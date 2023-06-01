«Хотим, как в кино». Истоки молодежной ностальгии по СССР

По последним социологическим исследованиям, почти 50% россиян хотят вернуться в Советский Союз. Именно так, деятельно, а уже 75% пассивно жалеют о его распаде.

И цифры эти подрастают год от года, несмотря на естественную смену поколений. Правда, независимых социологов в официальном информационном поле практически не осталось, но, судя по реакции в соцсетях на заданную тему, тенденция налицо.

Больше, конечно, адептов социализма среди людей старшего возраста. С ними, казалось бы, всё понятно, ностальгия по молодости, когда и солнце ярче, и трава зеленее, и девушки… доброжелательней. Человеческая память избирательна и сохраняет в основном позитив. Но цифры-то не падают! Значит, по исчезнувшему 32 года назад СССР грезит «поколение гаджетов». Для которого «длинная, зелёная и колбасой пахнет» неразрешимая загадка (ответ: электричка Москва-Калуга).

Перво-наперво политика. Ещё в 90-х слышал от успешных людей своего возраста, недавно пересевших из метро в собственные иномарки (некоторые с личным водителем) – «зато нас все боялись!». И сейчас опять боятся… что не так?! Плюс ностальгия по «семье братских советских народов». Которая не выдержала испытание временем… значит, изначально что-то было не так.

Но в обывательском представлении (а это бОльшая часть населения, уж извините) тоска по ушедшему времени связана именно с бытом. Те, кто начинал сознательную жизнь при товарном изобилии, просто не могут представить себе пустых полок в магазине и синих штанов из-под полы у спекулянтов. К слову, при сегодняшних изменениях внешнеполитической повестки экономика страны остаётся рыночно-ориентированной, власть учла ошибки прошлого и вряд ли допустит очередной бесполезной схватки холодильника с телевизором (или идеологии с желудком).

«Да всё у нас было» - отмахиваются упомянутые адепты. «Всё», конечно, понятие относительное, не голодали, чтобы прямо. В магазинах было пусто, зато в холодильниках полно… неразрешимая загадка для иностранных гостей того исторического периода. Их заплывшие капиталистическим жиром мозги не могли понять, что еду в этой стране не покупают, а ДОСТАЮТ. Были инвалютные «Берёзки» и «Альбатросы», были закрытые распределители для избранных («слуг народа»), были рынки с заоблачными, по сравнению с магазинными, ценам.

Специально ничего не пишу ни о свободе слова, ни о свободном доступе информации, ни о строжайшей цензуре в культуре… тех, кто сегодня поёт осанну социализму, эти составляющие нормальной цивилизованной жизни не интересны в принципе. Наоборот, они недовольны сегодняшней свободой, особенно свободным выездом за рубеж. Есть определённая группа людей, которая принципиально отказалась от заграничного отдыха даже не по причине отсутствия средств.

Но вот парадокс, именно та культура со всеми её запретами и лакировками убеждает молодых приверженцев коммунистической идеи в том, что их родители жили буквально в раю.

Какие из советских фильмов появляются на российских телеэкранах раз в месяц, если не чаще? Прежде всего, кинокомедии Гайдая. Сатирические, сиречь – обличительные. И что в них видит сегодняшнее поколение, воспитанное на кровавой «Хронике происшествий» и сериалах, где после каждой разборки остаётся гора трупов? Субтильного студента Шурика, который прищучил троицу симпатичных проходимцев. Доблестную милицию, которая ловит на живца-Никулина придурковатых контрабандистов.

И эта зрительская категория вряд ли догадывается о том, что Леонид Иович снимал свои киношлягеры с большой фигой в кармане, что, кстати, не понимали 95% советских кинозрителей. Переправлять ювелирку в стране с неконвертируемым рублём, закрытым выездом и запретом на любые валютные операции… апофеоз идиотизма.

Что, цензор были такие дураки? Были, но не все. Рассчитывали, что советский обыватель не поймёт всех нюансов и оказались правы. Зато «синагогу» заменить на «любовницу» - это по-нашему

Но это эксцентрические комедии, которые априори допускают утрирование действительности. На наших телеэкранах также часто появляются два реалистичных хита того времени – «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит». «Всё так и было» ностальгически вздыхает старшее поколение, младшее ему внемлет.

В рязановской новогодке зритель полвека умиляется истории любви двух сорокалетних инфантилов с высшим образованием. Живущих с мамами, но не ради заботы о последних (они вполне дееспособны), а из-за невозможности построить собственную жизнь. Прежде всего, финансово, зарплаты хирурга поликлиники и школьного учителя никогда бы не хватило на самый малюсенький кооператив. А если бы и хватило, им в него никогда не вступить из-за излишков уже имеющейся жилплощади. Так что не спешите проклинать «ипотечное рабство»…

А помните завязку самого сюжета? Она вытекает из безликости двух главных городов страны победившего социализма, где чуть дальше исторического центра в застройке начинал действовать известный армейский принцип «безобразно, но однообразно». Во всём, вплоть до мебели и доступного ширпотреба. Социализм, прежде всего, это плановая экономика и отсутствие конкуренции в качестве, молодёжи, росшей при товарном изобилии и мультиках из телевизора «Sony» по десяткам телеканалов, этого не понять.

Меньшовская же история вчерашних лимитчиц вообще наотмашь бьёт по своему времени. Директор крупного производства живёт в типовой двушке и вынуждена принимать мужчину (в терапевтических дозах и таких же целях) только в отсутствии половозрелой дочери. Других вариантов просто нет, ни общедоступных гостиниц, ни съёмного жилья, одного из самых страшных дефицитов советского периода. Любовник же, мастер золотые руки, живёт по сегодняшним понятиям как распоследний запойный маргинал в коммунальной квартире, хотя общением с ним не гнушаются профессора. Не говоря уже о том, что семья работяг-строителей за 20 лет не смогла себе заработать на новую машину… вы до сих пор ругаете автокредиты?

Но это подтекст, который узрели на экране единицы. Зато когда советскому народу показали правду жизни в «Маленькой Вере», она вызвала волну возмущения в трудовых коллективах… всё было слишком узнаваемо и экстраполировалось на себя.

Именно на таких тоскующих по социализму зрителей и делает сегодня ставку «левая» оппозиция, это её ядерный электорат. Особенно на молодёжь, лично не заставшую того «распрекрасного» времени. И не только КПРФ, но и «Справедливая Россия», после вливания в её ряды прилепинских «заправдинцев» становящаяся всё более радикальной, от первоначального варианта построения подобия «шведского социализма» давно ни следа, всё больше «11 сталинских ударов». Ведь революционные идеи их духовного «отца» Лимонова никуда не делись, они просто легитимизировались с приходом в парламентское поле.

И это напрягает. Особенно в связи с последними событиями, потрясшими страну. Вспомните, как духоподъёмно встречала часть Ростова-на-Дону, города-миллионника, взбунтовавшихся «вагнеровцев», на тот момент продолжавших «крестовый поход» на Москву. С какой целью? С той самой, революционной, которая непонятно, куда вывезет. Или заведёт.

И не надо обращать внимание на то, что официальные лица этой жёлто-коричневой партии в один голос осудили мятеж. Они просто предполагали исход, но параллельно понимали – вот она, наша сила. Ведь идти на избирательные участки в единый день голосования – дело банальное, и совсем другое – брать власть в свои руки. Вспомните, что играет в одном известном месте у молодых и не очень умных людей.

Смотрим это кино дальше?..

Леонид Черток