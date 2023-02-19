Житель Архангельской области пропал без вести при сплаве по реке

1 мая 2023 года ночью при сплаве на двух резиновых лодках вверх против течения реки Канакша у деревни Пархиево 40-летняя женщина выпала из лодки с мотором. Так как она не умела плавать, за ней в реку прыгнул 47-летний супруг. Их общий знакомый, который находился на буксире, не смог их поднять в лодку. Через некоторое время он смог достать женщину из воды и оказывал ей первую медицинскую помощь до приезда скорой медицинской помощи. Пострадавшая находится в больнице с общим переохлаждением организма. Поиски ее супруга, которого затянуло под лодку, продолжаются. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавшие до самостоятельного сплава употребляли спиртные напитки, все участники сплава находились без спасательных жилетов.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних без присмотра взрослых.