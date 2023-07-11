Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Куда ушел "архангельский мужик"?

Как же так получается, что государство всё время заявляет об успехах в этой отрасли, а жители считают его "чёрной дырой"? И эти две действительности все годы живут параллельно?

 Кто здесь прав и почему ситуация такова, что на прилавках даже картошка и морковка - из Египта и Израиля? Если есть успехи - где же наши продукты? Тем более что по заявлению министерства агропрома Поморья их на прилавках около 40% - где же они, в каких магазинах?

 В чём причина того, что в Архангельской области фермеров уже днём с огнём не сыщешь, хотя именно здесь в конце 80-х появился первый Российский фермер - "Архангельский мужик Сивков"?

 Когда же закончится сегодняшнее "головокружение от успехов"?!

На эти вопросы ищет ответы директор Ассоциации «Фермера Русского Севера» Михаил Силантьев:

- Что такое сельская местность в сегодняшнем представлении обывателя?

Чаще всего — это «терра инкогнито» - неизвестная местность, которую надо быстренько пересечь для переезда в другой город. Вся жизнь сегодняшней цивилизации — в городах. На селе же — нет привычных удобств, коммуникаций, работы, интернета, сотовой... Там живут одни пенсионеры или спившиеся неудачники. 

Примерно такое мнение транслируется в головы населения. Хотя с другой стороны официальные власти всё время подчёркивают, что у них имеются грандиозные успехи в развитии агропромышленного комплекса, но два потока этой информации существуют параллельно. 

Впрочем, также параллельно они существуют и в реальности. Не смотря на громадные государственные средства поддержки, село до сих пор «умирает», а цифры сельскохозяйственного роста обеспечиваются агрохолдингами — по сути — агрогородками, которые к сельской местности отношения не имеют.

Ведь даже если в городе имеется завод, он никогда не обеспечит занятости большинства жителей — такая же ситуация и с агрохолдингами, которые сегодня подобны беспилотникам — в них всё автоматизировано и рабочих рук в них почти не требуется. Куда же должны быть пристроены миллионы жителей сельской местности? Да как и во всём мире — в малый бизнес! Но как он живёт сегодня?

Известно, что в среднем малый бизнес в европейских странах составляет порядка 60-70% занятого населения. Кое-где и выше. В РФ его доля составляет порядка 20%. В Архангельской области гораздо ниже. Хотя даже в Сталинские годы малый бизнес в стране создавал в районе 40% рабочих рук и промпроизводства... 

НО это в среднем по стране. А как конкретно на селе? Ещё хуже! Количество мелких фермерских хозяйств год от года сокращается, аналогично и число аграрных ООО и прочих предприятий. Всё это приводит к однозначному результату — сокращаются размеры обрабатываемых угодий, сокращается количество сельхозживотных, падает спрос на сельхозтехнику и пр. Известно, что одно рабочее место на селе создаёт порядка 10 рабочих мест в смежных специальностях — и все они тоже сокращаются.

Откуда же те аграрные победы, о которых трубит государство? Они — от агрохолдингов. Как сказано выше — это мини-фабрики или мини-города, работающие по сути автономно. В них ежегодно вливают громадные государственные ресурсы, и они трудятся как могут. Вот только львиная доля прибыли, генерируемая ими, идёт в карманы олигархов, не развивая наши территории. По сути агрохолдинги — это громадные пылесосы, выкачивающие деньги через торговлю и государственные субсидии в личный карман их владельцев. При этом все собранные ими деньги улетают в офшоры, никак не поработав на благо граждан...

В отличие от этой системы любые средства, проходящие через малый бизнес, делают большую работу. Они в виде зарплат работников попадают в территориальные торговлю, другие предприятия, в виде налогов идут на развитие территорий и в первую очередь местного самоуправления, прирастают прибылью для самих предприятий и т.д. При этом если мы берём сельское хозяйство, то малый бизнес производит всегда более качественные продукты питания, чем любой самый современный агрокомплекс! А значит это ещё и средства в улучшение здоровья людей. Но самое главное — малый бизнес — это рабочие места. А это — заселение громадных территорий сельской местности, сегодня почти вымершей! Не забывайте — пустая земля всегда привлекает другие народы.

Вот только для чиновников малый бизнес — это громадное число проблем — и не менее громадное число участников деятельности. Со всеми надо общаться, всех слушать, каждому помогать... Зачем? Если один агрохолдинг легко заменит сотню, а то и тысячу фермеров? Именно так и размышляют власти в РФ на всех уровнях. Проблемы с выдавливанием фермеров существуют не только в Поморье (где их уже почти не осталось) — такая же тенденция наблюдается все эти десятилетия и в остальной стране — не смотря на красивые слова с трибун. Просто на севере народа поменьше — вот и уничтожить фермеров получилось быстрее!

А ведь что бы не говорили в своё оправдание власти, но весь опыт и нашей страны, и других стран мира говорит о том, что фермер всегда более эффективный производитель сельхозпродукции, чем любая другая структура. Он производит не много, но качественнее и дешевле!

Чиновники всегда говорят, что им важнее всего объёмы продукции — надо ведь кормить города, а поэтому, по их мнению, альтернативы крупным агрохолдингам у нас нет. Но это совершенно не так! Ведь как я сказал выше — фермер производит не много, но сотни и тысячи фермеров производят значительно больше! И самое главное — если какой-то агрохолдинг в силу разных причин закрывается (а такое происходит довольно часто), то это больно чувствуется практически по всей отрасли и даже у смежников — производителей техники, комплектующих, в финансовой сфере. С мелкими фермерами такого нет — на их места сразу же приходят другие — никто при этом ничего и не замечает...

В чём же тогда причина, что власти спустя столетие после раскулачивания так ничего и не поменяли в своём подходе к фермерству?! Почему столь высокоэффективные производители так и не получают должной господдержки и чаще всего вынуждены работать нелегально?

На мой взгляд, тут 2 проблемы: 

Во-первых, наше государство сегодня не заинтересовано в производстве большого количества качественных и дешёвых продуктов. Сегодняшняя олигархия, владеющая торговыми сетями (зарегистрированными за рубежом), выкачивает средства населения и уводит их по разным схемам за рубеж. В т.ч. под видом покупки зарубежных продовольственных товаров. Поэтому у нас во всех магазинах самый ходовой товар — бананы и пр. Ну и даже элементарный «борщевой набор» как правило выращен в Египте, Израиле, Турции, Европе. Там продукты дешевле — ведь там они производятся фермерами, которым их государства помогают всеми силами.

Во-вторых, наше государство сегодня не заинтересовано помогать фермерам потому, что это «не выгодно» чиновникам! Поставьте себя на их место — дал дотацию агрохолдингу — он тебе и объёмы продукции сделает, и на личный карман откатит. А с фермерятами столько возни — и работы много делать, и ничего «себе не заработаешь», и результат будет лишь через несколько лет... Зачем это им нужно?

Такой подход к нашему сельскому хозяйству, практикуемый уже не одно десятилетие, подтачивает всю страну — раз фермеров давят (а происходит это под видом внедрения более прогрессивных методов отслеживания продукции — маркировки, сертификации продукции, упаковки и переработки, завышения требований для поставки в бюджетную сферу и т.д. якобы для улучшения качества а на деле для увеличения себестоимости и сбора маржи Российской олигархией; плюс ликвидация ранее предоставляемых видов муниципальной поддержки и пр.), то новые фермерские хозяйства не образуются — люди из села бегут. В городах образуется большое число малоквалифицированной рабочей силы — всё как в начале 20 века с той же самой проблематикой — массового пьянства населения, вырванного из своей среды и вынужденного работать и жить в нечеловеческих условиях человейников...

Кто-то может возразить — ведь в последние годы государство рекламирует многочисленные программы поддержки малому сельскому бизнесу — масса грантовых конкурсов «агро-стартов» и т. п. Это есть, но на деле все эти программы господдержки гарантируют создание планово-убыточных хозяйств, которые практически гарантированно лопнут через 2-3 года. Ведь выделение 3х и даже 5ти млн рублей для создания крепкого современного эффективного хозяйства не то что недостаточно, а ужасно мало! Трактор или грузовик стоит столько! А если вы хотите построить эффективное небольшое хозяйство, то для современной фермы с оборудованием и животными надо не менее 100 млн рублей! Только в этом случае фермер сможет конкурировать. 

За рубежом (в той же соседней Норвегии) государство само строит такие эффективные фермы и отдаёт их в лизинг (как у нас покупают квартиры) фермерам! За несколько лет они с ним расплачиваются и получают её в собственность. Поэтому у них себестоимость продукции в разы меньше нашей! Почему же кто-то думает, что в наших Российских условиях можно с ними конкурировать, получая поддержку в виде этих крох? Ну и добавьте ещё то, что за рубежом фермер вообще не думает куда пристроить свою продукцию — этим занимаются сельхозкооперативы — и большую часть всей продукции у них скупает само государство! У нас же произвёл что-то — и бегай пристраивай — или стой на рынке — работать на ферме некогда...

Вот кратко о ситуации к сегодняшней дате дня работника сельского хозяйства 2023 года. 

Хочу также напомнить важные вехи — после гражданской войны в 1921 году была принята НЭП, просуществовавшая до 1928 года и отменённая с началом первой пятилетки. Во время НЭПа, как и в начале 90-х годов конца 20 века, крестьянство смогло работать практически в полную силу — рост производства сельхозпродукции показывал гигантские числа! Но потом пришли другие времена — и с крестьянством начинается борьба. В начале 20 века это был физический геноцид, в начале 21 века — экономический. Смысл же у них одинаковый — страна показывала, что ей не нужен самостоятельный многочисленный класс производителей продуктов питания. В 1930 году даже Сталин был вынужден опубликовать статью «Головокружение от успехов», дабы остановить полное уничтожение села. 

А вот будет ли у нас сейчас подобная остановка в уничтожении Российского фермерства в стране — пока неизвестно. Власти сами себя убаюкивают красивыми отчётами о только им видимым успехам в сельском хозяйстве и под этим наркозом не желают ничего менять. Жителей на селе уже почти не осталось — и их замещают представители других наций, живущих по другим укладам и экономическим законам. Мы покидаем сельскую местность, да и провинциальные города. Россия с 1\6 части мира стягивается в среднюю полосу с её переполненными городами-миллионниками, спивается и вымирает...

Как там у Маршака: «От того, что в кузнице не было гвоздя...»

06 октябрь 14:13 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


"1993". Поцелованный Бытом
Осень в городе не задержится

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (72)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20