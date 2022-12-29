Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск. Когда автобусы были большими

Сегодня только ленивый не пообсуждал видимый «блин комом» начала так называемой «транспортной реформы» в Архангельске. Но ведь еще 10 лет назад большие и комфортабельные автобусы ездили по наиболее востребованным маршрутам столицы Поморья. И именно на них впервые были восстановлены льготы, сначала для ветеранов Великой Отечественной войны, потом – для граждан в возрасте т 70 лет и старше. И самое главное – автобусы эти были муниципальными.

 Тогда, в 2013 году, в Архангельске действовали 44 городских маршрута, общей протяженностью почти 750 км. На них работал 31 перевозчик – 2 МУПа, 39 предприятий малой формы собственности и индивидуальных предпринимателей. При этом муниципальные предприятия и 1 частный перевозчик эксплуатировали 56 больших ЛиАЗов - автобусы большого класса составляли 10% подвижного состава. 

 Реальная транспортная реформа в Архангельске началась еще тогда – в 2010-е годы. Мэрия во главе с Виктором Павленко при подготовке конкурсов последовательно проводила политику «Один маршрут - один перевозчик». Кроме того, несколько маршрутов при проведении конкурсов объединялись в один лот, с тем, чтобы перевозки осуществляло крупное предприятие, располагающее ремонтно-эксплуатационной базой и квалифицированными кадрами. Ставка делалась именно на свои, муниципальные предприятия МУП «АПАП-1, 2», кстати, возрожденные именно тогда.

 Однако тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа для Архангельска всегда устанавливался областным Агентством по тарифам и ценам с учетом затрат только для автобусов малого класса и не покрывал расходов МУПов на эксплуатацию больших автобусов.

 Мэрия Архангельска неоднократно предлагала не повышать плату за проезд в автобусах для жителей города, а установить экономически обоснованный тариф, который стимулировал бы перевозчиков переходить на большие автобусы и обеспечивал безубыточную работу муниципальных предприятий, выполняющих важные социальные функции по работе на маршрутах, связывающих окраины города с центром. А разницу дотировать – по закону – из областного бюджета.

 Практика дотирования общественного транспорта из региональных бюджетов тогда была распространена во многих областях и республиках России. Так в Вологодской области в год на эти цели из областного бюджета в 2010-е выделялось более 700 млн рублей. В республике Мордовия из республиканского бюджета на муниципальную программу «Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013-2017 годы» было выделено 961,6 млн. рублей, кроме того, республиканский бюджет оплачивал 65% лизинговых платежей при обновлении подвижного состава. При этом доля дотаций (из разных источников) для муниципального автотранспортного предприятия составляла 60% от общих доходов. А ведь именно Саранск в 2014 году приводили в пример Архангельску, когда отменяли прямые выборы главы города.

 К сожалению, в Архангельской области тогдашняя система тарифного регулирования привела к тому, что муниципальные ЛиАЗЫ оказались для города убыточными. И большие красивые автобусы (дизайн не в пример нынешним – «голубым», да и герб - именно города) ушли с улиц столицы Поморья. А потом при первом назначенце были обанкрочены и автотранспортные МУПы. Город лишился не только больших автобусов. Он остался без муниципального транспорта в принципе – важнейшего для местной власти ресурса. Причем мобилизационного. Ведь именно муниципальный автобусный парк был основой для планов по эвакуации населения на случай чрезвычайных ситуаций. 

Что в сегодняшних реалиях заставляет задуматься о причинах – почему же так получилось… 


26 январь 12:31 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


И вечная весна
Он возвращается…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (280)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20