О чем не спел Окуджава. Прогулка по Копенгагену

Наше очередное , короткое, всего 4 дня на всё про всё, путешествие в столицу Дании, Копенгаген.

Да́ния (Короле́вство Да́ния ) одно из трёх скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Дания) в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в которое также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

Территория страны включает в себя большой полуостров Ютландия и 409 островов Датского архипелага, среди которых наиболее известны такие, как Зеландия, Фюн, Венсюссель-Ти, Лолланн, Фальстер и Борнхольм.

Дания сейчас конституционная монархия, главой государства является монарх, который осуществляет законодательную власть совместно с однопалатным парламентом — Фолькетингом (179 депутатов). Дания — член Евросоюза с 1973 года, но до сих пор не входит в Еврозону. Дания является одним из основателей НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития.

Как обычно, пытаюсь вспомнить, что нам известно про страну, в которую собираемся. В голове крутится пока только: «Капли датского короля», сказочник Андерсон, Русалочка.

"Датского короля капли, или лакричный эликсир, распространенное домашнее средство против сухого кашля, состоит из экстракта солодкового (лакричного) корня, нашатырного спирта, анисового масла, воды и спирта, применим и в детской практике".

И ещё эта песня, запомнившаяся из детства в исполнении Елены Камбуровой на стихи Окуджавы.

Начинается наше путешествие на север с немецкой железной дорогой (Deutsche Bahn), в Гамбурге пересаживаемся на датский поезд. Заметно существенное различие. То ли количество билетов на направление не ограничивается, то ли по другой причине, но даже в первом классе, с заранее забронированными билетами, количество пассажиров примерно в два раза превышало количество посадочных мест. Если бы не немецко-, англо-, и датско говорящее окружение, то могло бы показаться, что это беженцы из Украины, сидящие нво всех возможных проходах.

Копенгаген встречает нас сухой и теплой, даже жаркой погодой. Прямо напротив вокзала – парк Тиволи, один из старейших и крупнейших парков развлечений в Европе. Фантазиа- и Дисней-ленды появились несколько позже. В связи с временными ограничениями, мы заселяемся только в одноименную гостиницу, оставив посещение самого парка на, возможный, следующий раз.

Ресторан, который мы забронировали загодя, ещё дома, оказался небольшим семейным предприятием датчанина и дамы из Херсона, приехавшей сюда 23 года назад. Так что заказ, и подробности датской кулинарии нам объясняли на доступном общепонятном «русском языке».

Но чем ещё нам запомнился этот ресторанчик, так тем, что территориально находится (случайно, заранее не знали), прямо напротив центральной синагоги, в которой в эти дни как раз проходил культурный фестиваль. Сегодня в Копенгагене не так уж много евреев, но местная община известна во всем мире благодаря исключительной защите, которую она получила от своего правительства и своих соотечественников во время Второй мировой войны.

Существует легенда о том, что король Христиан Десятый также носил желтую звезду в знак солидарности с датскими евреями. Эта история вымышленная (так как датских евреев никогда не заставляли носить знаки отличия), однако она передает все величие образа датского короля, ставшего образцом мужества и преданности гражданам своей страны.

Невзирая на некоторые имеющиеся коммуникационные (ну не похож датский язык ни на какой из даже немного нам известных) сложности, нам любезно разрешили посмотреть само здание синагоги, мы пообщались с бейтаровской и местной охраной и прихватив с собой фестивальную программу (на датском языке) и несколько фото, завершаем наш первый день в Дании.

Ханс (Ганс) Кри́стиан А́ндерсен датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка» и многих других.

Андерсен написал 3342 произведения, его работы переведены на примерно 125 языков и представляют собой незыблемые уроки добродетели и жизненной стойкости.

При это сам он был неврастеником, страдал от множества фобий и «хроническим несварением желудка» (видимо гастрит), ни разу не был женат, не имел своих детей, был гендерно альтернативно ориентированным, и умер от рака речени. Но на его сказках воспиталось несколько поколений детей (в том числе и мы). Один из самых узнаваемых символов Дании и самый переоцененный памятник в мире, это скульптура Русалочки, из одноименной сказки. Сама сказка, как к счастью мы узнали в далеко не детском возрасте, была написана

... как любовное письмо Ганса Христиана Андерсена мужчине Эдварду Коллину. Когда Андерсен узнал о помолвке Коллина с молодой женщиной, то признался ему в своей любви. Эдвард Коллин с отвращением отверг это признание. Тогда Андерсен написал свою “Русалочку”, где символически изобразил свою невозможность быть с Коллином, так же как русалочка не может быть с человеком. Он послал свою рукопись Коллину в 1836 и она вошла в историю как самое проникновенное любовное письмо из когда-либо написанных.

Датская еда

Смёрребрёд – визитная карточка скандинавского Королевства. В старые времена это был простой перекус в виде ржаного хлеба с маслом, сыром и ветчиной. Сейчас это бутерброды с начинками из рыбы и креветок, мяса, сыра с добавлением отварных яиц, маринованных огурцов, свежих овощей и разнообразных соусов.

Почитав в предлагаемом нам в ресторанах меню всякие местные экзотические блюда типа Колдскол (типа окрошки: холодный суп готовят из смеси яичных желтков, сока лимона, ванили и пахты (обезжиренных сливок), и в тарелку добавляют мелко раскрошенное сухое печенье, клубнику или ревень с сахаром), Эбле-флэск (обжареная свинина с добавлением сахара, тимьяна, лука и яблок), и миллионбёф (говяжий фарш или мелко порезанные кусочки говядины, обжаренные с подливкой) рискнули выбрать некошерную свинину и жаренного лосося. Неплохо, вполне съедобно, но: то ли ожидали бОльшего, то ли сказалась давняя любовь к средиземноморской кухне, но особого впечатления кулинарные изыски не произвели. Предлагаемое же местное пиво, не «Карлсберг» и не «Туборг», тоже как то не показалось. От слова совсем. Видимо просто не совпали.

Обзорная экскурсия по Копенгагену

Имеющаяся как в любом интересном для экскурсантов месте фирма Hop-on/Hop-off-Bus позволяет за день объездить практически все достопримечательности города, чем мы с удовольствием и воспользовались. Нам рассказывают о Дании, с почти 6 млн. жителей из которых 1,2 млн живут в столице (студентов 94 тыс). Морская страна, где развито судостроение, моредобыча и морские же грузоперевозки. Копенгаген расположен на восточном побережье острова Зееланд и соединен мостом Эресунн со шведским Мальме.

Вначале нам с гордостью повествуют, что датчане относятся чуть ли не к самой продвинутой нации, беспокоящейся об экологии всей Земли. Здесь очень развито велосипедное движение, страна практически не выпускает собственные автомобили, а ввозимые даже из ближнего зарубежья (например шведские Вольво) облагаюся налогом в 180 % ( даже в Израиле «только» 83%). То есть автовладелец в Дании платит почти три цены от стоимости автомобиля на мировом рынке. Исключение ранее было для электрокаров и гибридов, но с 2019 года ставка регистрационного налога установлена на уровне 40%. Видимо датчане раньше всех поняли, что электромобили, далеко не так экологичны и экономны, как декларируется.

Мы узнаем историю становления государственности со времён викингов, о монархической структуре власти. Но ещё в 1843 году датский король отказался от абсолютной монархии и теперь функции монарха чисто представительские, но отношение к монархии достаточно трепетное. Королевскую семью любят и уважают. Бережно хранят всё, имеющее отношение к королевской власти. В исторической части старого города, находится Фредериксстаден, квартал в стиле рококо с замком Амалиенборг, резиденцией королевской семьи. Рядом находятся замок Кристиансборг и окруженный садами ренессансный замок Розенборг, в котором хранятся драгоценности короны. Именно около этого замка мы делаем остановку для того, что бы чуть ближе приобщиться к датской королевской семье.

Построенный в начале 1600-х годов долгое время был резиденцией датских королей. Относительно небольшой. Почти каждая комната посвящена очередному королю: чередующимся Фридрихам и Кристианам. Прижизненные и довольно реалистичные портреты монархов показывают, что недостатки имбридинга, близкородственного скрещивания, стали известны гораздо позже. И поэтому отсутствие генетического разнообразия в королевских семьях ведёт к увеличению гомозиготности генотипов потомков. Или проще говоря - к вырождению. Судя по фото нынешней правящей королевы и известных фактов личной жизни (собственный муж выходец из Франции, одна невестка родом из Австралии, другая – из Гонконга) ситуация в последнее время слегка изменилась.

Ещё замок запомнился большой заполненностью предметами искусства, старинными часами в каждой комнате, декоративными гвардейцами, в шапках из шкур черного медведя (весом 6 кг, стоимостью 50 000 крон, около 7 000 евро) «охраняющих» резиденцию монархов. Тут имеется сокровищница, Алмазный фонд, где хранятся реальные короны, используемые для коронования монархов и непременные символы королевской власти: держава, скипетр и мирница.

Также всем желающим демонстрируют королевские драгоценности, в количестве всего четырёх гарнитуров из драгоценных камней. На бытовом уровне (для не королевских особ), выглядит вполе достойно. Но почему то подумалось, что датская королевская семья – не самая богатая в Европе. Ну или не уделяющая особого внимания на внешние антуражи.

Широко известное, в узких кругах хиппи, самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в центре Копенгагена мы не посетили. Может потому, что «вольный дух», проживающих там экзотов, не совсем соответствует нашему восприятию окружающей действительности. А может и потому, что любые виды наркотиков, даже так называемые «легкие», марихуана, которые являются основой местной креативности во всем, не являюся нашим приоритетом. От слова совсем. Поэтому познакомились с данным образцом субкультуры только виртуально.

Христиа́ния (Свобо́дный го́род Христиа́ния,) — неофициальная самоуправляемая коммуна, расположенная в районе Кристиансхавн. Представляет собой большую общность с социалистическим укладом в экономике, хотя сами жители Христиании термин «социализм» не используют. Территория фактически не контролируется властями Дании, форма политической организации общества отлична от государственной.

Жители Христиании провозглашают своей целью «создать самоуправляемое общество, в котором каждый индивид ответственен за благополучие всей общины. Общество должно быть экономически самодостаточным и быть непреклонным в убеждении, что физиологическое и физическое разрушение может быть предотвращено».

Из-за неподконтрольности датской полиции на территорию Христиании в 1970-х годах укоренилась копенгагенская наркоторговля, и район получил известность как преступный наркопритон.

В мире известно довольно много случаев Сква́ттерства, самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

Это и Республика Ужупис в Вильнюсе, Литва (довелось побывать там лет 10 назад, ничего особо примечательного не запомнилось, приманка для туристов, которые за пару евро могут купить себе паспорт данного «негосударственного государства»).

Коммуна Нидеркауфунген. входит в состав общины Кауфунген в земле Гессен, Германия.

Леонкавалло, Милан, Италия (известнейший и один из старейших сквотов — общественных центров).

rampART, Лондон, Англия. Центр искусств и творчества, в том числе технического, в историческом центре Лондона.

Каса Паунд, Рим, Италия — известный неофашистский общественный центр.

Слэб Сити, Калифорния, США — расположен в бывших казармах в пустыне, широко известен как место проведения самых различных арт — фестивалей и выставок современного искусства.

В чем мы с удовольствием поучаствовали лично – это в часовом путешествии на каботажном баркасе по каналам Нюхавн, старинного порта XVII века, местом отдыха и развлечений жителей и гостей датской столицы, где расположены многочисленные бары и рестораны.

Нюхавн был построен по указу короля Кристиана V в период с 1670 по 1673 годы шведскими военнопленными Датско-шведской войны (1658—1660). Канал соединяет море и старый город (Королевскую площадь), одну из главных торговых площадей перед королевским дворцом, Площадь была известна пивом, моряками и распространением проституции. Датский писатель Ганс Кристиан Андерсен прожил в районе Нюхавн, около 18 лет. Сейчас на доме установлена мемориальная табличка и располагается сувенирный магазин, посвященный писателю.

Большой мемориальный якорь (на датском: Mindeankeret) в конце Нюхавна — монумент в память о более чем 1700 датских офицерах и моряках, погибших во Второй Мировой Войне. Якорь был установлен в 1951 году, заменив временный деревянный крест с мемориальной доской с монограммой Фредерика VII, который был установлен на этом месте в 1945 году. Мемориальный якорь 1872 года использовался на корабле Frigate Fyn, во время войны пришвартованном на военно-морской базе в Холмен.

Наполненные впечатлениями и эмоциями в последний вечер в Копенгагене успеваем вечером пройтись по набережной одного из каналов. И наутро покидаем южно-скандинавскую и северную ( для нас) Данию. И как обычно краткое

Резюме (Fazit): Доброжелательная страна, доброжелательные люди. Но: неплохо бы знать датский язык. Пару раз столкнулись с ситуациями, что цена продукции зависит от того, на каком языке спрашиваешь. Самая оптимальная (реальная цена) естественно на датском. Небольшая наценка, если задаем вопрос даже на нашем отнюдь не совершенном английском. Самая высокая цена для немецкоговорящих. Судя по всему Дания не совсем забыла ещё окупацию фашистами страны и благодарно помнит освободителей англичан и Уинстона Черчиля, который лично посадил несколько деревьев в парке, который и носит теперь имя английского премьера.

(В контексте этого сложно себе даже представить, сколько потребуется времени, что бы свободолюбивые датчане, как и практически всё европейское сообщество и подавляющая часть цивилизованного мира перестали «реагировать» на русскую речь. Кстати, украинские флаги, демонстрирующие поддержку Дании Украине висят почти над каждым значимым зданием в городе).

Знаменитая скульптура Русалочки, «самая переоцененная достопримечательность мира», на наш взгляд, действительно особого впечатления не производит. Довольно невзрачная небольшая фигурка высотой в 1,25 м на камне у берега, знаменита, кроме Андерсона, который про неё написал, ещё и количеством новоявленных Геростратов, проявляющим вандализм к этой абсолютно безобидной приманке для туристов.

И последнее, что запомнилось в Дании – это немецкие железные дороги. Которые, хоть и имеют в последнее время некоторые нарекания, но существенно, в лучшую сторону, отличаются от своего датского компаньона. Имея забронированные места в первом классе пришлось пробираться через большое количество сидящих во всех проходах пассажиров, напоминающих беженцев из известной страны. То ли логистика, то ли количество проданных билетов не соответствовало количеству сидячих мест, но подобную скученность давно не приходилось видеть.

На обратной дороге делаем пересадку и короткую остановку в немецком уже Гамбурге, где успеваем посетить одну из множества местных достопримечательностей

Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland)

Миниатю́рная страна́ чуде́с музей в Гамбурге с самой большой в мире действующей железнодорожной моделью -1499 м², Длина железной дороги — 15 715 метров в масштабе 1:87, по миниатюрной дороге курсируют 1040 поездов. Занимаемая площадь — 1499 квадратных метров. Расположенные на трёх этажах 10 секций включают в себя Центральную Германию, Австрию, вымышленный город Кнуффинген с самой большой моделью аэропорта в мире, Гамбург, США, Скандинавия, Швейцария, Италия, Венеция.

Одна из особенностей — смоделированный распорядок дня, в котором сумерки, ночь и день повторяются каждые 15 минут. Это происходит благодаря автоматическому управлению освещением, которое переключает более 400 000 ламп в соответствии со временем суток.

В вымышленном городе Кнуффингене площадью 120 квадратных метров с населением около 6000 жителей установлено более 100 мобильных моделей автомобилей, в том числе многочисленные пожарные машины, с помощью которых в Кнуффингене имитируется пожарная служба в среднем каждые 15 минут. Моделирование дорожного движения стало возможным благодаря модифицированной автомобильной системе, которая также используется в разделах США, Скандинавии и на участках аэропорта Кнуффинген. В разделе Америки есть даже межгосударственная автомагистраль, оборудованная системой динамического управления движением, которая регулирует движение с помощью ограничителей скорости (всего четыре скорости), а также непрерывных световых сигналов и изменяемого текстового дисплея.

В системе много деталей, например, изменяющееся табло на Volksparkstadion (Гамбургский стадион на 57 000 мест) и корова с магнитным управлением в игре в бинго, грузовик с сыром, попавший в аварию, и миниатюрные мигалки в Гамбургской части. На Амсинкштрассе в Гамбурге есть также заправочная станция для реактивных двигателей, на которой отображаются текущие цены на бензин этой модели.

С помощью около 200 кнопок посетители могут управлять процессами в системе. Эти так называемые действия с помощью кнопок привлекают внимание многих посетителей. Например, запускается шахтерский поезд, крутятся ветряные турбины, на стадионе Volksparkstadion забивается очередной гол, запускается космический шаттл, взлетает вертолет или начинает расти нос Пиноккио.

После посещения этой миниатюрной страны чудес попадаем в виртуальный мир ещё одной чудесной страны. На нас надевают специальные шлемы с очками, в руках джойстики. Нажатие кнопки – и мы в виртуальном путешествии на джонках в Венеции, на воздушном шаре в горах, на поезде на Диком Западе в Америке. Ощущения максимально приближенные к реальности. Мы собираем цветы, уворачиваемся от брызг волн, стреляем в мишени с быстро движущегося поезда. 10 минут пролетают незаметно и мы опять возвращаемся в нашу обыденную реальность. Но как гласит одна китайская пословица: «Никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше». По дороге размышляем о фильме «Матрица», и о том, что сторонники конспирологической версии нахождения человечества в индуцированной реальности видимо и являлись организаторами и вдохновителями этого показа. Или как раз наоборот.

И уже совсем в завершении, за несколько часов до поезда доставляющего нас в нашу среднерейнскую метрополию, успеваем покормить уток и пару лебедей в гамбургской Альтоне, посмотреть на имперские здания ратуши и мэрии, посетить неоготическую церковь святого Николая, второе по высоте здание Гамбурга, где находится Мемориал, посвящённый жертвам войны и произвола в 1939—1945 годах. Перед некоторыми зданиями в городе прикреплены бронзовые таблички с именами еврейских семей, депортированных и уничтоженных нацистами.