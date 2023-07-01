Архангельская область в сетях "сетевиков"

Занятный способ «работы» с дачниками реализуется «сетевиком» в одном из товариществ недалеко от Архангельска. Связано ли это с тем, что гендир этой компании баллотируется в областное Собрание, а баннеры с листовками стоят немалых денег?

Уже не первый сигнал поступает с одного из товариществ близ столицы Поморья. Отдельные собственники земельных участков с удивлением обнаруживают обрезанными (или оборванными) провода ЛЭП, идущие к участку. При обращении в сетевую организацию с не меньшим удивлением эти северяне узнают, что вместо проведения ремонта поврежденных участков электросетей, к которым участок был подключен, собственникам необходимо оплатить новое технологическое подключение.



Доводы собственников о том, что участки не впервые подключаются к ЛЭП, они оборудованы приборами учета и имеют необходимую документацию, в обслуживающей организации, по какой-то причине, игнорируются.

Возможно, это связано с тем, что ремонт поврежденных сетей организация должна осуществлять за счет платы, рассчитываемой по приборам учета и вносимой собственниками ежемесячно, а плата за новое технологическое подключение к электросетям рассчитывается совершенно иначе. Однако, если годом ранее ставка за новое подключение составляла 550 рублей, то в текущем году она рассчитывается индивидуально для разных (в том числе – льготных) категорий потребителей и, согласно постановлению АТиЦ, варьируется от 1064,10 за кВт (за 1 кВт, Карл!) для «самых» льготных категорий граждан до 6000 тыс. руб. за 1 кВт для остальных льготников.

Иными словами, при подключении к электросети дома или земельного участка за мощность 15 кВт при «самом» льготном тарифе придется заплатить почти 16 тыс. руб. (остальным льготникам – до 90 тыс. руб.!). Плюсуем к этому ставку на выдачу техусловий (6254 руб. за одно присоединение), за проверку выполнения ТУ (14909 руб.) и выдачу акта о техприсоединении (7104 руб. за бумажку…). Помимо этого, собственнику придется отдать деньги еще и за подключение проводов от дома (участка) к установленному столбу.

Стоимость будет зависеть от способа подключения — по воздуху или под землей. Ценник прокладки одного км воздушной линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50 кв. мм одноцепным составляет более 600 тыс. рублей, а на ж/б опорах изолированным алюминиевым проводом такого же сечения уже почти 3,5 млн. руб. (все цены здесь - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2901202211280045?index=1) Очевидно, что стоимость проведения электричества в кабелях «под землей» дороже в разы… Вот так, незаметно стоимость технологического подключения «легким росчерком пера» с приемлемых 550 рублей вырастает в разы – минимум до 45 тыс. руб. без учета стоимости прокладки самой линии электропередач.

Единственным способом сэкономить при таких ценах на технологическое присоединение получится только за счет уменьшения подключаемой мощности. Например, если сократить мощность подключаемого устройства с 15 (90 тыс. руб.) до 10 (60 тыс. руб.) кВт или еще ниже. Правда, на всё остальное ценник останется прежним.

Стоит отдельно отметить, что средства, уплаченные собственником за новое технологическое присоединение, остаются в сетевой организации. По всей видимости, при таких ценах на развитии индивидуального жилищного строительства в регионе можно окончательно поставить крест, поскольку вкупе с ценами на стройматериалы такие расходы даже в кредит сможет себе позволить крайне ограниченное количество семей Поморья.

В то же время, часть восьмая Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. весьма категорична в этом вопросе. Согласно этому положению, восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении в случае обращения потребителей электрической энергии осуществляется сетевой организацией без взимания платы. Под переоформлением документов понимаются случаи восстановления утраченных документов, переоформления документов с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств, а также в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств и при наступлении иных обстоятельств, требующих внесения изменений (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/af8fd505005cee9200491b31d44ddaccedb4eb4a/).

Разумеется, при обрыве проводов, идущих к земельному участку или дому, законно подключенных к ЛЭП ранее, речь с обслуживающей сетевой организацией может идти исключительно о ремонтных работах, а не о новом технологическом подключении. В противном случае, стирается различие между новыми технологическими присоединениями и ситуациями, требующими ремонта на существующих электросетях.

Исполнительный орган федеральной власти не делает различий при разрешении аналогичных ситуаций и в случае смены собственника участка (дома), уже подключенного к существующей ЛЭП. Даже если смена собственника произошла до устранения обрыва проводов.



Таким образом, если ваш участок (дом) был подключен в установленном порядке к ЛЭП, у вас на руках есть документы о технологическом присоединении, а сотрудники сетевой организации вместо ремонта ранее подключенного оборудования требуют оформить новое технологическое присоединение, за защитой своих прав вы можете обратиться в органы прокуратуры.

Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания

(фото с https://balakovo.online/)