах.

Всего с начала купального сезона 1 июля в Архангельской области вода унесла жизни 19 человек, в том числе троих детей. В прошлом году в аналогичный период несчастных случаев было 20.

За время месячника безопасности на воде муниципалитеты Архангельской области провели более 1 200 патрулирований, установили 760 запрещающих знаков и 282 стенда, распространили 28 тысяч памяток и провели занятия с 35 тысячами детей.

Кроме того, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях за купание в запрещённых местах, и 81 протокол на родителей, чьи дети купались без присмотра и нарушали правила безопасности.

Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев, профилактические мероприятия дали свои, пусть и небольшие, результаты. Вместе с тем он подчеркнул крайне недостаточную работу муниципалитетов по оборудованию пляжей, где можно было бы купаться. В этом году был открыт всего один такой пляж в Каргопольском округе и четыре в детских лагерях.

По информации Северного УГМС, жаркие дни отступят в пятницу 18 августа. Тем не менее вода продолжает оставаться тёплой. Поэтому, несмотря на завершение месячника безопасности на воде, профилактические мероприятия продлятся до середины сентября.

Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в Архангельской области ежегодно в июле, с началом купального сезона. В этом году профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде были продлены до середины августа из-за жаркой погоды.