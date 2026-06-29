В Архангельске отключают горячую воду и срывают вывоз мусора

О прошедшей сегодня утром общегородской планерке рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Сегодня на планерке основной акцент сделал на вопросе проведения гидравлических испытаний.

УК и ТСЖ уже начали расхолаживание внутридомовых сетей. Завтра ТГК-2 будут повышать давление в сетях, начнут с Северного округа, следующий на очереди – округ Варавино-Фактория.

При отсутствии дефектов начало подключения горячего водоснабжения запланировано на 7 августа. По опыту прошлых лет, в ходе повторной гидравлики выявляется в два раза меньше повреждений на сетях, чем при первых испытаниях.

Второй год по моему поручению испытания проводятся именно в конце июля, чтобы гарантированно вернуть горячую воду в дома до 1 сентября.

Обратил внимание ресурсников на жалобы горожан:

- у дома №34 по улице Карпогорской подтопило дворовой проезд. Поручил «РВК-Архангельск» ещё раз проверить состояние сетей. При необходимости, отработать с «Водоочисткой» в части лабораторного анализа, чтобы понять источник течи.

- Ул. Кононова, 6 – дерево упало на электропровода. Акцентировал внимание компании «Россети» на решение проблемы.

Мы снова фиксируем срывы вывоза мусора. По словам представителя «Экоинтегратора» причиной стала поломка машин. Все проблемные адреса регоператор взял в работу.

-