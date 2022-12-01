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В Архангельске наркотики ваяляются прямо на улице

Такую версию подозреваемый выдвинул в ходе следствия.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Архангельска в возрасте 18 лет и 21 года. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный, на момент совершения преступления являвшийся несовершеннолетним,  в октябре 2021 года на улице нашел сверток с наркотическим средством в изоленте, которое  договорился продать вместе со знакомым. Они разместили в одном из мессенджеров объявление о продаже запрещенного вещества. Противоправные действия осужденных пресекли сотрудники ОНК УМВД России по г.Архангельску, которыми данное наркотическое средство весом 0,96 грамм изъято из незаконного оборота.  

В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска осужденным назначено наказание в виде 3 лет и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. 

 Следственное управление неоднократно предупреждало, что за незаконный сбыт наркотического средства Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk). 

15 декабрь 08:53 | : Происшествия

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