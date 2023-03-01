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Северодвинские девчонки захотели сбывать наркотики и чем это кончилось

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 16-летним жительницам города Северодвинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.228.1   УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года одна из осуждённых в городе Северодвинске нашла наркотическое средство общей массой не менее 0,08 грамма, которое предложила подруге вместе сбыть, найдя покупателя в одном из мессенджеров.  Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, осужденные не смогли, так как их действия у торгового центра на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, где должна была произойти сделка с покупателем, пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по западному арктическому району.  

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. 

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска несовершеннолетним девушкам назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы каждой с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

С 13 по 24 марта 2023 года на территории Архангельской области пройдет первый этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявление и перекрытие каналов их поступления в регион, а также консультация и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут в дежурную часть УМВД России по Архангельской области: 8 (8182) 28-60-20 (круглосуточно).

Получить консультацию специалистов в области профилактики наркозависимости можно по телефонам:

1. Архангельский областной психоневрологический диспансер:

- для лиц старше 18 лет: 8 (8182) 24-81-55 (в будни с 9.00 до 17.00), 8-991- 053-51-70 (круглосуточно);

- детское отделение: 8 (8182) 61-59-09 (по будням с 09.00 до 17.00).

2. Центр «Надежда», осуществляющий психологическое сопровождение для детей и их родителей, отделение консультаций: 8 (8182) 20-18-37 (в будни с 9.00 до 16.30), e-mail: centr_nadejda@mail.ru.

3. Региональный общественный благотворительный фонд «Поморье без наркотиков», горячая линия: 8 (8182) 47-16-16.

 

24 март 11:08 | : Происшествия

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