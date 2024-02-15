А был ли газ? Страшный сон Архангельска 2004 года

Сегодняшнее число – навсегда чёрная дата в истории столицы Поморья. До сих произошедшее тогда вспоминается сном. Страшным.

16 марта 2004 года в Архангельске в 03.03 по московскому времени раздался взрыв, в следствии которого обвалился 5-й подъезд жилого дома по ул. Советских Космонавтов 120. В результате взрыва 58 человек погибло, из них 33 женщины, 16 мужчин и 9 детей, 170 человек были признаны пострадавшими. Виновным объявлен бывший слесарь газовой службы города Сергей Алексейчик, который, по версии следствия, страшно отомстил за своё увольнение начальству. В итоге судом присяжных ему назначено 25 лет заключения с содержанием в колонии строгого режима. Но даже у пострадавших остались сомнения…

20 лет назад я проснулся рано утром от череды телефонных звонков. Звонила Москва справиться, жив ли я, новость о взрыве на пр. Советских космонавтов, 120 прошла в утренних выпусках новостей. Всем объяснял, Архангельск не такой уж маленький, как кажется издали. Параллельно мне стало стыдно за себя. Сколько бы в Москве ни взрывалось метро и домов, ни захватывалось «Норд-Остов», ни разу не дёрнулся выяснить, не попал ли кто из знакомых под раздачу. И правильно делал, даже знакомые знакомых не попадали. Вот, что значит - мегаполис.

Но и насчёт «немаленького Архангельска» я тоже ошибался. Взрыв одного подъезда буквально затронул весь город лично. У кого-то там жили родственники, у кого-то - бывшие соседи по «деревяшке», одноклассники, знакомые. Даже у меня, который тут был без году неделя. Со мной в телевизионном отделе администрации области работал оператор Олег Тестов. В ту страшную ночь его спасла любовь - ушёл ночевать к невесте. А мама с братом, вся его родня на этом свете, остались дома. Представляете, что пережил парень за пару недель до собственной свадьбы? Неудивительно, что сам через пять лет умер от сердечного приступа в возрасте немного за тридцать...

16 марта 2004 года я провёл с телекамерой на развалинах. Тот день изначально был непростым - начало второго тура губернаторских выборов. На Анатолии Ефремове, в тот момент действующем губернаторе, не было лица. Кто-то рядом заикнулся о «происках конкурентов», так он его так шуганул, тема сразу была забыта.

Николай Киселёв, его прямой конкурент, в итоге те выборы и выигравший, тоже смотрелся не лучше. По-моему, именно тогда «молочник» в полной мере осознал, какую берёт на себя ответственность... да было поздно. Или ещё хуже - думал, в какую мерзкую историю вляпался... этого, скорее всего, мы уже не узнаем. Одно могу сказать, несмотря на такой недобрый знак губернатору Киселёву повезло, впоследствии его даже не посадили, хотя вся страна любовалась на его манипуляции с пачкой зелёных американских денег. Общественность успокоили версией – это искусство монтажа

Ещё помню, в толпе пожарных, МЧСовцев и милиции всё больше говорили о теракте с применением тротила. К этой же версии склонялись и взрывотехники. Однако уже на следующий день кто-то вспомнил об аналогичном преступлении в Котласе, к счастью, предотвращённом. Там посредством газа бывший зэк пытался отомстить следователю. Прямая аналогия, в несчастном подъезде жили бывшие сотрудники МВД, некоторые из которых прошли Чечню в составе ОМОНа. Когда в Москве что-нибудь взрывалось, в первую очередь отрабатывался чеченский след... а чем Архангельск хуже?

Но всех как-то устроил вариант с газом (хотя у развалин выжившие очевидцы говорили, что никакого подозрительного запаха не чувствовали, даже парень, что вышел за пивом за пять минут до взрыва). Очень быстро нашли и главного фигуранта. Сергей Алексейчик, бывший пэтэушник с одутловатым лицом из не самой благополучной семьи переселенцев, не так давно уволенный за что-то там из Горгаза. Якобы он, кипя ненавистью к бывшему начальству, не придумал ничего лучшего, как свинтить заглушки с газовых труб. По НТВ тогда прошёл сюжет (в те далёкие от нас годы сия телекомпания могла себе позволить иногда работать непредвзято), где специалист по газовому оборудованию наглядно показал, насколько сложно одному такое сделать. Да ещё рассчитать, чтобы газ взорвался через нужный отрезок времени, дабы не задеть самого «террориста». Уж и не знаю, в каком ПТУ этому учат. Разве что имени Джохара Дудаева.

Меня тогда убил главный довод обвинительной стороны - Алексейчик знал, как пользоваться газовым ключом. А меня в армии учили ставить мины, и что? Насколько всё-таки верна поговорка - «от тюрьмы да от сумы не зарекайся»...

Ещё помню заявление одного из прокурорских - Алексейчик, де, безразлично относится к людям. И за это надо сажать?! Боюсь, у нас в правительстве никого не останется. Вообще, обвинение всё больше напирало на моральный облик Алексейчика и его семьи, мол, типичные маргиналы с очень средним образованием. После нескольких моих тогдашних публикаций о ходе процесса («Диктатура подлости», в частности), в ИА RUSNORD позвонила пресс-секретарь областного суда с претензией - как я могу рассуждать о ходе столь сложного процесса, когда не присутствовал ни на одном заседании и в глаза не видел, что из себя представляют подсудимый и его родственники?!

А мне и не надо было присутствовать (уважительная причина тому известная). Вполне достаточно заметок коллег и телерепортажей из зала суда, чтобы сделать вывод - Алексейчики не относятся к интеллектуальной элите нашего общества. Одной зарисовки хватило - мать кричит сыну, сидящему в «аквариуме»: «Серёга, ни в чём не сознавайся!». Серёга... а не Серёженька, мне это сильно по ушам резануло и многое стало ясно.

НО... мы же не отсылаем таких людей жить в резервацию, не лишаем избирательного и прочих конституционных прав. Тем самым, равняем их с собой. При этом я прекрасно понимаю - попади сам в подобную ситуацию, со мной бы так просто не разобрались, как-никак, член Союза журналистов. Ну, а справедливость для всех... она только в телесериалах бывает.

Кстати, Серёга Алексейчик на проверку оказался не так прост, как казалось в начале процесса. В какой-то момент стал давать признательные показания - выполнял задание Бен-Ладена, уход с места преступления прикрывался белым джипом, набитым шахидами (или что-то в таком духе). То есть, пытался привлечь внимание общественности к абсурдности происходящего в областном суде Архангельска. И что? Этот отчаянный порыв стал лишним доказательством его вины. Как когда-то у командармов РККА, сознававшихся, что занимались шпионской деятельностью в пользу правительства Атлантиды. А у президента-милователя других именитых обвиняемых хватает, министров и губернаторов, которые случайно взяли портфель с чужим миллионом долларов. На всех одному не разорваться.

В итоге Алексейчик получил 25 лет строгого режима. Почему не пожизненное за 58 погибших? Никто не знает... Вариантов, видимо, было два - или сажать, или отпускать за недоказанностью, какие тут могут быть «смягчающие обстоятельства»? Выбрали первое... наверное, кому-то так было нужно. О судьбе этого бедолаги мы узнаём только тогда, когда ему в очередной раз отказывают в УДО. Не встал на путь исправления или, освободившись, может заговорить.? Удивительно, что ещё шею себе не свернул, упав во сне с верхней шконки. Впрочем, он так же может и мирно досиживать свой длиннющий срок. Тюремное сообщество иногда бывает милосердней и справедливей любого суда присяжных...

Известно, что семья Алексейчиков вскоре после вынесения приговора покинула регион. То есть, по логике, после освобождения Сергей сюда не вернётся. Вздохнём спокойно, ибо даже страшно представить, каким выходит на волю человек после четверти века в зоне особого режима? Или не будем расслабляться? Человек, чья жизнь исковеркана, может исковеркать её ещё больше.

Оставшихся в ту ночь без крыши над головой в рекордные сроки заселили в новые квартиры, на моей памяти это единственный пример ударного труда местных строителей в те времена. Мой коллега по департаменту информации Олежка Тестов не удовлетворился посадкой Алексейчика, начал вести собственное расследование и после нескольких предупреждений был вынужден уволиться с государевой службы. Потом и жена (бывшая невеста) ушла, трудно жить в нашей стране с правдоискателем. Умер он скоропостижно на кухне новой квартиры, так и не принёсшей ему ни счастья, ни успокоения. Смело плюсуйте его к тем 58-ми унесённым взрывом.

Вот его комментарий НТВ:

- Господин Варфоломеев, наш уважаемый строитель Архангельска, сказал, что при взрыве взрывчатого вещества разрушения абсолютно другие. То же самое сказали эксперты-взрывотехники Министерства юстиции. Мне хотелось бы им просто фотографии показать.

И губернатор Ефремов тоже ушёл раньше срока. Рак мозга... кто точно знает природу этого заболевания? Я видел, что с ним происходило в тот день 16-го, ходил за ним с телекамерой по развалинам и реанимациям. Могу свидетельствовать – это была его личная трагедия, с которой пришлось жить дальше. Недолго.

Сегодня суббота, выходной. Помянем всех, кто погиб в той катастрофе. Не возбраняется…

(фото с https://mirtesen.ru)

Леонид Черток