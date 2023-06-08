В Архангельской области от весеннего паводка пострадал поселок Лая

По общему мнению комиссии, прохождение ледохода по территории области в 2023 году было относительно спокойным. Исключением стал населенный пункт Лая Приморского муниципального района, где были затоплены придомовые территории.

«В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций нами были проведены превентивные мероприятия, включая предпаводковое обследование ледового покрова рек, ледорезные работы на участке реки Северной Двины, а также работы с использованием автомобиля УРМ по освобождению опор моста через реку Курью в районе н.п. Анащкино Холмогорского округа. На Северной Двине, Пинеге и Лае проведены взрывные работы по разрушению льда. В общей сложности выполнено 6 выездов, разрушено 4368 кв. метров ледового покрова, израсходовано 669 кг взрывчатых веществ», — доложил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Игорь Раченков.

Также на контроле оперативного штаба находилась ситуация с обеспечением продовольствием, товарами первой необходимости и лекарственными средствами населенные пункты, которые могли быть изолированы в период прохождения ледохода и паводка. С 5 по 20 апреля спасатели Центральной спасательной станции совместно с ПЧ-59 ОГПС-18 проводили мероприятия по оказанию помощи населению, проживающему в населенных пунктах с ограниченной транспортной доступностью. В г. Шенкурск было выполнено 234 рейсов, перевезено 1170 человек и более 500 кг грузов с использованием аэросаней-амфибии "Патруль" и частично СВП "Славир". В п. Пасьва Вельского района было выполнено 59 рейсов, перевезено 206 человек и 1600 кг грузов. Аналогичные перевозки людей и грузов производились в с. Благовещенском Вельского района и д. Усть-Кожа Онежского района.

По данным ФГБУ «Северное УГМС», в текущем году прохождение ледохода по территории области характеризовалось несколькими особенностями. В частности, из-за активного потепления в третьей декаде марта начало весенних процессов на верхних и средних течениях рек Ваги и Северной Двины произошло раньше обычного от 13 до 21 дня. В районе г/п Березник ледяной покров на Северной Двине был вскрыт "Сухонским" ледоходом, впервые с 1993 года. Кроме того, не было образования заторов. «При формировании заторов отметки неблагоприятного явления не были достигнуты ввиду того, что голова затора располагалась в районе пунктов, которые могли быть подвержены затоплению или выше по течению», — пояснил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

По словам заместителя директора ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Виктора Пономарёва, в ходе весеннего паводка подверглись затоплению 45 участков автодорог. Повреждения и разрушения разной сложности произошли на 7 участках региональных дорог. Работы по восстановлению проезда по участкам размытых дорог и поврежденных искусственных сооружений выполнялись максимально оперативно. «Все участки затоплений 2023 года являются «традиционными». В целом весенний паводок прошёл предсказуемо, без серьезных разрушений на опорной сети региональных дорог», — сообщил Виктор Пономарёв.

В заключение Игорь Раченков поблагодарил всех членов оперативного штаба, руководителей и работников взаимодействующих организаций, глав муниципальных образований за активное участие в мероприятиях по подготовке к паводку, за своевременную и четкую организацию работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций.