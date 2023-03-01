Здравствуй, детство с автоматом! Вояки вышли на «Позицию»

«Будет такая борьба за мир, что никого не останется в живых» (из советского анекдота)

В российские школы возвращается предмет НВП (начальная военная подготовка). Пока только для двух старших классов, что уже вызвало горячую дискуссию в обществе.

Но наши депутаты, как следует из анонса программы «Позиция» (ГТРК «Поморье»), опять хотят быть впереди в плане воспитания патриотизма у будущих поколений, и предлагают начать прямо с 5-го класса.

Фамилии инициаторов умалчиваются. Но я с большим удивлением не увидел в студии Александра Дятлова, вице-спикера областного Собрания. Именно он два года назад в самый разгар второй волны пандемии гневно бросил в адрес Германии и всех немцев «Можем повторить», возмутившись их поддержкой Навального (признан иноагентом на территории РФ). Тогда эту позицию я назвал РеваншИдиотизмом (подробности здесь) и привёл соответствующие доводы.

Однако место брутального Дятлова неожиданно занял Андрей Жданов, ранее известный мне исключительно как деятель культуры. Человек с лицом доброго домового изрёк ласковым голосом, что «мир готовится к большой войне и избежать её не получится».

Вот это да! Сколько раз слышал по телевизору от первых лиц нашего государства, что СВО проводится в целях избежать этой большой войны, и мы были вынуждены нанести упреждающий удар. Оказывается, всё зря…

Лица участников дискуссии слегка вытянулись (оценочное мнение автора) и дальнейший разговор больше касался патриотического воспитания. Известный журналист и закоренелый холостяк Дитятев договорился до того, что правильный патриотизм влияет на правильные семейные отношения (по типу «если ты изменяешь жене, ты одновременно изменяешь Родине»). Однако все согласились, что вводить НВП нужно, разногласия касались только школьного возраста.

А я против возвращения НВП в принципе и позволю высказать свою позицию (тем более, ведущий программы в самом конце анонсировал, что это было только начало широкой дискуссии).

Вспоминаю свою НВП. Её вёл майор-отставник со скромной наградной колодкой, на уроки приходил исключительно в форме. Как только мы к нему не обращались – и «товарищ подполковник», и «товарищ полковник Советского Союза». Он только скромно алел, но никогда не поправлял.

Про свои фронтовые подвиги и просто будни ничего не рассказывал, хотя по возрасту подходил под эту категорию (середина 70-х). Но нам и не надо, мы из того поколения, в котором не только деды, но и многие отцы воевали. На этих уроках получали общие фразы о патриотизме, которые можно было прочитать в каждом номере «Правды», без конкретных личных примеров.

Из прикладного.

Разборка автомата на время. Что, по признанию людей военных, самое бесполезное занятие. Из автомата надо уметь СТРЕЛЯТЬ, за два школьных года нас один раз отвезли на стрельбище. Девочки плакали над сломанными ноготками, и это в условиях, когда маникюр в школе по вольности приравнивался к дымящейся сигарете. Они откровенно не понимали, зачем будущим жёнам-матерям это специфическое знание.

Часто стреляли из пневматической винтовки прямо в классе (отдельного помещения в школьном подвале не было). Как-никак экономия 5 копеек на пульку в публичном тире.

Метали гранату на спортплощадке. Пару раз чудом кому-то в голову не прилетело. В армии это умение мне не пригодилось от слова совсем.

Одевали на время противогазы. Ржание стояло на всю школу, некоторые девочки наотрез отказывались даже под угрозой двойки в четверти.

Иногда девочек куда-то уводили кого-то (или чего-то) перевязывать. Мы провожали их молодецким «ко мне подходит санитарка, звать Тамарка». За что в ответ получали кручение пальцем у виска.

Много ходили строем. Поверьте, делать это в школьной сменке и в армейских сапогах – две большие разницы.

В итоге НВП в нашей школьной системе ценностей попала в разряд самых ненужных предметов, разве что «тупо поржать». Но как же после этого урока было сложно писать контрольную по математике. В нашем классе все рассчитывали поступить в институт. Другое дело, что не у всех получилось доучиться до конца и не сходить в армию.

Возможно, кому-то из моего поколения повезло больше – попался действительно боевой военрук, заразивший своими фронтовыми рассказами патриотическим энтузиазмом. Или в сельской местности игра «Зарница» была единственным доступным спортивно-массовым мероприятием после футбола на пустыре за школой. Участники «Позиции» с воодушевлением вспоминали «казаков-разбойников»… в которых даже мы ни разу не играли.

Я наблюдаю за своими сыновьями (21 и 8). Каждому дарили пистолеты-автоматы, интереса к таким игрушкам хватало максимум на два дня. Старший НИ РАЗУ не играл с друзьями «войнушку», у них совсем другие интересы. Неужели кто-то считает, что заорганизованная игра, пусть даже за оценку в дневнике, кого-то действительно искренне увлечёт?! Если есть тяга к этому делу – пожалуйста в «Юнармию», в военно-патриотические клубы. Но это будет личный выбор, пусть и родителей ученика. Воспитание патриотизма начинается в семье, и школа в этом смысле мало что исправит. Иначе всё закончится «галочкиной системой» в отчётах.

И где взять преподавателей НВП? Не теоретиков, практиков с соответствующим опытом. Вернувшиеся с СВО сами ещё должны вырасти до учительского состояния, нести подросткам боевой опыт и рассказывать исторические параграфы из книг - далеко не одно и тоже (не говоря о профильном образовании). Сколько положат в месяц школьному военруку? Вряд ли многим больше, чем охраннику в торговом центре.

Надо иметь ввиду, что в современных реалиях понадобится минимум два военрука на школу – для мальчиков и для девочек. Последним разбирать автомат и метать гранату совершенно излишне. А вот учить грамотно накладывать шину и ставить уколы должен учить специалист с квалификацией медицинской сестры. И то, назвать это НВП язык не поворачивается, скорее продвинутое ОБЖ. Всё-таки современное мироустройство предполагает гендерные различия, и не дай бог нам дожить до состояния Израиля, где воинская повинность обязательна для обеих полов. Женские танковые экипажи мне могут присниться только страшном сне.

Ну, а в программе «Позиция» всё обычно решается по щелчку пальцев. Главное, чтобы участники сами себе нравились…

Леонид Черток