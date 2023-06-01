Откуда берутся шевцовы? Размышляет «Вольное дело»

Коррупционный скандал, на несколько дней выдвинувший Архангельск в ТОП криминальных новостей федерального уровня – арестован заместитель мэра по городскому хозяйству.

Ему и подельнику из городского МУПа инкриминируется (далее из пресс-релиза Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области): По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске.

Всего за указанный период набралось взяток на сумму более 3.5 миллионов рублей.

Вроде бы, ничего сенсационного, в новейшей истории Поморья и брали больше, и должности были посолиднее. Если бы не нюансы…

Владислав Шевцов был приглашен на работу в Архангельскую область осенью 2020-го, занял пост зама мэра в последних числах января 2021-го. Исходя из пресс-релиза СледКома, вступил в коррупционный сговор почти сразу, тут простая арифметика.

А еще это непростой человек. Непростой в смысле заслуг. Орден Мужества абы кому не дают, для этого мало просто присутствовать районе боевых действий.

Из статута ордена Мужества: Орденом награждаются граждане Российской Федерации, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Комментируя назначение жителя Волгограда на должность своего зама по городскому хозяйству (должность такая, что соблазнов выше крыши), Дмитрий Морев говорил, что надеется на его надежность и мужество как военного человека. А еще то, что наверняка осталось за кадром – пришлый человек во власти выгоден тем, что долгое время будет обрастать порочными связами, к нему придется искать подходы.

И на тебе, такая скорость в последнем! Прямая подстава тех, кто пригласил на госслужбу в другой регион, основываясь на фактах биографии. Отсюда возникают два вопроса, которые мы решили задать участникам Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»: 1) откуда берутся такие шевцовы; 2) можно ли победить коррупцию в принципе. Отметим, что редакция задает эти вопросы с чистой совестью – Шевцов уже признал инкриминируемые ему преступления.

Илья Азовский («Эхо севера»):

-Такие Шевцовы берутся как и все - из женского органа. Конкретно Шевцов из волгоградского органа. Известна мудрость: когда стране нужны герои *шизда рожает дураков. Как все дураки, Шевцов не смог вовремя остановиться. Ведь когда были первые аресты по мусорному делу, то уже было понятно: сейчас придут за тобой. Рвать надо было с гребанного севера - в Турцию, Грузию, Таиланд. Денег нахапал немеряно - хватило бы до конца жизни. НЕЕЕЕТ! Надо было ещё чуть-чуть. В итоге сел. Меня вообще смущают эти заезжие самородки. Сразу же понятно всё: или вор, или дурак, если дома не пригодился. По доброй воле покидать цветущую среднюю полосу и ехать на адский север...

Коррупцию победить можно и нужно. Высшая мера наказания - расстрел независимо от размера взятки. А вообще в борьбе с коррупцией, как в любой борьбе, главное не победа, а участие!

Андрей Соловьев (KOT’News) по телефону из Ивановской области:

- А откуда берутся такие бральнины, откуда берутся такие дейнеки?! У нас напрочь утрачены ориентиры в подборе кадров для работы в исполнительной власти. В советское время человеку для работы в горкоме на позиции заместителя нужно было пройти все ступени в партийной иерархии. И не дай бог хоть одно пятнышко прилипнет к биографии, даже не срок, просто подозрение. Сейчас же известны случаи, когда на работу во власть попадают персонажи, ранее находившиеся под следствием и отпущенные за недоказанностью.

Пока существует подобное положение дел, говорить об эффективности борьбы с коррупцией считаю делом бесполезным, жалко тратить отпускное время.

Леонид Черток (RUSNORD):

- «Человек зачат в грехе и рождён в мерзости, путь его – от пелёнки зловонной до смердящего савана» (Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская власть»). Увы, чем дольше живу на этом свете, тем больше убеждаюсь в правильности этого тезиса. Можно на молодецком кураже пройти через огонь и воду, но застрять в медных трубах соблазна. Примеры… вокруг нас. Люди, приходящие на твердую государственную зарплату, но имеющие дело с живыми деньгами, редко выдерживают такое испытание.

Все дело в масштабах мздоимства. В советской экономике были целые отрасли, жившие на «левых» деньгах – торговля, общепит, сфера обслуживания, утилизация мусора и т.д., порукой тому был тотальный дефицит товаров и услуг плюс низкие зарплаты работникам. Такое впечатление, что государство само подсказывало – на тебе, милок, самый прожиточный минимум, остальное доворуешь. Я по молодости бы недолгое время состоял в близких отношениях с заведующей кондитерского отдела булочной на Кутузовском проспекте, там делали деньги на пересортице (ситуация, когда возникает избыток определенного вида товара одной категории при недостатке другого вида товара той же категории), ставили рядом с открытыми мешками сахара ведра с водой и прочие «хитрости». Замазаны были все – от директора до ночных грузчиков. И это считалось нормальным в их системе ценностей. Ведь не станки воровали… впрочем, куда их было сбыть? И большие деньги тратить тоже было некуда. Но навыки передаются с генетикой.

Разговоры о том, что за коррупцию надо расстреливать, считаю аморальными и несостоятельными – человеческую жизнь нельзя отбирать за любые деньги, а китайский опыт показывает, что жажда наживы сильнее страха смерти. Да и «авось, меня не коснется» абсолютно международное заблуждение. Наверное, для профилактики подобных преступлений не стоит приглашать в исполнительную власть людей из бизнеса, у них совсем другая психология (Роман Абрамович – отдельный случай, его поставили «на Чукотку» как раз делиться). Еще можно попробовать создать систему с учетом критериев по отбору кадров, когда чиновнику не выгодно будет воровать. Иначе никак.

Николай Прокофьев (экс-«Архсвобода») по телефону из Краснодарского края:

- На первый вопрос ответ прост – такие шевцовы появляются как плоды кропотливой работы с кадрами при полной неясности профессиональных критериев для назначенцев.

Второй вопрос настолько риторический, а море, у которого я лежу, такое теплое…