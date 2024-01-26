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Признания

Поэт Серебряного века Валерий Брюсов дал совет: «Верь в звук слов: Смысл тайн – в них». Любовь – великая тайна. Интересно услышать «звук слов» признаний в любви, произнеся на некоторых языках «я тебя люблю».

 Абхазский - Сара бара бзия бзой

 Арабский - Ана ахебек

 Армянский - Эс кэс сирумэм

 Афганский - Ма ди кавэл мина

 Башкирский - Мин хинэ яратау

 Белорусский - Я цябэ кахаю

 Бурятский - Би шамай дурлаха

 Венгерский – Серетлек

 Вьетнамский - Эм йеу ань

 Голландский - Ик хуид ван ю

 Греческий - Эго агапо су

 Грузинский - Ме шен миквархар

 Иврит - Ани охевет отха

 Итальянский - Ио тэ амо

 Казахский - Мен сени суейем

 Кара-латыкский – Ктыбытык

 Калмыцкий - Би чи дурта болх

 Корякский - Гымнан гыччи ылну лынык

 Китайский - Во ай ни

 Лакский - На вин хира хун

 Латвийский - Эс тэви милу

 Македонский - Яс тэбэ сакам

 Молдавский – Тюбеск

 Навахо - Ка-та-уур-дь

 Нивхский - Коды моды чмодь

 Ненецкий - Мань хамзангав сит

 Сербско-хорватский - Я ту волети

 Словенский - Яз ти любити

 Французский - Жэ тэм

 Хинди - Мэи тумсей пяр карта хум

 Чешский - Мам те рад

 Японский - Аната ва дай ску дес

 Любви посвящали лучшие произведения поэты, композиторы и художники. На первой приложенной к тексту записи звучит Сонет 76 Вильяма Шекспира в блистательном переводе Самуила Маршака и музыкальном преображении Микаэла Таривердиева. Песня их душ доносится из глубин иных измерений. 

 На второй записи (и перед текстом) приведены картины английского художника Джеффа Роуланда (Jeff Rowland, 1964-2018). В основе его творчества любовь и единство двух сердец на фоне пасмурной, иногда серой действительности, грустная ностальгия и тихая радость. Звучит саксофон южнокорейского музыканта Ли Сын Хвана (Lee Seung Hwan). 

И вспоминаются слова из Святого Писания: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

С высоты прожитых лет всё отчётливее осознаёшь, что жить стоит только во имя и ради любви. Жалко обездоленных ею. Пусть всем повезёт. И каждый когда-нибудь произнесёт самые заветные слова. Что-нибудь вроде: «Би шамай дурлаха». И в ответ услышит: «Коды моды чмодь». 

Да будет так.

Александр Чашев

18 февраль 09:00 | : Горячая тема / Культура

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