Фестиваль огней в замке Бенрат

В немецком языке дворец назван словом «замок». Это устаревший термин, происходящий от первоначально существовавшего замкового комплекса, располагавшегося рядом с «оранжереей». В настоящее от первого замка ничего не сохранилось, он был специально разрушен при возведении современного дворцового комплекса.

В рамках продолжения изучения окрестностей страны в которой живем, в эти выходные решили посетить находящийся от нас в получасе езды дюссельдорфский замок (дворец) Бенрат. (Дворец – парадное здание со своеобразной архитектурой и особым назначением. Замок – строение, предназначавшееся для жилья и защиты от врагов). Тем более , что как раз там проходил ежегодный Фестиваль огней(Lichterfest), с концертной программой.

За́мок Бе́нрат (Schloss Benrath) - дворец с подсобными флигелями в стиле рококо. С 1929 года - музей. Находится в 10 км к югу от центра Дюссельдорфа. Западной стороной дворцовый парк выходит к берегу Рейна. Построен для курфюрста Пфальца и Баварии Карла-Теодора и служил местом для отдыха во время охоты. В 2002 году завершена реставрация парка и дворца и сейчас там располагаются: Музей естественной истории и Музей европейского паркового искусства.

Прилегающий к дворцу Парк Бенрат имеет очертания правильного квадрата и спроектирован в барочном дизайне. Часть парка представляет природоохранную территорию «Шлосспарк Бенрат». В центре парка расположена «Охотничья звезда» - система оформления лесо-паркового пространства в стиле ландшафтного барокко.

Список крупных деятелей стран мира посещавших этот дворец достаточно велик: канцлеры и президенты Германии, император Эфиопии, короли Греции, Иордании, Испании и Непала, президенты Франции, Египта, Туниса, Пакистана и Южной Кореи, князь Монако и королева Великобритании, Михаил Горбачев с супругой и король Швеции... И наконец удостоили чести своим посещением этого места и мы..

Ежегодное мероприятие в в конце июля-начале августа («Benrather Lichterfest»), включает в себя исполнение симфоническим оркестром «Düsseldorfer Symphoniker» известных музыкальных произведений, в то время время как в небо вмывают разноцветные огни фейерверка.

Просто купив входные билеты и прибыв, вместе с друзьями, за пару часов до начала на место, мы оказались наименее подготовленными из почти 10 000 желающих лицезреть данное действо. Оказалось, что более опытные (или заранее проинформированные) «любители классической музыки» прихватили с собой полные наборы для пикника на свежем воздухе: напитки, еду, столовые приборы и столики с раскладными стульчиками. Остальным пришлось довольствоваться продукцией пары выездных ларьков с сосисками, фалафелью, мороженным и ещё чем то малосъедобным даже на вид. Продукция сия обращала на себя внимание если не качеством, но ценами..

Осмотреть территорию парка мы как то особенно не успели. Прошедший утром дождь делал хождение по всё ещё влажной траве не очень комфортным. Но зато хорошо подсвеченные фигуры на аллее у самого дворца вполне впечатляли..

И вот, почти сразу же после быстро сгустившихся сумерек началась собственно концертная музыкальная прграмма. Оркестр играл классические музыкальные произведения Брамса, Чайковского, Дворжака, Шумана. (Роберт Шуман, кстати, 1850 году получил приглашение на должность городского директора музыки здесь же, в Дюссельдорфе. Успешно проработал несколько лет, пока у него не начались обострения психического расстройства. После неудачного суицида, бросился в Рейн, был помещен в психиатрическую больницу, где и умер в 1856 году). Но про все эти подробности, не имеющие отношения к прекрасной музыке, мы уточнили только на следующий день из всезнающего интернета, а пока наслаждались обстановкой..

Сначала музыкальные фонтаны в первом отделении выплескивали струи разноцветно подсвеченной воды в ритме исполняемого произведения. А во втором отделении подключились уже огненные струи и фейерверк в небе..

Впечатляюще.. Красиво.. Масштабно..

Сравниваем с недавно посещённым нами Арабскими Эмиратами. Там, в Дубае, возле Бурдж-Хали́фы тоже посетили «поющие фонтаны» с лазерным шоу и музыкальным сопрповождением. Там, вроде, и лазеров было побольше, и фейерверк повыше. Здесь как то более камерно. Вероятно из за классической музыки ( в Дубае – мировые поп хиты). Решили: продолжать сравнивать.. То есть периодически посещать подобные мероприятия, если не для развития своего музыкального вкуса ( что есть – то уже есть), то для того, что бы знать, что мировые тренды это не только так называемые «парады гордости» и марши борцов за клима(кс)т и «мир во всем мире», а и вечные ценности классической музыки , архитектуры и общения с комплиментарными людьми.

Ночные автобаны в Германии отличаются от дневных только наличием меньшего трафика. И поэтому невзирая на полуночный час, через 30 минут мы уже дома. Перерабатываем впечатления.

Михаил Нудельман (Кельн)