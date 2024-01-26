Поэт Серебряного века Валерий Брюсов дал совет: «Верь в звук слов: Смысл тайн – в них». Любовь – великая тайна. Интересно услышать «звук слов» признаний в любви, произнеся на некоторых языках «я тебя люблю».
Абхазский - Сара бара бзия бзой
Арабский - Ана ахебек
Армянский - Эс кэс сирумэм
Афганский - Ма ди кавэл мина
Башкирский - Мин хинэ яратау
Белорусский - Я цябэ кахаю
Бурятский - Би шамай дурлаха
Венгерский – Серетлек
Вьетнамский - Эм йеу ань
Голландский - Ик хуид ван ю
Греческий - Эго агапо су
Грузинский - Ме шен миквархар
Иврит - Ани охевет отха
Итальянский - Ио тэ амо
Казахский - Мен сени суейем
Кара-латыкский – Ктыбытык
Калмыцкий - Би чи дурта болх
Корякский - Гымнан гыччи ылну лынык
Китайский - Во ай ни
Лакский - На вин хира хун
Латвийский - Эс тэви милу
Македонский - Яс тэбэ сакам
Молдавский – Тюбеск
Навахо - Ка-та-уур-дь
Нивхский - Коды моды чмодь
Ненецкий - Мань хамзангав сит
Сербско-хорватский - Я ту волети
Словенский - Яз ти любити
Французский - Жэ тэм
Хинди - Мэи тумсей пяр карта хум
Чешский - Мам те рад
Японский - Аната ва дай ску дес
Любви посвящали лучшие произведения поэты, композиторы и художники. На первой приложенной к тексту записи звучит Сонет 76 Вильяма Шекспира в блистательном переводе Самуила Маршака и музыкальном преображении Микаэла Таривердиева. Песня их душ доносится из глубин иных измерений.
На второй записи (и перед текстом) приведены картины английского художника Джеффа Роуланда (Jeff Rowland, 1964-2018). В основе его творчества любовь и единство двух сердец на фоне пасмурной, иногда серой действительности, грустная ностальгия и тихая радость. Звучит саксофон южнокорейского музыканта Ли Сын Хвана (Lee Seung Hwan).
И вспоминаются слова из Святого Писания: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
С высоты прожитых лет всё отчётливее осознаёшь, что жить стоит только во имя и ради любви. Жалко обездоленных ею. Пусть всем повезёт. И каждый когда-нибудь произнесёт самые заветные слова. Что-нибудь вроде: «Би шамай дурлаха». И в ответ услышит: «Коды моды чмодь».
Да будет так.
Александр Чашев