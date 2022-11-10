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В Каргополе случилась семейная поножовщина со смертельным исходом

В ночь на 5 января 2023 года по месту жительства в городе Каргополе обнаружено тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по   подозрению в совершении преступления задержан 18-летний сын убитого.

Подозреваемый пояснил следователю, что между ним и отцом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, из-за топки печи произошла словесная ссора. Глава семьи сделал выпад с ножом в руке в его сторону, поэтому он испугался и на опережение ударил того ножом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит версию о том, что действия подозреваемого обусловлены противоправным поведением потерпевшего.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

09 январь 11:11 | : Происшествия

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