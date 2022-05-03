Оставим память о деревне. История поморской глубинки

Вот почему, архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю биографию героя,
О ком затеял свой рассказ.
(А.С. Пушкин)
Приведённое четверостишие содержится в задуманной Александром Пушкиным в 1832 году поэме «Езерский», героем которой должен стать мелкий чиновник из обедневших бояр, баловавшийся сочинительством. Незадолго до смерти, в июле-сентябре 1836 года, поэт использовал некоторые строфы «Езерского» в произведении «Родословная моего героя», опубликованного в третьем томе «Современника» с подзаголовком «Отрывок из сатирической поэмы».
Родословные, истории жизни имеют не только люди, но и деревни. Корни абсолютного большинства россиян там находятся. Если не сам человек, его родители, деды, пращуры родились, взрастали на земле, трудились на ней, питались её материальными и духовными плодами, в смертный час находили упокоение на сельских погостах. Деревенской веками была Русь-Россия. Великой сделали её сельские жители.
Поэт Николай Мельников призвал власти и народ: «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве». Памятник – от слова «память». На власти надейся, да сам хоть что-нибудь сделай для возвращения из небытия своих предков, историю рода для начала напиши, возраст отеческой деревни определи, передай земным сменщикам эти знания заветные в составе заотнё – так именовали наши дедичи «отцово наследство». И помочь в этом деле могут архивы – хранилища памяти человеческой.
Тому, кто хоть раз в своей жизни работал с пожелтевшими от времени документами знакомы чувства «осязаемости» истории, сопричастности к описываемым в документе деяниям, соучастия в судьбах, радостях, бедах и страданиях наших предков. Читаешь иные официальные бумаги и сердце вдруг замирает от ужаса творимого когда-то и мысль стучит в висках: «Как они смогли всё это пережить?». И смешными, нелепыми кажутся стоны современников от малейших болячек и неурядиц бытия, причитания, нытьё, вопли многочисленных «всепропальщиков».
Если кто-то полагает, что заниматься подобного рода изысканиями могут лишь «избранные», «допущенные» и т.п., надо их успокоить – в наши дни это благородное дело по силам каждому человеку. Было бы желание.
Именно острое желание отыскать следы в истории деревни Зачачье побудило автора отправиться в увлекательное путешествие в прошлое. Приведёт ли оно к самым-самым корням-истокам? Поживём-увидим.
И ещё. Поиски исторических следов родных деревень Архангельской области и даты их первого упоминания можно осуществлять и в порядке, изложенном в этой статье. Необходимые для этого источники указаны как в тексте, так и за его пределами в списке литературы.
Деревне предшествовал починок. Так назывались домохозяйства в один-два двора. Некоторые из них исчезали, другие росли и, сливаясь друг с другом, образовывали деревни. Куст близко расположенных деревень превращался в село. В свою очередь сёла и деревни «порождали» околотки и выселки, которые опять же становились деревнями. Этому процессу сотни лет. Увы, находимся мы на его печальной, нисходящей стадии, когда сёла, понижая статус, вновь превращаются в деревни, многие тысячи деревень исчезают с лика земли.
Путь от починков и деревень до крупного населённого пункта прошло и Зачачье. В документах прошлых веков звучат названия этих деревень. Вспомним их.
Для начала короткая справка.
Деревня Зачачье расположилась вдоль берега давшей ей название реки Чачи. Находится в пяти (по прямой) километрах от древнего (1137 год) села Емецка. Под этим названием (Зачачье) долгие века существовали село и волость, в которые входили окрестные деревни. Дату упоминания самой древней из них можно считать годом основания Зачачья.
И потому отправимся в прошлое.
Год 1922-й.
После возвращения в губернию советской власти, возжелала она провести инвентаризацию своих активов. По её итогам изданы документы. Одним из них стал «Список населённых мест Архангельской губернии на 1-е Мая 1922 г.».
На страницах 40-41 Списка приведены данные о Зачачьевской волости, в которую входили 26 населённых места, 24 из которых названы деревнями и 2 сёлами. В скобках приводятся их прежние («народные») названия.
Число дворов – 517. Там проживали 2289 человек, в том числе 1322 лиц женского пола и 967 (последствие войн?) мужского.
Под таблицей с данными сделано примечание: «Кроме перечисленных селений по списку 1861 г. в состав Зачачьевской волости входят селения: Верхотовская, Колотовская, Юдинская, Лоховая Гора, Ермолинская, Наволоцкая и Фатеевская, входящие в состав селения Заболотье; и Козминская, составляющее одно село с Коскошиной».
С начала двадцатого века переместимся в конец девятнадцатого.
Год 1894-й.
В октябре этого года скончался российский император Александр III. За внешнеполитическое спокойствие при его правлении получил прозвище Миротворец. На верность престолу присягнул новый император – Николай II.
В 1894 году Архангельская епархия издала книжное издание «Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии», в котором говорится и о Зачаческом (так в документе) приходе. Состоит он из 22 деревень. Жителей на 1 января 1894 года - 1705 человек, в том числе 800 мужского пола и 905 женского.
Чем объяснить сокращение числа деревень и жителей за 28 лет?
Тем, что приход не следует путать с волостью. Деревни и жители села Коскошина в документе епархии записаны в родном Коскошинском приходе.
Поскольку в примечании Списка 1922 года содержится отсылка к Списку 1861 года, к нему и обратимся.
Год 1859-й.
В 1861 отменено крепостное право. На российском севере с его «худыми» землями и рискованным земледелием оно оказалось «неэффективным». Хоть в этом повезло северянам.
В Списке населённых мест Архангельской губернии от 1861 года по сведениям 1859 года содержится информация о входящих во 2-й стан и расположенных на почтовом тракте из Архангельска в Москву деревнях и сёлах. Центром Зачачьевской округи и одноименного прихода названо село Зачатьевское. В нём указано 16 дворов и три православных церкви.
Кроме села «при р. Чаче» находятся 19 деревень. Ещё 10 деревень расположились «при р.Зачатье». Кто сообщил авторам Списка это название теперь уже не установить, но стояли эти деревни на берегу короткой речки Шарапихи, образованной по чьей-то причуде от слияния длинной Чачи (по законам географии она должна впадать в Емцу) и Ендюги. При последней в Списке указана деревня Марцовская.
То есть всего 31 населённый пункт, в которых проживали в 223 дворах 1488 человек, в том числе 672 мужского пола и 816 женского.
Как видим, за 31 год, к 1894 году численность населения возросла на 277 человек. Медленно прирастало людьми Зачачье.
Для того, чтобы почувствовать влияние хода времени на жизнь насельников Зачачья, переместимся в прошлое ещё на 183 года
Год 1676-й.
В январе этого года подавлено длившееся с 1668 года Соловецкое восстание. 8 февраля 1676 года умер царь Алексей Михайлович. Началось правление Фёдора III Алексеевича.
На Север из Москвы прибыл стольник Афанасий Денисович Фонвисин, прадед родившегося в 1745 году литератора, автора комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. Цель визита – руководство переписью населения. В 1678 году её результаты отражены в переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов.
Афанасий Фонвисин и подьячий Федор Замятин описывали Двинской уезд. Грудных детей, как и в перепись 1646 г., в книги не вносили. Учитывали не только родственников дворовладельца — детей, братьев, племянников и внучат, но и «соседей, подсоседников и захребетников в их дворах».
Начиналась работа со сбора у землевладельцев или старост «ревизских сказок». Так назывались поимённые списки населения, в которых указывались имя, отчество и (при её наличии) фамилия главы семьи, его возраст; те же данные других членов семьи с указанием пола и степени родства к главе семейства. Затем начиналась сама перепись «на посаде посацких людей и в уезде за помещики и за вотчинники крестьянские и бобыльские дворы».
Разумеется, переписываемые не любили платить налоги и подати, потому хитрили, как могли. На эти случаи переписчики были вооружены наказом – инструкцией о том, как проводить перепись и следить, чтобы «никто крестьян и бобылей не таил и из 2-3 дворов в один двор людей не переводил, и чужих крестьян и бобылей заочно за собой не писал, а в монастырях крестьян служками и детенышами не называл». Самый простой способ, позволявший «дворы жилые писать пустыми», состоял в том, что крестьяне или посадские люди на время переписи уходили со своих дворов, оставляя их пустыми. И об этом способе переписчики знали.
Кроме того каждый писец имел «приправочные книги» - копии предыдущих описаний местности. В качестве таковых в переписи 1676-1678 годов использовались переписные книги 1646 года.
На местного воеводу возлагалась обязанность обеспечить переписчиков помощниками, транспортом и даже продовольствием: «по туше бараньей, по куренку, да луку, чесноку, яиц и масла в скоромный день, а в постный где какая рыба лучится».
Результаты переписи на холмогорских землях приведены в деле «Холмогорские посады по переписной книге стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. 1676—1678 гг». Волость Зачачье и Чухчин конец (так называлась тогда) описана на 614-621 листах.
После перечисления деревень и починков подводится итог: «Всего в Зачате (так в переписном листе) 36 деревень, да пол-деревни, да три четверти деревни. А в них 63 двора крестьян. Детей, и братьи, и племянников, и соседей, и подсоседников – 43 человека. Два двора вдовьих, у них детей 3 человека. Один двор бобыльской. 28 дворов пустых. И перед прежними переписными книгами убыло 4 двора.
А по сказке той волости крестьян, которых дворы пусты, и тех пустых дворов крестьяне в котором году разбрелись, и кто из землёй владеет, и которая лежит впусте, и то описано по дворам.
Да к той же волости деревни и пустоши которые пустеют: деревня Новая роспашь, Тройниковская; Деревня Сидоровская, Родионовская полянка а Подзаборье; починок, что был Винориноской; починок, что был Андреевский, Клочковской ; починок, что был починок на пню, за сосною; починок, что была деревня Новая розпашца; четверть деревни Даниловской, Кропивинская».
Таким образом, всего в Зачачье в 1676 году имелось 94 двора. Из них третья часть (28) указаны «пустыми». Появились не приведённые в Списках 1861 и 1922 годы названия деревень: Настасьинская; Белоглазовская; ещё одна Настасинская, а к ней припущена в пашню деревня Трохинская; другая Кологривская на Шидозере.
Впрочем, если углубиться в историю местности, названиям этим найдутся объяснения.
В документе с названием «Сотная с писцовых книг И.П. Заболоцкого, выданная крестьянам Емецкого стана Двинского уезда» названы владения новгородских бояр в Двинском уезде: Дементия Андреева и других Емецких, Настасьи Ивановны жены Григорьева, Василия, Якуша и Федора Остафьевых и др. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что многие земли по Ваге и в южной части Двинской земли (по терминологии XVI века - Емецкий стан) находились в руках «двинских бояр» - наследников бояр новгородских. Оформление новгородских боярщин на указанных землях, по имеющимся данным, начинается не позднее XIII–XIV веков.
После присоединения в 1478 году Великого Новгорода к Московскому княжеству права на владения землёй ещё долгое время сохранялись за некоторыми прежними владельцами.
С высоко долей вероятности, можно предполагать, что деревнями Настасьинская и Настасинская владела жена боярина Григорьева – потомка знатного новгородского боярского рода. А деревней Кологривская на Шидозере могли владеть Кологривовы – младшие представители новгородского боярского рода Григорьевичей, ставшие своеземцами-крестьянами. И такое бывало в наших краях после сословных и земельных реформ 1499-1500 и 1540-х годов. Крестьяне этих деревень арендовали землю у своеземцев за определённую плату (оброк) . Таких земель (оброчных и своеземческих) становилось всё меньше. Примерно ко второй половине XVI века они слились с черносошными.
Что касается названия деревни Белоглазовской, произойти оно могло от прозвища её первых жителей – потомков «чуди белоглазой». Так называли представителей финно-угорских племён, населявших северные земли вместе с русскими.
В дневнике народного летописца Зачачья Николая Ивановича Заборского повествуется об одном из мест поклонения чуди духам природы: «Местное население, чудь, поклонялось необыкновенно толстой иве. Росла она на лугу (Емецком) в большой роще ивняка и среди этого ивняка была выродком: высота её – четыре сажени (9,2 м.), толщина пять саженей (10,3 м) в обхвате. На её долгих листьях пекли шаньги, листья были не меньше, чем у чемерицы. В 1860 году она ещё была, росла в верхнем конце озера Кибан, на лугу, по дороге в Хаврогоры, ближе к сухой Двинке».
Интересны и другие инородные названия. До прихода финнов (карелы, весь и др.) и русских, а также вместе с ними в здешних местах жили саамы. Название деревни Чухчин конец подтверждает это. В переводе с саамского чухч – «глухарь».
И название Шидозеро – саамское. Его основа шид говорит о том, что на берегах Шидозера располагался «зимний саамский погост, т.е. место наиболее продолжительной оседлости, селение вообще».
Ушла чудь. Только не «в землю», а в народ русский, породнившись с ним, растворившись в нём и, успев передать свои названия мест, рек, озёр.
А деревни Настасьинские, Белоглазовская и Кологривская на Шидозере, соединившись с другими, получили иные названия. Потому и нет их в последующих переписях.
Вернёмся к итогам переписи 1676 года.
В среднем на одну деревню в волости Зачачье и Чухчин конец приходилось меньше трёх дворов (94/36). Что наряду с большим числом починков и упоминаниями о недавнем переходе из этого разряда многих деревень может свидетельствовать об относительно недолгой истории их существования к 1678 году. И потому, чем дальше в глубины времени, тем меньше ждёт нас упоминаний о Зачачье. И потому перемещаемся ещё на сто лет.
Год 1578-й.
В 1520 году преподобным Антонием Сийским основан Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. На его содержание и строительство требовались значительные средства. Они выделялись «по государеву цареву и великого князя вся Русии наказу» как в денежной (незначительно) форме, так и в виде передачи «на кормление» рыболовных тоней, варниц соли и деревень с крестьянами.
К концу XVI века монастырь уже владел в Емецком стане 50 деревнями и починками, селом Шараповским и слободкой Резановской. За недоимки и прочие долги монастырю переходили и отдельные дворы с крестьянами в различных деревнях. Не сладко им жилось под властью монастыря. Они платили всё увеличивающиеся дани и оброки. Возникли у монастыря и напряжённые отношения с черносошными крестьянами Емецкого стана.
После обращения крестьян с челобитными в правительственные органы со стороны монастыря последовали репрессии в различных формах. Всё это привело в 1577-1578 годах к волнениям.
Увы, сила была не на стороне крестьян. Последние, начиная с 1606 года, ежегодно стали подавать челобитные на действия монастыря. В ответ из столицы приходили указы крестьянам слушаться игуменов и делать всё, как они велят. В противном случае бунтовщикам обещано наказание. Что и последовало. Челобитчики - крестьяне Григорий Трофимов и Семен Пантелеев «с товарыщи» отданы в монастырь для взыскания с них различных расходов в связи с процессом о спорных деревнях Емецкого стана. Кроме того, «тех монастырских крестьян, которые от монастыря оттягивались», по указанию игумена Феодосия и братии, велено было «смирити, — бить батоги», а «пущих ябедников и озорников» следовало «выслать» из монастырской вотчины. Власть победила.
С другой стороны, благодаря указанным трагическим для емецких крестьян событиям, в нашем поиске появился документ, продлевающий возраст Зачачья.
В 1578 году издан акт, закрепивший за Антониево-Сийским монастырём деревни, починки, соляные варницы, сенокосы, пашни, рыбные и охотничьи угодья. Его название - «Сотная Андрея Толстого на вотчину Антониево-Сийского монастыря». Сотная - выписка из официального документа. И в этой выписке в числе прочих переходящих во владение монастыря крестьянских хозяйств оказался двор Нечайки Тимофеева.
Выписка из сотной:
«Дер. Ершовская на реке на Чаче, и в той деревни три жеребья за государем, а четвертой жеребей за Троицким монастырем: в.Нечайко Тимофеев. Пашни сказали горние и луговые 4 чети в поле, а дву потому ж. Сена 60 копен. А сошного письма пол-обжи без шестой доли. А оброку дает в монастырь на год полтину денег, а дань и оброк платит с волостью вместе».
Жеребий – доля. Три двора в деревне Ершовской находились во владении государя. Четвёртый, в котором жил Нечайко Тимофеев, отходил монастырю.
Приписанные к его хозяйству пашни находятся как на склонах холмов, так и на лугу. Четь (четверть) равнялась 0,5 десятины. Десятина равна 1,09 гектара. Выражение «а дву потому ж» означало, что эту площадь надо умножить на 3, так как тогда применялась трехпольная система земледелия, при которой одно поле засевалось озимыми, другое – яровыми, а третье оставалось под паром. То есть Нечайко может использовать для посевов 6 десятин (более 6 гектаров) пахотной земли.
Выражение «сена 60 копен» не свидетельствует о количестве, а говорит о площади. Копна равнялась тогда 1/10 десятины. То есть под сенокосами в распоряжении Тимофеева имелось примерно 6 десятин земли (более 6 гектаров).
Основной единицей обложения в Русском государстве XVI—XVII вв. была соха. В соху полагалось определенное количество четвертей земли.
Со́шное письмо — на Руси XV—XVII веков описание земельных владений на селе и в городах, единицей которой служила соха; проводилось с целью последующего поземельного обложения, то есть сбора податей и отбывания повинностей. Крестьян, записанных по сохам, прозывали сошными или черносошными людьми.
О́бжа — единица площади для поземельного налога в Новгородской земле в XV—XVI веках. Равнялась площади земли, которая вспахивалась с помощью одной лошади в течение одного светового дня. Однолошадное сельское хозяйство и есть окладная единица, обжа.
Из приведённых толкований древних терминов следует, что Нечайко Тимофеев пытался обработать земли больше его возможностей. В те времена людей на северных пространствах было мало, а земли «бери не хочу». Вот и взял он много, да использовать в полной мере не мог. Возможно, и недоимки по этой причине у него появились, потому и оказался в монастырской зависимости. А за неё полтину в год придётся отдавать. На эти деньги тогда можно было приобрести пятьдесят куриц, или три овцы, или пять рубах. Но для того, чтобы иметь такие наличные деньги, надо что-то продать. А с этим у Нечайки были проблемы.
Не повезло ему. Может, имя не то получил при рождении? Кстати, языческое, не церковное. А в зависимость от церкви попал. Нечаянно.
Пусть ему повезёт.
***
А ведь чьим-то предком из ныне живущих людей является Нечайко сын Тимофея. Редкими тогда были фамилии – знати лишь полагались. У большинства россиян они появились лишь в конце девятнадцатого - начале двадцатого веков. И потому закономерен вопрос: возможно ли в условиях «бесфамильности» отыскать в толще времён своих предков?
Ещё как возможно. Автор утверждает на основе собственного опыта.
***
Для коренных жителей области, желающих составить родословные, алгоритм действий может быть следующим.
Начинать надо с обращения в Государственный архив Архангельский области с просьбой предоставить выписки из духовных переписей и ревизских сказок, касающиеся вашего деда (прадеда и т.п.), его (её) фамилия, имя, отчество, год, дата и место рождения. Подобного рода обращения принимаются в декабре каждого года. Ответы высылаются в следующем году. Услуга – платная. Расценки – на сайте архива.
Можно попытаться и самому поработать в читальном зале архива. Но дело это весьма безнадежное, так как «простые» клиенты не допускаются к подлинникам духовных переписей и ревизских сказок. Их оцифровка вроде бы как идёт, но такими темпами, что многие из жаждущих по причине конечности жизни не дождутся её результатов. Да и получается, что не выгодна она архиву. Причина: «бизнес и ничего личного». Возможно, потому и «слава» у нашего архива соответствующая.
Итак, если вы заплатили нужную сумму и представители поколений ваших предков не покидали пределов уезда, (деревни), исполнение запроса не вызовет затруднений у работников архива, и вы получите ответ, на основании которого сможете составить нисходящую родословную. Но лишь до 1783 года, поскольку в областном архиве указанные выше акты хранятся по 1782-й (год четвёртой ревизии) включительно.
Документы на следующие поколения предков вам придётся искать в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Точкой отсчёта для поиска будут данные из переписи 1782 года. По некоторым регионам РГАДА документы оцифровал и выложил на своём сайте. Их стоит поискать.
Если у вас нет времени и желания самим заниматься поисками, существуют «свободные» специалисты, готовые за рубли сделать это за вас. Их можно отыскать на генеалогических сайтах и форумах. Разумеется, в таком случае существует риск напороться на недобросовестного исполнителя, а то и на мошенника.
И всё-таки удачи в благородном деле!
А мы завершаем путешествие в прошлое.
Год 1560-й.
На русском престоле – Иван IV Васильевич, прозванный Грозным. В этом году русские войска взяли Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия) и разгромили основные силы Ливонского Ордена в битве при Эрмесе. На Шпейерском имперском сейме обсуждался вопрос о создании коалиции для борьбы с Россией. Ничто не ново под луной.
В этом году вышла Платежная книга Двинского уезда, составленная по результатам двух описаний Двины - Ивана Заболоцкого в 1552-1553 годах и Василия Гагина в 1559 году. Книга дошла до нас в составе сборной рукописи, основную часть которой составляют книги денежных сборов, относящихся к Двинскому, Устюжскому, Хлыновскому и прочим уездам. В этой составной рукописи Платежная книга размещена на листах 130-292. Начиная с 231 листа приводится перечень промысловых угодий с указанием их владельцев и оброка, взимаемого с них: «Книги оброчные двинские: тонь морских на Летней и на Зимней стороне, и двинские речные тони, и оброки за рыбную ловлю из станов и с волостей, и с рек морских, которые текут в море своими устьями».
На листе 254 особо важная, ценная для нашего поиска запись: «В Емце ж в Сийской в Кокошен//ской волостке з дву озерок: с Кова да с Чячья у Юрьевские волости крестьян у старосты у Онтипки у Терентьева с товарыщы, да Заболоцкие волостки крестьян, да у Дементьевские волостки крестьян, что в Зачячье, да у Никольские волости крестьян у старосты у Родивонка Иванова и у всех крестьян тех волосток оброку с году на год двадцать алтын».
Кокошен//ская волость – разумеется, Коскошинская. Ковозеро находится на правом берегу Северной Двины (недалеко от посёлка Двинского). Чячья – озёра Чачевские, исток Чачи.
Велик ли оброк на год в 20 алтын? Судите сами: алтын тогда стоил три копейки. На двадцать алтын (60 копеек) в те годы можно было приобрести: 8 пудов муки, или пуд коровьего масла, или чуть меньше двух пудов сёмги, или 60 куриц. Но для того, чтобы заплатить даже малые деньги, надо их заработать. Северному крестьянину это не всегда удавалось.
Нас в приведённом фрагменте Платежной книги больше всего интересует эта запись: «да у Дементьевские волостки крестьян, что в Зачячье».
Таинственная Дементьевская волостка находилась в Зачачье уже в 1560 году? Как давно она там появилась? И куда пропала впоследствии?
Увы, ответов на эти и многие другие вопросы пока нет. Будем искать.
Кстати, в этом деле неоценимую помощь могут оказать потомки давних насельников Зачачья, которым удастся составить родословные. Так как они будут по разным деревням, более точный возраст Зачачья определится по самому первому упоминанию в древних актах какой-то из них.
А пока (на основании приведённых документов) можно утверждать, что первое упоминание о Зачачье относится к 1560-му году. С той поры минуло 462 года.
С обретением возраста, деревня!
Литература:
Александр Чашев