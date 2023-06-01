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В Архангельской области продлен режим безопасности на воде

Продолжение профилактических мероприятий по недопущению несчастных случаев на водоёмах обсудили сегодня на заседании оргкомитета месячника безопасности людей на водных объектах с участием представителей муниципалитетов Архангельской области.

 По информации Северного УГМС, жаркая погода сохранится, как минимум, до конца недели. В связи с этим, по распоряжению Губернатора Архангельской области, месячник продлён до 13 августа. 

«За прошедшую неделю значительно увеличилось количество протоколов по административным правонарушениям за несоблюдение правил безопасности у воды и на воде. Погода нас не радует, сохраняются повышенные риски происшествий на водоёмах. Поэтому будем продолжать профилактические мероприятия, устанавливать запрещающие знаки и патрулировать места скоплений граждан у воды», — руководитель Агентства ГПС и ГЗ Игорь Раченков.

 В свою очередь главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев акцентировал внимание муниципальных образований на необходимость патрулировать места отдыха людей у воды именно в дневное, послеобеденное время, так как это наиболее популярное среди жителей время для купания.

 «Расслабляться считаю недопустимым, поэтому предлагаю муниципальным образованиям проанализировать статистику происшествий за последние годы для корректировки перечня опасных мест», — отметил также Никита Горяев.

 В городе Архангельске за период месячника безопасности установлено 109 знаков «Купание запрещено». Патрулирование берега реки продолжается. Тем не менее с начала летнего сезона в областном центре на воде погибло три человека, и один из них ребёнок. При этом последний случай произошёл 3 августа вблизи улицы Чапаева, где в прошлом году тоже погиб ребёнок, несмотря на запрещающие знаки. В данный момент проход к данному месту перегородили.

 «Сегодня проезжали, детей там нет. Наверное, вместе с запрещающими знаками нужно дополнительно ставить чёрную табличку с датами, когда и кто в этом месте погиб, чтобы хоть как-то остановить людей от того, чтобы купаться в запрещённом месте», — отметил начальник МКУ «Городской центр гражданской защиты» Валерий Мурашев.

 В Верхнетоемском округе на прошлой неделе также утонул молодой человек в месте, запрещённом для упания. Как доложил замначальника отдела по ГО и ЧС окружной администрации, на текущий момент в комиссии по делам несовершеннолетних на рассмотрении 6 протоколов об административных правонарушениях по статье о нахождении детей у водоёмов без присмотра взрослых.

Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в Архангельской области ежегодно в июле, когда погода благоприятствует выходу жителей к воде, что влечёт за собой несчастные случаи. Месячник включает в себя перечень мероприятий по открытию пляжей и недопущению гибели людей на воде. 

09 август 07:37 | : Происшествия

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