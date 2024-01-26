Поэт Серебряного века Валерий Брюсов дал совет: «Верь в звук слов: Смысл тайн – в них». Любовь – великая тайна. Интересно услышать «звук слов» признаний в любви, произнеся на некоторых языках «я тебя люблю».

Абхазский - Сара бара бзия бзой

Арабский - Ана ахебек

Армянский - Эс кэс сирумэм

Афганский - Ма ди кавэл мина

Башкирский - Мин хинэ яратау

Белорусский - Я цябэ кахаю

Бурятский - Би шамай дурлаха

Венгерский – Серетлек

Вьетнамский - Эм йеу ань

Голландский - Ик хуид ван ю

Греческий - Эго агапо су

Грузинский - Ме шен миквархар

Иврит - Ани охевет отха

Итальянский - Ио тэ амо

Казахский - Мен сени суейем

Кара-латыкский – Ктыбытык

Калмыцкий - Би чи дурта болх

Корякский - Гымнан гыччи ылну лынык

Китайский - Во ай ни

Лакский - На вин хира хун

Латвийский - Эс тэви милу

Македонский - Яс тэбэ сакам

Молдавский – Тюбеск

Навахо - Ка-та-уур-дь

Нивхский - Коды моды чмодь

Ненецкий - Мань хамзангав сит

Сербско-хорватский - Я ту волети

Словенский - Яз ти любити

Французский - Жэ тэм

Хинди - Мэи тумсей пяр карта хум

Чешский - Мам те рад

Японский - Аната ва дай ску дес

Любви посвящали лучшие произведения поэты, композиторы и художники. На первой приложенной к тексту записи звучит Сонет 76 Вильяма Шекспира в блистательном переводе Самуила Маршака и музыкальном преображении Микаэла Таривердиева. Песня их душ доносится из глубин иных измерений.

На второй записи (и перед текстом) приведены картины английского художника Джеффа Роуланда (Jeff Rowland, 1964-2018). В основе его творчества любовь и единство двух сердец на фоне пасмурной, иногда серой действительности, грустная ностальгия и тихая радость. Звучит саксофон южнокорейского музыканта Ли Сын Хвана (Lee Seung Hwan).

И вспоминаются слова из Святого Писания: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

С высоты прожитых лет всё отчётливее осознаёшь, что жить стоит только во имя и ради любви. Жалко обездоленных ею. Пусть всем повезёт. И каждый когда-нибудь произнесёт самые заветные слова. Что-нибудь вроде: «Би шамай дурлаха». И в ответ услышит: «Коды моды чмодь».

Да будет так.

Александр Чашев