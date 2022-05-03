Да здравствует ИДЕОЛОГИЯ! Как зарождалась Гласность в Поморье и куда что делось

«Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание».
(«Немецкая идеология» Маркс К., Энгельс Ф.)
События последних дней показали огромный интерес к такому явлению общественной жизни как ИДЕОЛОГИЯ.
Основной причиной перехода нашей «спецоперации» от плана А, когда мы стояли у самого Киева, к плану Б, когда мы были вынуждены уйти оттуда и начать затяжную позиционную тактику «спецоперации», стала именно Идеология.
Понимание ее значимости и проведение системного «идеологического» воспитания на протяжении 30 лет в школах, ВУЗах и СМИ Украины привело к тому, что народ и политическая элита не выступили с оружием в руках против неофашистов, а совсем наоборот – увидела в русском солдате врага.
Широкое и яркое празднование 100- летнего образования пионерской организации имени В.И. Ленина, когда уже «возрастные» пионеры-пенсионеры бодро и весело рапортуют о своем пионерском прошлом, замечу, ни у кого не вызвало даже намека на неуместность такого «перфоманса», а наоборот – приводило к чувству утраченной радости и желание возродить такое движение снова ( особенно проведение такой акции в стенах 26 школы Архангельска, показанное на всех телеканалах области). Основная цель создания и существования пионерской организации было идеологическое воспитание советской молодежи, была Идеология, именно она помогла победить нам в Великой Отечественной войны и выстоять во всех тяготах послевоенного возрождения.
Я впервые столкнулся с пониманием огромного значения идеологического воспитания в Советском Союзе в далеком 1982 году, когда, после известных событиях в Архангельске, участником которых мне довелось быть, появилось первое с момента назначения на этот пост постановление Генсека ЦК КПСС Ю.В. Андропова – «Об усилении идеологического воспитания молодежи».
За год до выхода этого документа – морозной зимой 1981 года мой приятель, одноклассник, Паша П., познакомил меня с девушкой, весьма интересной, начитанной и мыслящей очень оригинально (а кто в 18 лет мыслит ординарно?), звали ее Татьяна П. ( сейчас, кстати , она живет в Великобритании, если я не ошибаюсь).Так вот, бесцельно бродя по заснеженным улицам города под светящими тусклым желтым светом фонарей, заходя в подъезды погреться и покурить (чего греха таить), провожая уходящие поезда, с изнывающим желанием уехать из этого скучного и тоскливого города куда-нибудь в «столицы», где без всякого сомнения идет интересная и насыщенная жизнь - или приезжали в аэропорт и смотрели как люди улетали в большие и интересные города- мы мечтали о том , что может сделать нашу жизнь интересней. Однажды Татьяна П. сказала, а придумать бы нам что-нибудь, чтобы все ахнули.
Тогда я сказал – а давай, и придумал. Придумал напечатать политические листовки, в которых призывалось не вводить наши войска в Польшу и не вмешиваться в события с беспорядками организованными профсоюзами «Солидарность», пускай поляки собственными силами разбираются – иначе это обострит международную обстановку. Позднее, скажу, к нам прислушались (до сих пор в это верю - ведь про нашу выходку доложили Андропову, а он был в то время Председателем КГБ), наши войска в эти беспорядки не вмешивались, хотя и находились на территории Польши.
Поймали нас, конечно, очень быстро, все печатные машинки были зарегистрированы по особенностям пробивания шрифта. Хотя мы целую неделю их исправно клеили в автобусах, трамваях, раскидывали в видных местах в архангельских ВУЗах и в магазинах. Печатные машинки частным лицам не продавались, только организациям и обязательно после регистрации в КГБ (тогда не было никаких других средств копирования текстов). Я тогда работал инструктором по физкультуре в Архангельском порту «Бакарица» в здании спорткомплекса (он до сих пор стоит там, и так же физкультурники занимаются там спортом) и там же печатал эти листовки. Не пойму – почему там нет мемориальной доски «Здесь начиналась Гласность в Архангельской области»?
Впечатления от сотрудников КГБ сложилось у меня положительное – люди были интеллигентные, все пытались понять - не связаны ли мы были с иностранными агентами. А когда поняли, что мы сами по себе – тогда возник вопрос: «А зачем мы это сделали. Зачем занялись политикой. Ведь политика в Советском Союзе делалась в пределах Садового кольца (сегодня еще уже – вся политика РФ делается в пределах Кремлевских стен).» Поднимал наш статус и тот факт, что «вел беседу» и сам руководитель КГБ по Архангельской области.
По итогам этих «бесед» я понял поразивший меня факт – сотрудники КГБ были абсолютно «деиделогизированнные» люди, т.е. «рыцари без страха и упрека» закончились в начале 30-х годов ХХ века, когда «подчистили» многих, кто еще был идейным революционером и сидел по царским каторгам. И тогда появилась совершенно другая когорта чекистов - «чиновники», для которых работа по охране безопасности страны была только работой (не случайно все чекисты остались на своих местах и должностях в 1991 году, когда страна поменяла ориентацию с социализма на капитализм). Сейчас ничего не поменялось, даже более того – им, чекистам, запрещено иметь какие-то политические и идеологические взгляды.
Так вот, однажды, мы с Татьяной П. пришли к моему родственнику, который занимал важный пост в партии, в надежде на помощь. Помощи никакой мы, конечно, не получили, но из разговора стало ясно, что он нас не понял – не понял, зачем мы это сделали. А причина была, прежде всего, что молодые и инициативные люди хотят принимать участие в политике, хотят, чтобы их голос был услышан. Нас не поняли снизу иерархии власти, но хорошо поняли сверху – Андропов нас услышал, поэтому с нами ничего и не сделали, хотя могли вполне инкриминировать антисоветчину (здесь ее не было никакой, даже больше – про-советчина), провели профилактическую беседу и отпустили. А когда Председатель КГБ стал Генсеком, первое, что он сделал – это опубликовал это идеологическое постановление, т.к. понимал громадное значение Идеологии.
К сожалению, его последователь Горбачев не понимал значение идеологической работы и затеяв, в общем-то, хорошее дело – Перестройку, проворонил всю коммунистическую идеологию, а без нее все посыпалось как карточный домик (китайцы до сих пор исповедуют коммунистическую идеологию, с китайской спецификой конечно).
В январе прошлого года вышла моя статья в ИА RUSNORD «Не могу молчать», где я обратился через СМИ в лице популярного интернет-издания к руководству Областного КПРФ ( в другой форме обратится было невозможно, поскольку на пресловутую конференцию никого не пускали) о необходимости активизировать работу с молодежью и предложил свой план по реализации этой идей, а так же о необходимости идеологической работы. К сожалению, никто не прислушался тогда ко мне, а чтобы не «выпендривался» - объявили строгий выговор.
Все повторяется – в 1982 году выходит знаменитое Постановление Андропова Ю.В. – он понял. ЦК понимало значение идеологической работы – партийный аппарат нет. Сейчас руководство областной организации тоже не понимает, хотя и современное ЦК понимает – в ноябре 2021 года вышло постановление ЦК КПРФ «Об усилении в рядах КПРФ идеологической подготовки, партийной учёбы и политического просвещения в 2021/22 учебном году». Поэтому, как результат – увеличение среднего возраста состава Архангельского контингента КПРФ до 62 лет, это значит молодежи в рядах почти нет, нет и идеологической работы.
К сожалению, в поезд под названием «ИДЕОЛОГИЯ», остановившись на станции «Областное КПРФ» никто не сел, и он ушел пустой.
Что будет завтра – скоро увидим.
Сегодня информационное поле завалено всякими там заявлениями о предательстве верхушки советской элиты, приводят разные доказательства. На мой взгляд, это полная ерунда – единственной причиной развала, распада СССР являлось ошибочная идеологическая стратегия. Противоречие между реальной советской жизнью и «забронзовевшей сусловской идеологией», когда, вместо того чтобы правдиво объяснять и обсуждать все стоящие перед обществом проблемы, нас «поили» этой идеологией – никто не верил ей, все видели в ней ЛИЦИМЕРИЕ. Все закончилось плачевно – народ поддержал эти непродуманные реформы под названием ПЕРЕСТРОЙКА.
Что же такое Идеология?
Существует большое количество определений этого понятия. Само слово – произошло от двух греческих слов ЛОГОС и ИДЕЯ, т.е. учение об идеях, а в целом, как я это понимаю – объяснение того, или иного мировоззрения, т.е. концепции понимания мира.
Идеология и пропаганда, два схожих понятия, но пропаганда – это доведение идеологии до широких масс населения через СМИ и другие источники, т.е. пропаганда (от лат. propaganda — подлежащее распространению) — распространение политических, философских, научных, художественных и других идей в обществе; в более узком смысле — политическая или идеологическая пропаганда с целью формирования у широких масс населения определенных взглядов.
Идеология – это сущность воплощающее то или, иное мировоззрение, а пропаганда – ее упрощенная копия.
Поэтому невозможна качественная пропаганда без идеологии, а качественная идеология без мировоззрения.
Сегодня приходится признать - в России, после отказа от марксистского мировоззрения, нет системной идеологии, поэтому нет и качественной пропаганды. А что пропагандировать – ПАТРИОТИЗМ? Это хорошо, но на какой мировозренческой платформе он построен? Православие? Либерализм? Материализм? Скорее всего тот же меркантилизм, т.е. деньги, выгода, прибыль. Чем мы в этом смысле отличаемся идеологически от Америкой? Да ничем.
Отойдем от теоретических рассуждений – идеология нам нужна, без нее никуда, но сегодня стройной системы идеологии в России нет.
Значит, ее нужно создать, на платформе патриотизма и антирадикализма.
Если обратиться к школьному воспитанию – сегодня оно «деидеологизировано», т.е. согласно закону «Об образовании» в школе не должна быть представлена никакая идеология. На мой взгляд, эту норму нужно убирать и наоборот усиливать идеологическое воспитание молодежи на широком спектре мировозренческих подходов с единственным идеологическим критерием – патриотизм и антирадикализм. Сегодня даже движение «Юнармейцев» с этим не справляется в силу своей малочисленности и все тем же неидеологическим подходом.
Нужно обратиться к советскому опыту и возродить пионерскую и комсомольскую организацию, а также институт пионервожатых.
В свое время, зачастую только что окончившие школу молодые ребята-пионервожатые легко находили с школьниками общий язык и были проводниками «взрослых» идей в детскую среду. Посмотрите сегодня, кого только нет в школе: завуч по воспитательной работе, психолог, социальный педагог, педагог по воспитательной работе (бывают и такие), а раньше их всех замещал один пионервожатый.
Сегодня вся молодежная работа сводится к «Клубу выходного» дня, т.е. развлечь молодежь.
Понимание того, что это неправильно, появилось давно – года три назад- после того трагического случая, когда молодой человек совершил самоподрыв в одном из центральных зданий Архангельска. Этот случай, без всякого сомнения, пощечина всей системе нашего школьного и Вузовского воспитания.
У парня была «каша» в голове, и никто этого не заметил, а должны были. Назвать себя коммунистом- анархистом, это полная идеологическая чушь. Коммунисты и анархисты — это совершенно разные идеологические течения, а сам теоретик марксизма Карл Маркс и теоретик анархизма Михаил Бакунин, несмотря на то, что оба состояли в Первом Интернационале, друг друга на дух не переваривали, не говоря уже о том, в чем разница этих двух идеологических учений. Никто не смог объяснить это молодому человеку, совершил трагедию, ни педагоги, ни наши «идеологи» в партиях.
Появилось тогда Решение Губернатора об «Об усилении работы с молодежью», выделили дополнительные деньги, да без толку.
Появилась надежда, что приход нового руководителя Агентства по делам молодежи Чертовой Ольги Сергеевны и отделением туризма от молодежных дел приведет к каким-то изменениям, но пока это не заметно.
В свое время была практика межвузовских студенческих Ломоносовских чтений, когда ребята, интересующеюся всякими гуманитарными проблемами, поисками мировозренческого смысла (а сколько сейчас таких – посмотрите сколько групп в социальных сетях сторонников марксизма, троцкизма и т. д.). Их невозможно как-то контролировать, а значит надо их возглавить, чтобы у ребят не «переклинивало» голову.
Хорошо организовать этот процесс, назначить какие-то гранты за участие, выявить лучшие работы и примерно наградить.
Мы живем в сложное время, когда Россия пытается найти свое место в мире, поэтому не нужно «наступать на грабли» деидеологизации, а в советское время «забронзовевшей сусловской идеологии», что, по сути, одно и тоже.
Нам просто необходимо выработать свою ИДЕОЛОГИЮ и построить идеологическое воспитание молодежи через вовлечение ее в идеологическую работу. Без этого нам не выжить.
Михаил Скоморохов, специально для ИА « RUSNORD».