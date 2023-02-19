Оперативники архангельского УФСИН задержали сбежавшего осужденного

Сегодня сотрудниками УФСИН России по Архангельской области был задержан осужденный Кулибаев Азиз Ибрахимович, 1975 года рождения, который 01 мая 2023 года самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенный в Коношском районе Архангельской области.

По факту самовольного оставления осужденным Кулибаевым А.И. учреждения УФСИН России по Архангельской области соответствующими органами уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 уголовного кодекса РФ. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В УФСИН России по Архангельской области в настоящее время в установленном законом порядке проводится проверка.