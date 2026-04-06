И потечет горяченькая из архангельских кранов

О графике подачи рассказал глава администрации города на Северной Двине Дмитрий Морев:

- О сроках подачи горячей воды Архгортеплосети ТГК-2 отчитались на городской планерке.

Как и планировалось, сегодня начинается заполнение системы и постановка на циркуляцию. Первыми горячую воду уже завтра, 9 июня, получат жители Северного округа и кварталов от ул. Павла Усова до 2 лесозавода, а также частично привокзального микрорайона.

В докладе Архгортеплосетей были озвучены итоги гидравлических испытаний: выявлено 109 повреждений на сетях, 45 из них устранены.

После заполнения системы цифры могут измениться, поэтому поадресный график подключения ресурсоснабжающия организация предоставит завтра.