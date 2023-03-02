Архангельскому любителю ЛСД изменили в приговоре штраф на условный срок

Октябрьским районным судом г. Архангельска приговором от 07.03.2023 33-летний житель областного центра был признан виновным в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства – d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) в значительном размере (часть 3 статьи 30 части 1 статьи 228 УК РФ) и осужден за это к штрафу 20 000 рублей.

Установлено, что осужденный летом 2022 года в г. Архангельске при помощи мобильного телефона заказал в сети «Интернет» наркотик, оплатив его криптовалютой – биткоин, после чего намеревался забрать его в одном из отделений почтовой связи города, однако не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции при попытке получить почтовое отправление.

Государственный обвинитель не согласился с излишне мягкой правовой оценкой преступления и несправедливым наказанием и оспорил приговор.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокуратуры г. Архангельска приговор отменен и вынесен новый, которым преступные действия виновного квалифицированы по более тяжкой статье (часть 3 статьи 30 части 3 статьи 228 УК РФ), как покушение на незаконное приобретение без цели сбыта того же самого наркотического средства, но уже в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Вышестоящий суд констатировал, что размер наркотика определяется всем объемом носителя наркотика – бумаги, а не его сухим остатком, поэтому усилил ответственность осужденного.