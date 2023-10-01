Уныние Гревцова

Обком КПРФ ищет крайних.

Три депутата в областном Собрании (один из них – навязанный сверху) и единственный мандат в Архангельской городской Думе. Таковы итоги осенних выборов для КПРФ по двум ключевым позициям. И это на фоне результатов 2018 года, с полноценными фракциями, с мнением которых оппонентам приходилось считаться (соответственно, договариваться и идти на компромиссы).

Пришло время двух главных русских вопросов – кто виноват и что делать. Первый, конечно, важнее…

Начнем с того, что кризис Коммунистической партии Российской Федерации виден невооруженным глазом по всей стране. Коммунисты сразу в нескольких регионах ухудшили свой предыдущий результат, заняв не вторые, а третьи места. В Забайкальском крае, Архангельской, Ивановской, Кемеровской и Смоленской областях второй пришла ЛДПР, в Якутии – «Новые люди».

Такого падения можно было ожидать от либерал-демократов, потерявших своего вождя. Но они выстояли.

Впрочем, верхушка партии видит для таких плачевных результатах «объективные причины». Комментарий первого зампред ЦК КПРФ Юрия Афонина: «В 2018 году было повышение пенсионного возраста и подъем протестного движения, что отразилось на наших результатах. Сейчас ситуация обратная – специальная военная операция, общество консолидировано [вокруг власти]».

То есть, пять лет назад победили на хайпе, а сегодня проиграли по объективным обстоятельствам. А как же вечные ленинские ценности… больше не пользуются спросом у населения? Политический самострел какой-то.

Ну и конечно, поиск виноватых. Прежде всего, коммунисты грешат на дистанционное электронное голосование (в котором, к слову, может принять участие каждый зарегистрированный избиратель, вне зависимости от возраста и политических симпатий) и сокращение партийных списков в угоду одномандатным округам.

Что тут можно сказать? В ходе предвыборной кампании коммунисты во всех своих изданиях и интернет-пабликах так яростно агитировали против ДЭГ, что отвратили от него своих сторонников и при подсчете голосов пожинали посеянное. Касаемо второго, в рядах их кандидатов-одномандатников (Архангельская область) было столько странных личностей неясной ориентации (речь не о сексуальной), что смех разбирал. Чем мы и занимались все лето.

Независимые политологи ставят провалу КПРФ другой диагноз. «Коммунисты изначально не верили в свою победу, психологически отдав ее заранее «Единой России»», «вели предвыборную кампанию, спустя рукава», «их депутаты часто идут на те или иные договоренности с властью, отвращая от себя горячих сторонников» - вот лишь несколько цитат. Все это напрямую касается и нашего региона.

Как бы там ни было, разбор полетов архангельскому обкому КПРФ еще придется пережить, внутренний тоже. Из собственных источников нашему изданию стало известно, что виновником плачевного результата выборов в АрхГорДуму собираются назначить... Петухова Александра Николаевича как первого секретаря горкома. Человека заслуженного, мудрого, с чьим мнением считаются даже его политические оппоненты, отмечая умение вести уважительный диалог.

Возможно, публичной порки не будем, просто на междусобойчике в узком кругу скажут – ай-яй-яй, любезный Александр Николаевич, ваше время прошло. Но занесут в протокол и сообщат НАВЕРХ. В Москву.

Гревцов отмазывается?

Вот уж к кому целый список объективных претензий от членов партии, не боящихся «выносить сор из избы». Прежде всего – показная самоуверенность персека регионального обкома, не подкрепленная знанием теории марксизма-ленинизма, на чем его неоднократно ловили за руку.

Плюс к этому отсутствие опоры на рядовых коммунистов, отсутствие внятной, без клише, пропаганды во время выборной кампании, отсутствие осязаемых результатов работы коммунистов в парламентах области и города по итогам предыдущих лет, безынициативность депутатской команды привели к таким результатам.

К этому стоит прибавить инициированные им же показательные процессы по исключению из партийных рядов своих товарищей, позволивших иметь собственную точку зрения. Чтобы оценили… где-нибудь ТАМ.

Те, кто действительно разбирается в коммунистической идеологии, да и просто в истории, оценивают деятельность персека Гревцова словами Иосифа Сталина, сказанные по итогам встречи с Мао Цзедуном: «Он как редиска – снаружи красный, а внутри – белый». Об этом наглядно говорят утвержденные им списки кандидатов, где предприниматели чаще, чем через одного. Тем уморительней смотрелся «ударный» лозунг «Надоели господа? Выбирай товарищей!». Действительно пролетариев было больше в списках ЛДПР (они, кстати, и получили мандаты), ни разу не левой партии.

Да, у КПРФ были предвыборные программы – «20 шагов», «13 шагов»… но они так и остались на бумаге, народ устал доверять подобной трепотне. В итоге пошли на выборы ничего не предлагая, не агитируя, лишь поливая грязью конкурентов.

Те, кто до сих пор дисциплинированно ходят на собрания и конференции архангельских коммунистов, отмечают апатию в зале, где в основном присутствуют 65+. Осенью ходят, кстати, хорошо, что еще делать пенсионерам после окончания дачного сезона. Такие цифры хороши для отчетов, ибо не передают реальной атмосферы, где оживление только в президиуме. В последнем заседают почти исключительно «креатуры» Гревцова, как и обкоме в целом. Молодежи среди рядовых почти нет, так как не видят путей к собственной реализации на партийной стезе.

Тем, кто интересуется «бурлением коммунистической мысли» в Поморье, советуем зайти в обком в обычный день, без анонсированных мероприятий. На почти пятистах квадратных метрах – почти никого. А там, где пусто, правит бал один из самых страшных грехов (по Библии). Имя ему – УНЫНИЕ.

Еще немного о кадровой политике. В списки кандидатов который раз включают Маркову Г.В. и Лудкова С.В., они ни разу никуда не избрались. За какие заслуги? Оба – помощники персека Гревцова на платной основе. Так проталкивают своих ближних в бизнесе (кстати, по меткому замечанию «Эхо севера», Гревцов внешне и повадками больше похож на гендиректора крупной частной фирмы, чем на коммунистического лидера).

На ожидаемый в ближайшее время «разбор полетов» по итогам выборов особо никто не надеется, виноватых искать проще, чем ответить на вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Вменяемые люди из тех, кто сохранил коммунистические идеалы, с душевным трепетом ждут президентских выборов и кандидата от КПРФ (это точно будет не Гревцов). Вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на победу, но хотя бы на достойное участие с адекватной программой. Иначе люди из партии просто побегут.

У корабля «КПРФ», торпедированного по самую ватерлинию объективными и субъективными обстоятельствами, есть еще шанс продолжить путь. Но с таким архангельским «капитаном», как Гревцов, точно БУЛЬ-БУЛЬ.

Группа наблюдателей от ИА RUSNORD

(фото с https://mykaleidoscope.ru)