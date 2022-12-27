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Arctic open: праздник, который всегда со мной. И с тобой

Есть люди, которые живут от кинофестиваля к кинофестивалю. Это новые фильмы, которые не часто доходят до большого экрана, ибо авторское кино сродни высокой кухне в сравнении с фаст-фудом, новые знакомства, встреча со старыми друзьями (как в моём случае). Закончился один, оставив приятное послевкусие, и сразу начинаешь ждать следующий. Поверьте на слово - за семь лет совсем не надоело и острота восприятия не снизилась, чтобы ни писали те, кто не при делах.

А есть те, для которых кинофестиваль не заканчивается вовсе. Проводили последних гостей, выдохнули, учли находки и промахи, свели дебет с кредитом и сразу начали готовиться к следующему. Параллельно занимаясь продвижение умного кино, показанного в Архангельске, в глубинку области и в другие регионы, ибо Arctic open не заканчивается несколькими днями в декабре. Таких людей мало, но они особенно ценны как подвижники в любом нужном деле.

Анжелика Долинина, постоянный программный директор кинофестиваля Arctic open, это на её вкус и чутьё приходится полагаться зрителю. Впрочем, отбор картин – лишь небольшая часть работы, которую моя сегодняшняя собеседница добровольно взвалила на себя. Представить картину перед просмотром, встретить гостей фестиваля в аэропорту или на вокзале, держать под контролем половину административных проблем, ответить практически на любой вопрос – всё в её компетенции.

Меня так и тянет спросить – неужели не устала, не надоело, ибо помню её выжатое состояние в каждый день закрытия. Но прошло два месяца, глаз снова горит азартом, ответ налицо. Поэтому интересуюсь банальным, но важным – итогами Шестого Arctic open. И вот, что узнаю:

За два этапа – основная и детская программы – прошло 93 кинопоказа 41 фильма программы на 18 киноплощадках в 5 городах Поморья, из них 6 — в формате VR-сеансов и 3 —  с сурдо и тифлопереводом плюс программа ретроспективного показа «Документалистика Андрея Кончаловского». Всего кинособытия посетили 6140 человек. А ещё много всего было сопутствующего – мастер-классы, концерты, презентации, «Ночь фестивального кино», «Арктический кинотеатр» под открытым небом для экстремалов-киноманов. Впервые на архангельском кинофестивале во весь голос заявила о себе отечественная мультипликация, приведя на показы новое, совсем юное поколение зрителей.

- Но это голые цифры, - говорю Анжелике, - а где эмоции?

- Эмоции в моральном удовлетворении от свершившегося. Именно шестой кинофестиваль был максимально насыщен культурными событиями, близкими к кино, но не имеющими к показам прямого отношения. Помнишь, года два назад мы говорили о том, что Arctic open становится всё более многогранным и разнообразным? Вот у нас и появилась отдельная музыкальная программа «Голос Арктики», когда музыка и северные напевы, звучавшие в фильмах, сходят с экрана на сцену и исполняются вживую. Заработала Лаборатория «Эко-кино. Мир дикой природы», детские художественные мастерские, где учат азам мультипликации. Но самое главное - это обсуждение фильмов в залах после просмотров, где модераторы кинопоказов объединяли голоса зрителей и режиссёров, актёров, продюсеров в единый разговор «о важном». И сложно не заметить, что даже те зрители, которые остаются на обсуждения и молча наблюдают за дискуссией - ведут внутри себя не менее острый и важный диалог. Вот ради всего этого мы и делаем наш кинофестиваль. Даже для детей делаем его по-взрослому.

Собеседница вспоминает, как после заключительного фестивального показа зрители выстроились в большую очередь, чтобы сказать организаторам своё личное спасибо за фестиваль, им было важно поделиться своими впечатлениями от увиденных фильмов, высказать свои пожелания. И сколько позже получили благодарных постов от гостей кинофестиваля за тёплый приём и общую атмосферу праздника… даже без награждения и синей фестивальной дорожки. И от всего этого нам обоим становится щекотно в носу и чуть мокро под веками.

- Кстати, насчёт отсутствия конкурса, жюри, награждения и пр. Фестиваль от этого не потерял? Только честно…

- Я и говорю честно - для программного директора отсутствие конкурса идеальный вариант при составлении программы! Ты делаешь выбор не из пришедших в конкурс работ, а исходя из тематического и драматургического контекста программы. 

- А для гостей, что привезли свои работы?

- Вооот! Кинофестиваль - это смотр лучших картин года и режиссёрам важно получить оценку профессионального жюри, а для продюсеров и дистрибуторов фестивальные показы являются маркером зрительского успеха. Кинонаграды тоже косвенно влияют на прокатную историю. Поэтому мы не хотим понижать свою планку, нам важно сохранить хорошую имиджевую историю. Да и постоянный зритель успел привыкнуть к обычному формату декабрьских дней, многие под кинофестиваль отгулы-отпуска берут, чтобы успеть везде и на всё.  

- Политика не повлияла на международность кинофестиваля… ну, ты понимаешь?

- Безусловно, внешнеполитическая ситуация сказалась на программе иностранных фильмов. «Arctic open» - кинофестиваль режиссёров стран Арктики, у нас много друзей, живущих за границей, от них приходили новые прекрасные фильмы, но участвовать в фестивале многие не стали в силу разных причин, и мы не настаивали. Фильмы «BEYOND THE WHITE» и «Polaris», стали жемчужинами международной программы, и мы благодарны правообладателям и режиссерам не только за предоставление картин, но и за онлайн-общение со зрителем после сеанса. Надеемся, наш голос был услышан в агрессивном многоголосье сегодняшнего мира. 

Тут я задаю клишированный вопрос о кинофестивальном закулисье. Не сенсация ради, а просто для порядка… чтобы был. Выяснилось, что за кулисами – колоссальная работа небольшой команды организаторов, плоды которой с благодарностью принимаются. Отдельная тема – финансы (а как без них?!), Анжелика подходит к ней с присущей творческому человеку аккуратностью (хотя я бы сам говорил жёстче):

- Мы работаем на средства Гранта Президентского фонда культурных инициатив, предусматривающего лишь основные затраты на проведение мероприятий. Остальное - это софинансирование и спонсорская поддержка. И это наша самая больная тема, т.к. фестиваль стереотипно воспринимается как «праздничное мероприятие», и очень сложно убедить спонсоров в том, что это большой 10-месячный образовательный и просветительский проект, что мероприятия имеют социальный характер, а не коммерческий, для зрителей и участников всё бесплатно. И нам приходится платить за всё - от аренды залов до покупки прав на показ фильма у дистрибуторов, поддерживая заявленный уровень и без всяких скидок на инфляцию.

Поговорили и об ожиданиях этого года. Они подкреплены тем, что Arctic open вошёл в список 66 российских кинофестивалей, которым выделены государственные субсидии на 2023 год. Проект Седьмого архангельского кинофестиваля уже получил поддержку Министерства культуры РФ - финансирование в размере «не более 3 млн рублей». Но…

- Нас ждёт написание заявки на Грант Президентского фонда культурных инициатив, без его получения фестивальный проект, увы, неосуществим. Будем надеется на лучшее. В планах, конечно, проведение фестиваля с участием высокого жюри и конкурсом полнометражного, документального и короткометражного кино, с интересной и востребованной образовательной программой. Есть идея расширения географии фестивальных кинособытий. Планируем проведение деловой программы «ARCTIC OPEN» в Нарьян-Маре, есть идеи совместного кинопроекта с Музеем органической культуры в г. Коломна. Планируем создать Киноклуб «ARCTIC OPEN» в Рестопорте, что в ТЦ «Европарк», экспериментальный показ на этой площадке в рамках «Ночи фестивального кино» был успешен, надо продолжать! 

- Было бы здорово, - мечтаю я, - а чем угощать будете? Уточняю – я о пище духовной с учётом имеющихся объективных проблем с киноконтентом. Как мастера экрана в принципе относятся к Архангельску как к премьерной площадке?

- Каждый год ситуация с получением согласия на участие премьерных фильмов в программе фестиваля разная. В этом году мы столкнулись с тем, что согласие было получено («Чук и Гек. Большое приключение», позже ставший одним из новогодних хитов), но к нашим датам фильм не был готов, я уже упоминала и отказы по причине сложной геополитической ситуации в мире. Но те, кто уже принимали участие в нашем фестивале, стали нашими друзьями, с большим желанием предоставляют свои премьерные фильмы в программу. С новыми авторами бывает сложнее, но тут уже работает «сарафанное радио», бывают и ситуации долгих переговоров из-за немыслимой цепочки людей, принимающих окончательное решение. Словом, это обычный рабочий процесс, мы к нему готовы. 

Окей, говорю, опять ждём декабря. Это ты ждёшь, отвечает, а мы работаем.

- Фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN», который начался в сентябре 2022-го, завершится в июле 2023 года. Сейчас начинается традиционное ЭХО кинофестиваля - «Киномарафон Arctic open» показ фестивальных фильмов в кинозалах, библиотеках, музеях, учреждениях культуры Архангельской области и не только. Это длительный проект - до мая 2023 года. Параллельно с этим для педагогов мультстудий региона пройдёт учёба, это часть очень большого проекта в этой сфере кинодеятельности. Плюс работаем над созданием каталога фильмов фестиваля Arctic open на нашем фирменном сайте.

Глаза у моей собеседницы сверкают, прямо в бой рвётся. И вспоминаю другую Анжелику, которая каждое закрытие фестиваля говорит себе – «да чтобы я ещё раз… да никогда».

Всё-таки в кино работают фанатики и оптимисты. Без этого в профессии никак…

Леонид Черток

 

07 февраль 11:17 | : Горячая тема / Культура

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