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Патруль архангельской Госавтоинспекции спас семью от замерзания

В один из январских дней сотрудники управления Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области капитан полиции Роман Курсов и лейтенант полиции Евгений Коншин, следуя на патрульном автомобиле, примерно в десяти километрах от села Емецк обнаружили стоящую на обочине машину «Тойота» с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские решили уточнить причину вынужденной остановки транспортного средства.

В салоне иномарки находилось три человека: двое родителей и 17-летний подросток. Семья направлялась домой в город Котлас из Мирного, где они присутствовали на торжественном принятии военной присяги старшим сыном. По пути произошла поломка топливной системы автомобиля, устранить неисправность на месте было невозможно.

До прибытия полицейских семья находилась в темное время суток в холодном автомобиле. Температура воздуха в этот момент опустилась до -33 градусов.

Сотрудники Госавтоинспекции пересадили граждан в патрульный автомобиль, после чего приняли решение о необходимости буксировки неисправного транспортного средства до ближайшего населенного пункта, где есть возможность произвести необходимый ремонт.

Остановив попутный грузовой автомобиль ГАЗ, водитель которого согласился помочь, стражи порядка сопроводили транспортные средства и довезли семью в патрульном автомобиле до села Емецк.

Граждане искренне поблагодарили сотрудников полиции и сообщили, что дальше доберутся до дома самостоятельно. Пожелав доброго пути, госавтоинспекторы продолжил нести службу на маршруте патрулирования.

12 январь 15:38 | : Происшествия

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