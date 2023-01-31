В Каргополе арестован подозреваемый в двойном пьяном убийстве

18 февраля 2023 года около 23 часов в квартире дома по улице Ленина в городе Каргополе обнаружено тело ранее судимого за преступление против собственности 53-летнего местного жителя со следами побоев и травмой головы. Из указанной квартиры в больницу с аналогичными телесными повреждениями был госпитализирован 42-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый за грабеж 22-летний местный житель.

При допросе подозреваемый пояснил следователю, что проживал в квартире у дяди, в которую пришел после работы в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравилось, что гости дяди ведут себя шумно, он сделал им замечание, после чего между ними произошел конфликт. В процессе выяснения отношений он избил гостей руками и подручными предметами, затем позвонил в службу «112» и сообщил, что обнаружил двух пьяных мужчин.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), так как второй потерпевший в последующем скончался в медицинском учреждении от полученной в результате избиения черепно-мозговой травмы.