«Это не хрень, это «Битлз», товарищ лейтенант!»

Помню, помню...



Лето 1978... Учения в братской Литве.

Такие большие, аж под руководством самого Устинова... Поэтому наш экипаж радиорелейной станции образца 1945 победного года на 157 "Захаре"* был забыт в милом местечке на хуторе под Паневежисом. Мол, вдруг маршалу наша таратайка времен его боевой молодости на глаза попадется, слеза, навернется от воспоминаний, рука дрогнет, голос треснет, ученья сорваны, условный противник в лице НАТО довольно ухмыляется...



Хозяйка хутора, молчаливая, аккуратная литовка средних лет, угощала нас молоком. Жалела... Да и на оккупантов мы не были похожи... Так, раздолбаи в военном...

Работящая деревенская тетка.

Мужа мы видели два раза. Тот, судя по взгляду в нашу сторону, угостил бы нас минимум дробью...



Чудное время солдатского безделья под грохот учебных стрельб и пролетающей на малой высоте штурмовой авиации было нарушено появлением из жаркого августовского марева незнакомого нам лейтенанта связи, начавшего с построения нашего экипажа в количестве 3 человек, распекания за неуставной вид и прочей хрени, столь любезной комсоставу...

Но этим юный Суворов не ограничился и в целях поднятия духа личного состава, обозначил боевую задачу: прокапывание траншеи "отсюда и до обеда".



Приказ есть приказ, начали ковырять канаву...

Но как-то не по-боевому... ***во, криво и не глубоко...

Но лужайка от наших боевитых действий по условной зашите от условного противника как-то потеряла свою первозданную прелесть. Словно чулок пополз на элегантной женской ножке, так выглядела наша траншея...



Летеха же, отдав ясное и четкое распоряжение, удалился к хутору...

Примерно через час вернулся, красный как рак и с налитыми злобой моргалами.



Опять нас построил, заставил одеть "хэбэшки", застегнуть подворотнички и доложить об успехах.

Успехи были переменные и, чтобы взбодрить боевой дух, лейтенант, ослабив крючок полевого камзола и сняв треуголку, решил “личным примером” показать, как должна выполняться задача.



Схватив лопату, он ловко впрыгнул в нашу канаву и в стиле роторного экскаватора для рытья фортификационных сооружений зачастил саперной лопаткой...

Смотреть на этот пример нам было любо дорого...

Мы были просто восхищены! В движениях лейтенанта чувствовалась вся мощь его предков - потомственных землекопов...



Но картина сия была оборвана столь же внезапно как кончившаяся часть кинофильма про красавиц из кордебалета по причине заснувшего в будке киномеханика...

- Вот как надо! - сообшило начальственное лицо, покрытое веснушками и трудовым потом... Вперед!



Делать нечего, мы продолжили. Солнце стояло еще высоко...

Летеха присел на ступеньку кабины нашей станции и закурил, любуясь на наши быстро взмокшие спины...



- Да, - мечтательно глядя в сторону хутора сказал он, - копать не к теткам на хутор бегать...

Чтоб три часа без перекуров молотили! Федоренко!

- Я!

- За старшего... Куда полез? На личном примере! Три часа!



И удалился...



Ну поковыряли мы еще полчаса литовскую гордую землю, да воткнули штык лопату, разрубив червя, и закурили:



- Вот откуда этот *** нам на голову упал? - задал риторический вопрос Джагаев, по штату водила, по должности “дед”...

Ефрейтор Федоренко, черпак как и я, глупо заулыбался и сказал как бы в пространство:

- А че он может нам сделать? На губу повезет?

- Это ему везет! - вдруг взорвался дембель Джагаев, - траншею ему копай! Я его самого в эту яму положу... и никто искать не будет!



Сказано это было столь убедительно, что мы переглянулись и посмотрели на Джагаева с интересом, как Станиславский с Данчеко.

Тот гордо смотрел в сторону хутора и в его зрачке отразился парящий в небе горный орел над снежной шапкой Кавказских гор...

- К Сауле пошел... Клинья бить...

- Вот ему ее муженек клин-то и вобьет... хохотнул Федоренко.



Джагаев словно очнулся от своих дембельских грез...

- Всякое бывает... Здесь русских не любят, - он зло прищурился и щелчком выбросил окурок в сторону хутора...



...Огромный раскаленный медный таз балтийского солнца наполовину влез в землю.

Наше отделение, закончив битву с траншеей, лежало, отдыхая, словно стая львов нежащихся в лучах заката перед ночной охотой.

Наши лица от этого света были марсианско-красноватые с иссине-зелеными тенями.



Летеха с хутора не возвращался и наше вечернее принятие пищи никто не тревожил.

Правда, обидно было остаться без двухлитровой крынки молока на ужин, так замечательно скрашивающее трудности и тяготы при употреблении и переваривании солдатского сухого пайка - судя по всему, ровеснику нашего “захара”, который так забронзовел, что стал похож на медный памятник... Хотелось залезть на кунх** и вытянув руку завернуть речугу про землю крестьянам, фабрики в жопу и штык в землю...

Но было лениво...



- Летеха-то, видать, овладел литовским замком... медленно пережевывая гречку с мясом (так было написано на банке), сказал Федоренко.

- А теперь мародерствует? - подхватил я метафору.

- Думаешь Сауле ему даст?

- С правом победителя не спорят...

- А я б его грохнул... сказал Джагаев облизав ложку...

- А потом ее? - сострил Федоренко, но сразу испугался и посмотрел на меня, ищя поддержки..

- Ык, - икнул Джагаев – и ee... Траншея большая, десять человек можно закопать... А сказать, что солдатики убили...

Он сладко потянулся и растянулся на шинели.

- Тепло, ну как дома... Федоренко! Сколько мне еще ваши рожи терпеть?

- 56 дней!

- Молодец, вольно...



- Подъем!

Эта команда, снившаяся мне еще лeт 10 после армии, словно граната, разорвавшаяся в кунхе нашей станции, имела для личного состава почти такие же последствия. Расшибая лбы и прочие конечности друг об друга и о выпирающие части аппаратуры мы с Федоренко вытиснулись из станции, пытаясь одеть “хэбэшки”, сапоги и опредeлить свое местонахождение.

- Какой хер тут с горы разорался!

Из кабины вышел одетый, с ремнем в руке, Джагаев...



В свете огромной, не меньше солнца Луны, мы увидели нашего лейтенанта. Его состояние называлось просто: “вжопуужаленый”. Причем не пчелой или осой, а шершнем, не меньше.

Он бегал перед нами орал и метал молнии:

- Это что за разговорчики, товарищ солдат! - наскакивал он молодым петухом на старого сторожевого волкодава Джагаева.

- Это что за разгильдяйство! Подскочил к нам с Федоренко наш Генералисимус, - Где боевое охранение?! Почему спим?

- Так ночь же, - топчась на моих ногах, простодушно отвечал ефрейтор Федоренко.

- Я вам сейчас устрою ночь!

Развернуть боевую единицу! Время развертывания 32 минуты! Время пошло!



...Ну через 32 минуты это у нас хренушки вышло. Последний раз на норматив мы разворачивали станцию пол-года назад...



Но через час тарелка релейной связи гордо реяла под Луной, и в ночные звуки через предательски громкие наушники ворвался ритм песни битлз. Средневолновый приемник был настроен мной на “Радио Люксембург”...

- Это что за хрень! Отставить!

Завопил у меня над ухом лейтенант.

- Есть отставить, бодро доложил я и посмотрев на командира вдруг увидел на его физиономии огромный фингал, сияющий не хуже Луны.

- Это "Битлз", товарищ лейтенант...



примечания

* Трехосный грузовик ЗИС157 образца 1957

** кунх - крытый кузов грузовика сделанный из жестких материалов (здесь - помещение радиостанции)

Евгений Донской (1957-2020)