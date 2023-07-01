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Жительница Онеги била собаку породы алабай топором по голове

14 августа в полицию города Онеги поступило сообщение от местной жительницы, которая обнаружила в лесополосе привязанную к дереву собаку породы алабай. Пес был в наморднике, кроме того у животного была пробита голова.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленницу. Ей оказалась хозяйка собаки – онежанка 1989 года рождения. Она пояснила, что собака начала вести себя агрессивно, в том числе по отношению к ее несовершеннолетним детям. Тогда женщина решила избавиться от животного. С этой целью днем 13 августа она привела питомца в лес, привязала, несколько раз ударила топором по голове и оставила, полагая, что в безлюдном месте собаку никто не найдет.

В настоящее время животное находится в ветеринарной клинике.

Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. 

 

15 август 08:58 | : Происшествия

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