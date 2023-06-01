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Мария Харченко: "Не только жители центра Архангельска должны жить достойно"

- Вы себя ощущаете городской или деревенской? – задаю вопрос моей собеседнице, депутату Архангельской городской Думы Марии Харченко*.

Нет, я не сошёл с ума, просто нужно знать историю этой семьи. В 1906 году ее прапрадед построил дом в тогдашней деревне Варавино. Который стоит до сих пор в вполне жилом состоянии, где прошло детство и жизнь не одного поколения семьи Котовых (фамилия по маме). Настоящее родовое гнездо, «место силы», как любят выражаться сегодня люди, много достигшие в жизни. 

Дом перешел по наследству прадеду, Павлу Михайловичу Котову, прошедшему и Великую Отечественную, и Финскую. В нем вырос и дедушка Марии, Сергей Павлович с 3 братьями и сестрой Риммой Павловной Семеновой, общественной активисткой, которая написала большой краеведческий труд: «Мой дом родной – Варавино». Да и сама деревня одно время называлась Котовых… пока город вплотную не придвинулся. Впрочем, ответ Марии Борисовны на мой вопрос был:

- Конечно, ощущаю себя городской, хотя мы проводили в деревянном доме почти каждые выходные, и никакой другой дачи нам не надо. Но там проходили мои первые уроки труда – помню, как всей семьей ходили за водой к колонке, и я, кроха, гордо несла две полные бутылки, как раз мне было по силам. Моя пробабушка Устинья Ивановна была строгой в этом смысле, у нее не поленишься. Но меня называла своей главной помощницей. Её девиз: «Вся жизнь впереди». В смысле – все надо успеть. Мы в нашей большой семье все дружим, считаю это большим везением в жизни.

У Марии как бы две мамы. Да-да, не удивляйтесь, так бывает, когда в семье сестрички-близнецы, это двойная любовь, двойная опека, но и двойная школа жизни. Настоящее богатство для тех, кто понимает, и двойная ответственность за свои собственные поступки. 

Бабушка и дедушка Марии трудились на 3-м лесозаводе, в образованном поселке, так до сих пор говорят местные, живут до сих пор. Мама работала процедурной медсестрой в 1-й поликлинике, сейчас – в стоматологии. Папа – моряк, выпускник «Рыбки», до сих пор ходит в плавания, это мужская стезя всех Котовых - Харченко.

Детство у Марии, за исключением летних месяцев, было вполне городским, варавинским.

- У меня было три детских сада – «Загадка», «Дубок», «Колобок», от каждого осталось в душе тепло. Переде школой переехали с родителями в восьмой микрорайон, училась в 35 школе. Школьные годы для меня особый период, там и появилась тяга к общественной жизни округа и города. 

И тут интересный момент.

- Одна из моих бабушек преподавала в 21-й гимназии. Конечно, родители рассчитывали отдать меня туда, под присмотр. Но бабушка возразила – «давайте оставим девочке детство, у нас она станет заучкой». Очень понимающая, ее дети обожали.

Заучкой – не заучкой, но уже в школе Маша Харченко выделялась, что называется, активной жизненной позицией. Времени и энергии хватало на все – и на спорт, и на хореографию, и на участие в конкурсах, причем с обязательным ориентиром на победу. И была мечта…

- В старших классах я видела себя только журналисткой. Корреспондентом или диктором, причем обязательно на «Вестях Поморья», если что-то делать, то по большому счету. Однако родители, пусть и мягко, но настоятельно посоветовали для начала получить прикладную профессию, и потом уже идти своей дорогой. 

- На родителей за это не обижены?

- Что вы, они для меня пример упорства и неравнодушия, те черты, которые мне в самой себе нравятся. Тем более что я только в начале своего пути и как дальше все повернется… мало ли мы знаем прекрасных журналистов без профильного образования.

Мария поступает в ВЗФЭИ, учиться на экономиста. Институт заочный, что предполагает работу. И тут поступает предложение поработать в региональном отделении ЛДПР на постоянной основе, заниматься связями с общественностью и социальными проектами. А после возглавить молодежную организацию ЛДПР в регионе. 

С этого все и началось. Время летит быстро, за ее плечами уже два срока в городском парламенте, в крайнем созыве – лидер мужской брутальной фракции, что редкость для либерал-демократов. Оценки за такой труд выставляет сама жизнь – сегодня Мария Харченко второй номер в партийном списке на выборах в АрхГорДуму после главы партии Леонида Слуцкого. Но хочет пройти по 4-му одномандатному округу, тогда победа становится еще ценнее. Впрочем, и ответственность возрастает в той же пропорции.

- Для меня весь город небезразличен, иначе бы не шла на третий депутатский срок, - объясняет собеседница, - но эта территория особенно. Вся жизнь с ней связана, от раннего детства по сию пору. Плюс доделать начатое, так в семье приучили хотя бы просто в бытовых вопросах.

- И каков задел? – интересуюсь.

- Работа с местным Советом ветеранов, там очень неравнодушные люди собрались, им помощь нужна. Посильно участвуем в благоустройстве парка им. Ленина, округу так не хватало своего места для отдыха. Особенно в летнее время, каждый раз ездить ради прогулки в центр то еще удовольствие. Есть идея возродить танцплощадку, о которой с ностальгией вспоминает старшее поколение.

- Неужели есть спрос?!

Мария снисходительно смотрит на меня и рассказывает, как каждый четверг у Ломоносовского ДК собираются женщины из группы «Хорошее самочувствие»… и танцуют. Просто танцуют. Для себя и на радость прохожим, которые всегда останавливаются, а часто и присоединяются. Когда-то в таких местах создавались семьи…

- Ещё предстоит закончить ремонт культурного центра «Космос», место притяжения для детей и взрослых, здесь занимается наша гордость - хор народной песни «Реченька» и концертно-репетиционная база детского цирка «Весар», он давно стал брендом Поморья в этой области искусства. Сюда же отнесу детские площадки, спортплощадки… все, что входит в понятие «комфортная жизнь». Она не только в квартирах, но и на улице, иначе дети так и будут зависать в смартфонах.

- Есть же целевая программа «Комфортное Поморье»…

- Кстати, о ней. Там есть один хитрый момент – 5% расходов на благоустройство должны компенсировать жители. Считаю, всю ответственность нужно отдать управляющим компаниям, это их прямая обязанность, за которую должна строго спрашивать администрация города. Если заговорили о комфорте – состояние внутри дворовых проездов в округе это тихий кошмар, если что-то и делается, то пока только в центре города, ситуацию нужно активизировать. Кстати, в сегодняшней нарезке к 4 избирательному округу добавилась еще часть Варавино-Фактории, так что работы нам только прибавляется.

- В чем объективная сложность работы на этой территории?

- Увы, люди не верят власти. Любой. С того момента, как обанкротился 3-й лесозавод, большую часть жителей округа охватила депрессия, от которой их лечить и лечить. Дело не только в потере близкой и понятной работы, в округе бережно хранят память об утраченном производстве, но и в окружающей действительности, с которой сталкиваешься каждый день. Очереди на остановках общественного транспорта, мы, к слову, будем продолжать добиваться бесплатного проезда для учащихся, все вузы сконцентрированы в центре Архангельска, стоимость автобусного билета несоразмерна со стипендией. Или взять 95-ю школу, через которую закрыли проход. Что в сущности правильно, только приходится топать в темени и по грязи в обход, нормальной дороги нет. Ну, и откуда позитиву взяться?..

- Что можете сказать об однопартийцах, идущих вместе с вами на выборы?

- Все люди достойные, представляющие самый широкий спектр социальных слоев, разве что безработных среди них нет. Нас в этом созыве было пятеро, надеемся увеличить фракцию. Но для этого избиратель должен быть готов голосовать не только за хорошо знакомую партию, которая столько лет на гребни политической жизни страны, но и за конкретных людей. Что касается меня… я считаю, что не только жители центра столицы Поморья должны жить достойно, но и нашего 4 округа. Для этого и работаю.

- Девиз не хуже, чем у вашей бабушки, можете сделать своим фирменным на третий срок.

- Я подумаю над этим предложением…

Беседовал Леонид Черток

  • Материал оплачен Избирательным объединением Архангельского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
04 сентябрь 10:00 | : Горячая тема / Политика

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