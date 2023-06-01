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В Архангельской области иномарка «Suzuki» вошла в конфликт с пассажирским автобусом

Сегодня около 14.30 на автодороге «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, столкнулись иномарка «Suzuki» и пассажирский автобус, в котором находилось 15 человек.

По имеющейся на данный момент информации, женщина-водитель легкового автомобиля погибла на месте происшествия. Водитель и два пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


05 август 16:45 | : Происшествия

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