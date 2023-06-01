18-летний студент из Архангельска променял учебу на наркозакладки

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, в период обучения в одном из техникумов г. Архангельска в ноябре 2022 года нашел объявление интернет-магазина по продаже наркотиков с предложением хорошего заработка при устройстве в качестве «закладчика», приняв которое приступил к указанной преступной деятельности. В последующем был повышен до «крупнооптового закладчика».

За период своей «работы» в интернет-магазине обвиняемый неоднократно оборудовал закладки с наркотическими средствами на территории г. Архангельска. В связи с постоянной «занятостью» в указанной преступной деятельности из техникума он был отчислен.

После получения очередной партии наркотиков массой более 490 гр. через тайник в лесном массиве на территории Холмогорского района и доставки запрещенных веществ в г. Архангельск он был задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома.

При обыске в его квартире изъяты приготовленные к продаже наркотические средства из предыдущей партии массой более 180 гр.

Запрещенные вещества, розничная стоимость которых на «черном рынке» оценивается в 1,3 млн. руб., изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.