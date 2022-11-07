Сотрудник архангельского УФСИН потворствовал вредным привычкам заключенных

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области, которому инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.
Как установлено материалами дела, в период с 1 марта по 1 апреля текущего года, являясь должностным лицом и имея в силу служебных обязанностей возможность беспрепятственного прохода на охраняемую (режимную) территорию исправительной колонии, обвиняемый пронес для одного из отбывающих наказание осужденных запрещенные предметы – многоразовую электронную сигарету и никотинсодержащую жидкость к ней, за что получил через посредника мелкую взятку в размере 7 000 руб.
Взяткодатель в содеянном сознался, в отношении него уголовное преследование по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.