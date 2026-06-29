Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске отключают горячую воду и срывают вывоз мусора

О прошедшей сегодня утром общегородской планерке рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня на планерке основной акцент сделал на вопросе проведения гидравлических испытаний.

УК и ТСЖ уже начали расхолаживание внутридомовых сетей. Завтра ТГК-2 будут повышать давление в сетях, начнут с Северного округа, следующий на очереди – округ Варавино-Фактория.
 При отсутствии дефектов начало подключения горячего водоснабжения запланировано на 7 августа. По опыту прошлых лет, в ходе повторной гидравлики выявляется в два раза меньше повреждений на сетях, чем при первых испытаниях. 

 Второй год по моему поручению испытания проводятся именно в конце июля, чтобы гарантированно вернуть горячую воду в дома до 1 сентября.

 Обратил внимание ресурсников на жалобы горожан:
 - у дома №34 по улице Карпогорской подтопило дворовой проезд. Поручил «РВК-Архангельск» ещё раз проверить состояние сетей. При необходимости, отработать с «Водоочисткой» в части лабораторного анализа, чтобы понять источник течи.

 - Ул. Кононова, 6 – дерево упало на электропровода. Акцентировал внимание компании «Россети» на решение проблемы.

 Мы снова фиксируем срывы вывоза мусора. По словам представителя «Экоинтегратора» причиной стала поломка машин. Все проблемные адреса регоператор взял в работу.

-

27 июль 13:32 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


День ВМФ в истории Архангельска
Слово и дело. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (311)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20