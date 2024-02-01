Читайте и обрящите. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья доделывали последние майские дела. Впереди лето со своими неожиданностями. Не всегда приятными…

Примета лета – по городу, как подорванные, начинают носится самокатчики, своим числом давно задвинувшие велосипедистов в задние ряды. Разговор, конечно, прежде всего о тех, кто использует аппарат на электрической тяге. Количество инцидентов с их участием зашкаливает.

Депутаты Госдумы решили приструнить доморощенных каскадеров штрафами. Предлагается ввести штрафы в размере 1 000 рублей за невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ, обязанностей в связи с ДТП, участником которого он является. Кроме того, за оставление места аварии предлагается взимать штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей.

Естественно, что при определении степени опьянения у лихача, наказание ужесточается до 30 тыс. рублей.

Инициативу федеральных парламентариев одобрил их коллега их Архангельска Михаил Хохулин:

- Для Архангельска нарушения любителей покататься на самокатах тоже актуальна. Это и нарушения ПДД, и столкновения как с пассажирами, так и с автомобилями, что может привести к травмам. Считаю важным соблюдать установленные законом требования и быть взаимно вежливыми.

В свою очередь, вице-спикер городского парламента Владимир Хотеновский поддержал постановление Правительства РФ отправлять автомобили, конфискованные у владельцев з пьяное вождение в зону СВО.

Механизм такой - судебные приставы конфискуют автомобили у нарушителей и передают в Министерство Обороны РФ. В этой связи часто упоминаются Бурятия, Красноярский и Пермский край, Самарская область.

Владимир Хотеновский:

- Техника и машины идут в дело, а хорошие транспортные средства на фронте просто необходимы. На мой взгляд, в этом случае машина для убийств служит в целях спасения.

Единственное, непонятно, какой прок от «Ламборджини» на поле боя… ну да в Министерстве обороны разберутся. Хорошо бы ещё отправлять на фронт вместе с авто их водителей. Вот пусть там и давят ворога.

Михаил Иванов составе социального десанта «высадился» в округе Варавино-Фактория. Как известно, на окраинах славного города на Северной Двине забот – не переделать.

Впечатления депутата:

- Постарались ответить на все заданные вопросы на социальном десанте, проходившем в здании Ломоносовского Дворца культуры, и помочь вам разобраться в сложных ситуациях. Сегодня были заданы различные вопросы, которые касались получения звания ветерана труда, вопросы, связанные с перевозкой и пользованием проездными билетами, о назначении социальных выплат. Спасибо, что доверяете нам. Мы ценим каждого и готовы продолжать работать над улучшением социальной сферы вместе!

В День библиотек председатель городской Думы Иван Воронцов поделился с народом своими читательскими пристрастиями. В юности он увлекался исторической литературой. С возрастом времени на книги стало меньше, однако:

- Читать нужно каждый день. Пусть понемногу, но регулярно. Это развивает фантазию, интеллектуальные способности, обогащает словарный запас. Главное - не гнаться за чтением популярной литературы, навязанной обществом, а выбрать книгу себе по душе.

Летом как раз больше времени на чтение. Вот тут мы все и оторвемся!