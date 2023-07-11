Куда ушел "архангельский мужик"?

Как же так получается, что государство всё время заявляет об успехах в этой отрасли, а жители считают его "чёрной дырой"? И эти две действительности все годы живут параллельно?



Кто здесь прав и почему ситуация такова, что на прилавках даже картошка и морковка - из Египта и Израиля? Если есть успехи - где же наши продукты? Тем более что по заявлению министерства агропрома Поморья их на прилавках около 40% - где же они, в каких магазинах?



В чём причина того, что в Архангельской области фермеров уже днём с огнём не сыщешь, хотя именно здесь в конце 80-х появился первый Российский фермер - "Архангельский мужик Сивков"?



Когда же закончится сегодняшнее "головокружение от успехов"?!

На эти вопросы ищет ответы директор Ассоциации «Фермера Русского Севера» Михаил Силантьев:

- Что такое сельская местность в сегодняшнем представлении обывателя?

Чаще всего — это «терра инкогнито» - неизвестная местность, которую надо быстренько пересечь для переезда в другой город. Вся жизнь сегодняшней цивилизации — в городах. На селе же — нет привычных удобств, коммуникаций, работы, интернета, сотовой... Там живут одни пенсионеры или спившиеся неудачники.

Примерно такое мнение транслируется в головы населения. Хотя с другой стороны официальные власти всё время подчёркивают, что у них имеются грандиозные успехи в развитии агропромышленного комплекса, но два потока этой информации существуют параллельно.

Впрочем, также параллельно они существуют и в реальности. Не смотря на громадные государственные средства поддержки, село до сих пор «умирает», а цифры сельскохозяйственного роста обеспечиваются агрохолдингами — по сути — агрогородками, которые к сельской местности отношения не имеют.

Ведь даже если в городе имеется завод, он никогда не обеспечит занятости большинства жителей — такая же ситуация и с агрохолдингами, которые сегодня подобны беспилотникам — в них всё автоматизировано и рабочих рук в них почти не требуется. Куда же должны быть пристроены миллионы жителей сельской местности? Да как и во всём мире — в малый бизнес! Но как он живёт сегодня?

Известно, что в среднем малый бизнес в европейских странах составляет порядка 60-70% занятого населения. Кое-где и выше. В РФ его доля составляет порядка 20%. В Архангельской области гораздо ниже. Хотя даже в Сталинские годы малый бизнес в стране создавал в районе 40% рабочих рук и промпроизводства...

НО это в среднем по стране. А как конкретно на селе? Ещё хуже! Количество мелких фермерских хозяйств год от года сокращается, аналогично и число аграрных ООО и прочих предприятий. Всё это приводит к однозначному результату — сокращаются размеры обрабатываемых угодий, сокращается количество сельхозживотных, падает спрос на сельхозтехнику и пр. Известно, что одно рабочее место на селе создаёт порядка 10 рабочих мест в смежных специальностях — и все они тоже сокращаются.

Откуда же те аграрные победы, о которых трубит государство? Они — от агрохолдингов. Как сказано выше — это мини-фабрики или мини-города, работающие по сути автономно. В них ежегодно вливают громадные государственные ресурсы, и они трудятся как могут. Вот только львиная доля прибыли, генерируемая ими, идёт в карманы олигархов, не развивая наши территории. По сути агрохолдинги — это громадные пылесосы, выкачивающие деньги через торговлю и государственные субсидии в личный карман их владельцев. При этом все собранные ими деньги улетают в офшоры, никак не поработав на благо граждан...

В отличие от этой системы любые средства, проходящие через малый бизнес, делают большую работу. Они в виде зарплат работников попадают в территориальные торговлю, другие предприятия, в виде налогов идут на развитие территорий и в первую очередь местного самоуправления, прирастают прибылью для самих предприятий и т.д. При этом если мы берём сельское хозяйство, то малый бизнес производит всегда более качественные продукты питания, чем любой самый современный агрокомплекс! А значит это ещё и средства в улучшение здоровья людей. Но самое главное — малый бизнес — это рабочие места. А это — заселение громадных территорий сельской местности, сегодня почти вымершей! Не забывайте — пустая земля всегда привлекает другие народы.

Вот только для чиновников малый бизнес — это громадное число проблем — и не менее громадное число участников деятельности. Со всеми надо общаться, всех слушать, каждому помогать... Зачем? Если один агрохолдинг легко заменит сотню, а то и тысячу фермеров? Именно так и размышляют власти в РФ на всех уровнях. Проблемы с выдавливанием фермеров существуют не только в Поморье (где их уже почти не осталось) — такая же тенденция наблюдается все эти десятилетия и в остальной стране — не смотря на красивые слова с трибун. Просто на севере народа поменьше — вот и уничтожить фермеров получилось быстрее!

А ведь что бы не говорили в своё оправдание власти, но весь опыт и нашей страны, и других стран мира говорит о том, что фермер всегда более эффективный производитель сельхозпродукции, чем любая другая структура. Он производит не много, но качественнее и дешевле!

Чиновники всегда говорят, что им важнее всего объёмы продукции — надо ведь кормить города, а поэтому, по их мнению, альтернативы крупным агрохолдингам у нас нет. Но это совершенно не так! Ведь как я сказал выше — фермер производит не много, но сотни и тысячи фермеров производят значительно больше! И самое главное — если какой-то агрохолдинг в силу разных причин закрывается (а такое происходит довольно часто), то это больно чувствуется практически по всей отрасли и даже у смежников — производителей техники, комплектующих, в финансовой сфере. С мелкими фермерами такого нет — на их места сразу же приходят другие — никто при этом ничего и не замечает...

В чём же тогда причина, что власти спустя столетие после раскулачивания так ничего и не поменяли в своём подходе к фермерству?! Почему столь высокоэффективные производители так и не получают должной господдержки и чаще всего вынуждены работать нелегально?

На мой взгляд, тут 2 проблемы:

Во-первых, наше государство сегодня не заинтересовано в производстве большого количества качественных и дешёвых продуктов. Сегодняшняя олигархия, владеющая торговыми сетями (зарегистрированными за рубежом), выкачивает средства населения и уводит их по разным схемам за рубеж. В т.ч. под видом покупки зарубежных продовольственных товаров. Поэтому у нас во всех магазинах самый ходовой товар — бананы и пр. Ну и даже элементарный «борщевой набор» как правило выращен в Египте, Израиле, Турции, Европе. Там продукты дешевле — ведь там они производятся фермерами, которым их государства помогают всеми силами.

Во-вторых, наше государство сегодня не заинтересовано помогать фермерам потому, что это «не выгодно» чиновникам! Поставьте себя на их место — дал дотацию агрохолдингу — он тебе и объёмы продукции сделает, и на личный карман откатит. А с фермерятами столько возни — и работы много делать, и ничего «себе не заработаешь», и результат будет лишь через несколько лет... Зачем это им нужно?

Такой подход к нашему сельскому хозяйству, практикуемый уже не одно десятилетие, подтачивает всю страну — раз фермеров давят (а происходит это под видом внедрения более прогрессивных методов отслеживания продукции — маркировки, сертификации продукции, упаковки и переработки, завышения требований для поставки в бюджетную сферу и т.д. якобы для улучшения качества а на деле для увеличения себестоимости и сбора маржи Российской олигархией; плюс ликвидация ранее предоставляемых видов муниципальной поддержки и пр.), то новые фермерские хозяйства не образуются — люди из села бегут. В городах образуется большое число малоквалифицированной рабочей силы — всё как в начале 20 века с той же самой проблематикой — массового пьянства населения, вырванного из своей среды и вынужденного работать и жить в нечеловеческих условиях человейников...

Кто-то может возразить — ведь в последние годы государство рекламирует многочисленные программы поддержки малому сельскому бизнесу — масса грантовых конкурсов «агро-стартов» и т. п. Это есть, но на деле все эти программы господдержки гарантируют создание планово-убыточных хозяйств, которые практически гарантированно лопнут через 2-3 года. Ведь выделение 3х и даже 5ти млн рублей для создания крепкого современного эффективного хозяйства не то что недостаточно, а ужасно мало! Трактор или грузовик стоит столько! А если вы хотите построить эффективное небольшое хозяйство, то для современной фермы с оборудованием и животными надо не менее 100 млн рублей! Только в этом случае фермер сможет конкурировать.

За рубежом (в той же соседней Норвегии) государство само строит такие эффективные фермы и отдаёт их в лизинг (как у нас покупают квартиры) фермерам! За несколько лет они с ним расплачиваются и получают её в собственность. Поэтому у них себестоимость продукции в разы меньше нашей! Почему же кто-то думает, что в наших Российских условиях можно с ними конкурировать, получая поддержку в виде этих крох? Ну и добавьте ещё то, что за рубежом фермер вообще не думает куда пристроить свою продукцию — этим занимаются сельхозкооперативы — и большую часть всей продукции у них скупает само государство! У нас же произвёл что-то — и бегай пристраивай — или стой на рынке — работать на ферме некогда...

Вот кратко о ситуации к сегодняшней дате дня работника сельского хозяйства 2023 года.

Хочу также напомнить важные вехи — после гражданской войны в 1921 году была принята НЭП, просуществовавшая до 1928 года и отменённая с началом первой пятилетки. Во время НЭПа, как и в начале 90-х годов конца 20 века, крестьянство смогло работать практически в полную силу — рост производства сельхозпродукции показывал гигантские числа! Но потом пришли другие времена — и с крестьянством начинается борьба. В начале 20 века это был физический геноцид, в начале 21 века — экономический. Смысл же у них одинаковый — страна показывала, что ей не нужен самостоятельный многочисленный класс производителей продуктов питания. В 1930 году даже Сталин был вынужден опубликовать статью «Головокружение от успехов», дабы остановить полное уничтожение села.

А вот будет ли у нас сейчас подобная остановка в уничтожении Российского фермерства в стране — пока неизвестно. Власти сами себя убаюкивают красивыми отчётами о только им видимым успехам в сельском хозяйстве и под этим наркозом не желают ничего менять. Жителей на селе уже почти не осталось — и их замещают представители других наций, живущих по другим укладам и экономическим законам. Мы покидаем сельскую местность, да и провинциальные города. Россия с 1\6 части мира стягивается в среднюю полосу с её переполненными городами-миллионниками, спивается и вымирает...

Как там у Маршака: «От того, что в кузнице не было гвоздя...»