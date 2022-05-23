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Михаил Черноков – писатель с «чердака»

Посвящается памяти Анатолия Беднова, талантливого писателя и краеведа.

«Мы ленивы и нелюбопытны»

(А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум»)

 

Однажды далеким и жарким летом 1981 года мы сидели на лавочке с моим приятелем перед кинотеатром «Искра» в ожидании просмотра кинофильма и рассуждали о жизни.

- Что ты хочешь от жизни? - задал я не детский вопрос.

- Квартиру иметь свою, хорошую зарплату, жену, детей, - ответил он.

- А дальше? Что будешь делать дальше?

- Не знаю, - отвечает он, - дальше жить.

- А мне, - говорю я, - интересно, что будет дальше, мой жизненный двигатель – Любопытство.

Летом 1986 года, будучи студентом Исторического факультета Архангельского пединститута, я посетил поселок Липаково Плесецкого района, по причине поездки к близким родственникам моей жены.

Буквально на второй день, мы решили навестить ее (жены) родных бабушку и дедушку, проживающей в деревне Черноково.

Добрались быстро, расстояние было всего пять километров, попили чаю, и я попросился посмотреть чердак, так как дедушка проговорился, что там много старых вещей и книг.

Действительно, я там набрал много всякого полезного хлама, нашел интересных книги, дореволюционного еще издания , по философии и психологии , а самое главное – журнал, который так и назывался «Ежемесячный журнал» за 1916 год, - обратил внимание на то что там был опубликован рассказ «Бурый» автором по фамилии М.Черноков, причем на самом рассказе в журнале , чернилами, были сделаны правки, изменены фразы, текст и т.д. (обращаю внимание последующих исследователей его творчества, которые ставят его первое издание рассказа в журнале «Летопись» за 1916 год, - там был переработанный текст).

Любопытно, подумал я, деревня Черноково и автор Черноков Михаил, да видно еще и редактировали рассказ – нет ли тут какой загадки?

Когда я спустился с чердака и спросил у родственников – знают ли они такого Михаила Чернокова?

-Да, знаем, это писатель, он тут жил раньше, до войны, вернее приезжал на лето отдыхать вместе с сыном. У него и дом еще сохранился. Вон - на берегу стоит.

Меня очень заинтересовал такой поворот моего похода на чердак, и я решил расследовать это дело.

Вернувшись в Архангельск, я подошел к преподавателю литературы филологического факультета Людмиле Сергеевне Скепнер, рассказал о своей находке и спросил – не знакомо ли ей имя Михаил Черноков?

Нет, сказала она, не знакомо, но захотела спросить еще у своего мужа, Бориса Понамарева известного литературного краеведа.

 Позднее она сказала мне, что он знает это имя, но ни с творчеством, ни с произведениями не знаком.

Мы решили собрать информацию о Чернокове, попытается найти его произведения, и узнать биографию. Людмила Сергеевна, «пробила» мне – студенту (которых в те времена никуда не пускали… ни в архивы, ни в научные библиотеки) - командировку в Ленинград, порыться в архивах и фондах Научной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, заручившись всеми необходимыми документами.

Домой я привез богатый «улов» - в библиотеке им. Салтыкова Щедрина мне удалось найти много книг Михаила Васильевича Чернокова: сборник рассказов «Теплые росы» 1926 г., сборник рассказов «Простор», повесть «Житие Васьки Змиева», роман «Книжники» и др.

В Архангельском областном архиве, удалось найти анкету от 1924 года, где Михаил Черноков кратко излагает свою биографию.  

Вооружившись такими знаниями, я подготовил выступление на студенческой научной конференции по творчеству писателя и отправился снова на его родину в деревню Черноково на следующий год.

Первое, что я сделал – посетил его дом у реки. Меня поразил тот факт, что прошло пятьдесят лет, а все сохранилось практически в неизмененном виде.

В его сборнике «Теплые росы» за 1926 год, он описывает этот дом: «Высокие, скрипучие ступеньки, ведущие в дом, большая изба и дом напротив с резными наличниками через реку.» Все было так. Там я нашел фотографию молодого писателя и разные там грифельные дощечки, по которым раньше учились писать. На ней он совсем молодой, но мои родственники из деревни Черноково узнали в нем его. Позднее я передал ее в музей федовской школы.

Более того, в одном из рассказов этого сборника он описывает себя, свое возвращение на родину – это, наверное, 1922 год, когда,  после всех тягот Гражданской войны, молодой еще человек приезжает домой после многолетнего отсутствия, встречает много перемен в жизни, в людях, а вечером идет купаться на реку Онега, в удобное место, рядом с часовенкой, под окладистой старой сосной. Подходя к часовне, он встречает там девушку по имени Акулина, которую он когда-то помнил «сопливой девчонкой», и теперь она превратилась в статную красавицу. Завязывается разговор, но тут прибегают братья Шеины, из соседней деревни Грязново, явно с воинственными намерениями – один из них считался женихом Акулины. Вскоре, после разговора, всё образуется, и мужчины идут купаться.

 Эта часовенка еще была в то далёкое время - 1987 год. Она стояла под раскидистой сосной. Все было так, как описывает это Михаил Васильевич Черноков за пятьдесят лет до этого.

На следующий 1988 год, в местной плесецкой газете «Строитель Коммунизма», я опубликовал статью о писателе Чернокове.

Затронем немного биографии М. Чернокова, т.к. этот материал не преследует целью дать полную картину о его судьбе и творчестве, а все лишь проявить интерес к нему.

М.В. Черноков родился в 1887 году в деревне Черноково Богдановкой волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии (ныне Федовская администрация Плесецкого района). Это очень примечательное место –  излучена речки Моша и Онеги (место старое , поселение Усть-Моша упоминается еще в летописях за 1137 год), отсюда родом Чапыгин, Черноков, Чумбаро-Лучинский, Чуркин – автор «Вечера на рейде».

 Окончив двухклассную сельскую школу Михаил, вместе со взрослыми односельчанами стал ездить на отхожие заработки Петербург, где был «мальчиком на побегушках», а затем и продавцом в книжных лавках. Мир книг увлек юношу, и он стал упорно заниматься самообразованием.

В 1909 году его призвали в армию, где он служил телеграфистом в авиационном полку.

В 1916 он публикует свой первый рассказ «Бурый» в «Ежемесячном журнале» (который я нашел на чердаке и теперь он хранится в музее федовской школы), а затем и в журнале «Летопись».

От литературной деятельности его отвлекла революция и гражданская война. Когда белогвардейцы и интервенты захватили Архангельск, М. Черноков, большевик с 1918 года, был назначен волостным комиссаром в прифронтовую зону.

Вернувшись из армии М. Черноков, жил в деревне до 1924 года, когда переехал в Ленинград, где долгое время работал в Государственном книжном фонде, в то же время продолжая писать. Вышло несколько его книг: «Теплые росы», «Житие Васьки Змиева», «Простор», «Охотники». Особое место в его творчестве занимает роман «Книжники», который высоко оценил А.П. Чапыгин, который писал Горькому «Вот теперь мой ученик и земляк М.Черноков написал первую часть романа «Книжники» написано любопытно, ярко, серьезно». Позднее, большой знаток книжного дела, известный библиофил Л.Блюм утверждал, что роман «Книжники» - поистине редчайшее явление русской литературы: «Он полностью, буквально от первой до последней строки, посвящен библиофильской и шире – книжной теме, проникновенному изображению удивительного мира книги, ее творцов и собирателей».

М.В. Черноков – автор интересных воспоминаний об А.П.Чапыгене, которые были в 1938 году были опубликованы в ленинградском журнале «Резец» и архангельским альманахом «Север».

В тридцатые годы Михаил Черноков не раз приезжал в деревню, где родился, а также в Архангельск. Собирал и изучал материалы, связанные с событиями гражданской войны на Севере. В феврале 1941 года повесть "Два брата" о борьбе трудящихся Северного края против интервентов и белогвардейцев была завершена и передана в Ленинградское издательство. Но вскоре разразилась война, и повесть не была опубликована.

М.В. Черноков с 1934 г. состоял в Союзе советских писателей. Он пользовался авторитетом среди ленинградских литераторов. Был одним из первых директоров писательской Книжной лавки, заместителем директора Дома писателей, а также ответственным за военную учебу литераторов и за участие их в оборонных работах в годы Великой Отечественной войны.

В осажденном фашистами Ленинграде М.В. Черноков работал до тех пор, пока были силы. В апреле 1943 г. тяжелобольного писателя эвакуировали из города. Он намеревался поселиться в родной деревне Черноково, но этому не суждено было сбыться. Писатель доехал только до Вологды, где и скончался 17 апреля, из-за банальной причины – после блокадного истощения, просто покушал в столовой… и организм не выдержал.

На долгие сорок лет имя и творчество писателя было забыто, но моё ЛЮБОПЫТСТВО и поход на чердак вернули это имя. Тогда мы с Л.С. Скепнер попытались переиздать его произведения в серии книг «Русский север», издававшемся издательством «Северо-западное книжное издательство», но что-то не срослось. 

М.Чернокова «забыли» еще на тридцать лет.

 Лишь только благодаря громадному упорству, уже в настоящее время, Л.Е.Каршиной и Е.Ш.Галимовой, удалось выпустить в 2016 году к предстоящему тогда 130-летнему юбилею рождения писателя замечательную книгу - Михаил Черноков «Избранные произведения». В предисловии к книге дается превосходный литературоведческий анализ его творчества.  (Издание 2016 года, есть интерактивный вариант в интернете, где каждый может с ней ознакомится).

Прост, но чрезвычайно колоритен язык прозы Чернокова. Это язык северной деревни начала двадцатого века, еще нет неологизмов послереволюционной России. Вот небольшие фрагменты из его рассказа «Бурый» для примера:

- Ишь ты, семга шуганная!..- закричал Шляма.

- У без тебя-то дело не обойдется тут, - проворчала на мужа Карповна.

-Вишь, - одёр-то у меня ревнивый, - подмигнул гостям Гриша.

Бурый высунулся в окно и остановил проходившую мимо Васишку.

- Слушай, еретица, пойдем ко мне в гости. Мне в лодку гребцов надо.

Или, ещё:

--У тебя Яшка, палка-то щукой все что-то ходит, - заметил один мужик.

-А лешо-т её знает, угрюмо ответил Яшка, целясь палкой в далеко лежавшую рюху.

Язык Чернокова по своей образности можно сравнить с другим великаном прозы архангельского Севера – с Федором Абрамовым. Только язык Абрамова – это 40-50 годы двадцатого века, уже вполне понятен современному читателю, а у Чернокова – это язык начала века, много слов, которые с трудом понимает современник. Это делает его загадочным и немного былинным.

В одной из рецензий на прозу Михаила Чернокова, сказано: «Нельзя живописать дореволюционную деревню так, что становится непонятно, зачем при такой жизни крестьянам понадобилась революция».

Хочется сделать небольшое отступление - в каждое лето к нам приезжают гости из-под Саратова, мы садимся за стол, делимся последними новостями, а уже когда не одна бутылка с вином пуста, я начинаю свои «байки» про то, что нашел в лесу полуразрушенную землянку – «кроличью нору» (вход в другое измерение) и прыгая в нее – попадаю в 1908 год и путешествую там. Мне, конечно, не верили, посмеивались, но слушали каждый год мои приключения там с интересом. Но однажды я им преподнес сюрприз – начал говорить им языком, на котором говорили наши предки в 1908 году (прочитав рассказы М.Чернокова и проникшись его языком), а после этого – попросил переодеться в старую, подготовленную мной дореволюционную одежду и отправиться со мной в эту самую «кроличью нору» на полном серьезе. Вот тут они не на шутку испугались: «А что будет, если мы не сможем вернуться обратно? - спросили они. Будем жить в то время оставшеюся жизнь, - ответил я». Тогда они решительно отказались. Вот, что дает приобщение к творчеству Чернокова.

Проводил я свои рассказы о жизни и творчестве Чернокова в Васьковской школе, с любезного согласия преподавателя словесности Хабаровой Светланы Анатольевны, ребята слушали с интересом, задавали вопросы.

В заключении, хочется обратиться к читателям, а особенно к деятелям нашей архангельской культуры, к представителям Министерства Культуры Архангельской области – ни что другое не позиционирует нашу северную поморскую самобытность, как наш «поморский» язык, язык творчества Михаила Чернокова, обратите на него внимание, почитайте его книги.            

Михаил Скоморохов, специально для ИА RUSNОRD 

24 август 08:30 | : Горячая тема / Культура

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