В Архангельске задержан мошенник, промышлявший микрозаймами

В отдел полиции города Архангельска обратился местный житель 1983 года рождения. По словам мужчины, он получил судебное решение, в котором сообщалось, что у него имеется задолженность перед микрокредитными организациями, однако архангелогородец займов не оформлял.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный, воспользовавшись персональными данными заявителя, оформил микрозаймы в двух финансовых организациях на общую сумму 12 000 рублей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый приобрел подержанный мобильный телефон. После непродолжительного пользования обнаружил в памяти устройства фотографии бывшего владельца смартфона, в том числе снимок паспорта.

Злоумышленник, используя компьютерные программы, изменил фотографию в документе на свою, после чего с его помощью дистанционно оформил на имя потерпевшего два займа в микрокредитной организации.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется предварительное расследование в форме дознания.

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