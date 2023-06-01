Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан мошенник, промышлявший микрозаймами

В отдел полиции города Архангельска обратился местный житель 1983 года рождения. По словам мужчины, он получил судебное решение, в котором сообщалось, что у него имеется задолженность перед микрокредитными организациями, однако архангелогородец займов не оформлял.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный, воспользовавшись персональными данными заявителя, оформил микрозаймы в двух финансовых организациях на общую сумму 12 000 рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый приобрел подержанный мобильный телефон. После непродолжительного пользования обнаружил в памяти устройства фотографии бывшего владельца смартфона, в том числе снимок паспорта.

Злоумышленник, используя компьютерные программы, изменил фотографию в документе на свою, после чего с его помощью дистанционно оформил на имя потерпевшего два займа в  микрокредитной организации.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется предварительное расследование в форме дознания.

(картинка с https://a.d-cd.net/m6pKJunAJWVzZHlnKcZH2eCMstA-960.jpg

10 август 14:00 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Андре Ганьон…
Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (116)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20