Юный житель Коноши пытался зарубить спящего отца топором

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 14-летнего жителя Коношского района в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночное время 25 мая 2023 года по месту жительства в одном из поселков Коношского района обвиняемый из-за предшествовавшего конфликта и возникшей личной неприязни ударил обухом топора по голове спящего 40-летнего отца, причинив тому черепно- мозговую травму. Пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что его отец накладывал на него много запретов, озадачивал работой по дому и запрещал пользоваться мобильным телефоном. В ночное время он вспомнил обиды и решил проучить отца, поэтому ударил его спящего обухом топора по голове.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.