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Жительница Архангельской области пыталась спалить в бане постылого супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Шенкурского района, подозреваемой  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). 

По версии следствия, 15 апреля 2023 года вечером по месту жительства в одном из сел Шенкурского района подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругом решила совершить его убийство с собой жесткостью. Она взяла в доме зажигалку и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, убедилась, что супруг моется в деревянной бане, после чего закрыла на металлический засов входную дверь бани, облила ее подысканной жидкостью и подожгла. Благодаря вмешательству односельчанина, который открыл засов на двери и предупредил потерпевшего, что начался пожар, возгорание удалось потушить, мужчина не пострадал.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что на ее действия повлияло состояние опьянения, она не смогла совладать с эмоциями после бытового конфликта с супругом.

20 апрель 10:37 | : Происшествия

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