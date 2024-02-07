Выборы-2024. И рак бывает рыбой

(«НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК РЫБА» - русская пословица,

За неимением лучшего приходится довольствоваться тем, что есть, говорит пословица. Иногда это единственная возможность получить хоть что-то, если нет иного выбора,

и ещё:

Съешь и ржаного,

коли нет никакого

При безлюдье и Фома - дворянин

Яблочка нет - съешь и морковку

В поле и жук мясо).

Приближаются выборы, осталось всего три недели, а как всё оказалось закручено, как в хорошем триллере.

Начну с кандидата левых сил Николая Харитонова.

Выдвижение этого достойного человека оказалось шоком для всего левого движения, да и самой партии, впрочем, я уже писал об этом.

Дело не в том, что Программа не та, а именно в технологии выбора избирателя – это называется «спонтанный выбор» из теории маркетинга. Что означает - не планируемый выбор, а принятие решения на самом избирательном участке.

Большинство избирателей глубоко не интересуются политикой, или судят об этом весьма поверхностно в силу своих индивидуальных предпочтений. Принимают на веру многие технологии подачи информации – не критически относятся к пропаганде. Решение за кого голосовать принимают в последний момент, руководствуясь принципом «нравится - не нравится», без объяснения причин.

Объяснить такую наивность можно только одним – многие годы в школах и ВУЗах преподавание истории было поставлено таким образом, чтобы никто не понимал в какой стране он живёт, не знал хорошо её историю и идеологию.

Правда, буквально на днях пришло решение нашего Министерства образования об резком увеличении количества часов преподавания истории. Минпросвещения предлагает увеличить количество учебных часов по истории почти в полтора раза: с 340 до 476.

Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного в четверг для общественного обсуждения. С 5-го по 8-й класс историю планируют преподавать три раза в неделю, в 9-м — два. Также в учебный курс будет интегрирован предмет «История нашего края», которая заменит предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Проект приказа предполагает, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Считаю, что это положительное решение. Только где будут искать учителей истории?

Когда ЦК предложил Харитонова, а съезд КПРФ поддержал кандидатуру, был понятен это ход – не хочется обострять отношения с существующей властью в условиях СВО (возможных «наездов» на «левых» никто исключать не хотел – Удальцова арестовали, и он до сих пор в КПЗ). Политически это понятно, но решение было весьма критически воспринято всем Левым фронтом.

Прошло время, страсти поуспокоились.

Встал вопрос: «А за кого голосовать? Может, вообще игнорировать выборы?».

После больших дискуссий решили – «На безрыбье и рак рыба», будем поддерживать Харитонова как протестного кандидата. Чем больше проголосует за «красного» кандидата – тем меньше будет сторонников у власти «буржуинов».

А Программа хорошая, народная:

- 35 000 рублей минимальная зарплата, сейчас это 19 242 рубля (для Архангельской области плюс районный коэффициент).

- национализация всех сырьевых отраслей (включая добычу газа и нефти), сегодня этим пользуются олигархи, продолжая вывозить капиталы из страны. В 2022 году было вывезено 242 млрд. долларов и это в условиях СВО.

- национализация банков.

- прогрессивная шкала налогообложения физических лиц, чем больше доход – тем больше налог.

- отменить муниципальные фильтры и многое, многое другое.

Посмотрим, что получится.

Активной агитации никто не развивает, натиска нет, всё очень вяло и стандартно, а значит – никак.

Наверное, так и было задумано.

Однако, в январе, нежданно-негаданно возникает «феномен Надеждина». Весьма предсказуемого политика праволиберального толка. Он никогда не конфликтовал с существующей власть, действовал всегда в «правовом поле», имеет большой опыт в политике. Был депутатом Государственной Думы в 1999 – 2003 годах и уж точно «революционером» никогда не был.

Так вот, Борис Борисович Надеждин, как «черт из табакерки», заявляет о своём желании баллотироваться в Президенты. Выдвинула его партия «Гражданская инициатива» в конце декабря 2023 года.

Программа у него весьма обычная:

- отмена пенсионной реформы для возраста с 1963 по 1968 год, с выплатой не заплаченных денег (дальше реформа продолжается, как и положено).

- усиление контроля за правильностью выборов (отмена дистанционного голосования).

- сокращение участия государства в экономике в качестве хозяйствующего субъекта.

В общем весьма либеральная, в основном, ничем не противоречащая Программе партии «Единая Россия». Кроме одного положения - Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом. Но и здесь никто не спорит, действующая власть так же говорит о мирных переговорах, только на каких условиях?

А здесь, «наш добрый кот» (так его образно, хорошо относясь к нему как к человеку, назвал его один из лидеров Левого движения – Николай Платошкин), говорит – я патриот и ничего не отдам.

Что дальше – на таких условиях с нами никто, сегодня, говорить не будет.

Следовательно, Программа обычная, далеко не радикальная. Да он и не рассчитывал на такое внимание, в котором оказался в середине января, когда его решили поддержать лидеры российской оппозиции за рубежом.

Внимание это приобрело форму денежной поддержки, поэтому к концу января из никому неизвестного «доброго кота», Надеждин становится ЛИДЕРМ оппозиции. Через его официальный счет было собрано около 102 мл. рублей, но, я думаю, что это только верхушка айсберга.

За две недели в 75 регионах России и 20 странах мира, разумеется, из «недружественного» окружения, было собрано порядка 200 000 подписей. (Злые языки говорят, что за подписи платили по 5 000 рублей).

Но, здесь Центризбирком «нашёл» ошибки – многие подписи, а их оказалось больше, чем 5 %, оказались «недействительными».

Все были готовы к такому развитию событий. Как и сам Борис Борисович.

Он обратился в Верховный суд с претензиями и прошло три заседания по этому вопросу.

Но здесь произошло экстраординальное событие – уход из жизни Алексея Навального* (*запрещённый в России политик, осуждённый за экстремизм). Что здесь началось, уму не постижимо.

Через день после этого печального события все западные русскоязычные ТВ каналы и пропагандисты в один голос заговорили об «убийстве» Навального.

Но любой здравомыслящий человек, к которому я отношу себя, спрашивал – а где доказательства? Мы пока ничего не знаем, нет акта вскрытия и вообще нет никаких документов. Однако, вердикт был подписан – «виновен».

Здесь наш «герой» (Надеждин), которого уже «назначили» ЛИДЕРОМ оппозиции, почувствовал себя явно не в своей «тарелке».

- Я на это не подписывался, так, наверное, он рассудил, схватил в охапку всю свою семью (у него пять детей) и «рванул» из страны в «отпуск» в одну из стран южного направления.

Неделя была напряжённой, Песков не знал, что сказать – такого развития событий никто не ожидал. Жизнь - штука непредсказуемая. Не знаешь, что будет завтра, а тут, выборы. Власть хочет предсказуемости и спокойствия, а тут вдруг ТАКОЕ.

И вдруг, как масло на огонь, появляются версии «заговора элит».

Когда я их смотрел, думал - «палата № 6 отдыхает».

Первая конспирологическая версия. Западная оппозиция сделала ставку на Надеждина в уверенности, что с их помощью он займёт второе место, но вдруг, во время предвыборного «забега», он уходит в мир иной (два инфаркта, однако, не прибавляют здоровья). И тут выборы надо останавливать – кандидат-то мертв. Вся власть на четыре месяца, до следующих выборов, переходит к Главе правительства, а там...

Другой вариант. Надеждин на втором месте, но вдруг - «заговор кремлёвских элит», № 1 «уходит». Надеждин становится № 1. Ура, победа.

Борис Борисович - человек опытный, а не сумасшедший. Естественно, решил «выскочить» из этой «заварухи», переждать весь этот бред.

Дальше – интересней. Кирилл Буданов, глава украинской разведки, внезапно заявляет – «Навальный* умер по естественным причинам, оторвался тромб»… Вот как. Откуда он знает, почему он об этом заявил?

«Ю-туб» «слился» буквально за два часа. Об «убийстве» Навального* уже никто не говорит,

Здесь интересен момент – почему жена Навального* не приехала забрать тело мужа, она не «инагент», к ней вообще никаких претензий нет.

Мать приехала, а жена нет. Вместо этого она разъезжает по Европе, выступает, приезжает к Байдену, а мужа похоронить не приедет?

Как вы можете представить, если бы Надежда Константиновна после ухода Ленина уехала из Горок в Москву, постаралась собрать съезд и заявить о своих политических амбициях?

Это представить невозможно. Это аморально.

Я считаю, что на выборах всё будет весьма предсказуемо. Но гораздо интересней, что будет после выборов.

Власти будут «закручивать гайки»? Или нет. Ответа нет.

Хотя и здесь всё предсказуемо – как будут складываться дела на поле боя.

Ситуация сложная (мягко говоря). Западная коалиция обостряет и без того сложную ситуацию: Германия собирается поставлять дальнобойные ракеты «Хаймерс» с дальность 500 км., самолеты Ф-16, вводить свои национальные войска. Это приведет к бомбёжке наших городов. Смерти мирных жителей.

Кто может говорить о «либеральных» подходах в данной ситуации?

Но, вернёмся к выборам.

27 февраля лидер КПРФ Г.А. Зюганов выступил на заседании Госдумы и ответственно заявил, что Россия может противостоять агрессии Запада только в том случае (а экономическая мощь Запада превосходит нас 15 раз), если будет совершён левый поворот и претворена в жизнь Программа Харитонова.

Пока без комментариев…

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»

(фото с https://kakoy-smysl.ru/wp-content/uploads/2020/12/15861331.jpg)