Поморье попало в список регионов с самой высокой задолжностью по зарплате

Но есть и хорошая новость – теперь жители Поморья смогут напрямую жаловаться Бастрыкину на задержки зарплаты.

Такое поручение органам СК РФ дал председатель Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания.

В органах СК на местах начнут проводить личные приемы граждан по проблеме невыплаты зарплаты. Также планируются выезды следователей в трудовые коллективы для разъяснения ситуации, связанной с невыплатой или неполной выплатой зарплаты.

Поручение связано с анализом ситуации в сфере нарушений с выплатами з/п – за первое полугодие 2026 года возбуждено в 1,5 раза больше уголовных дел по невыплатам, чем в аналогичный период 2025 года.

В перечень регионов с самой большой задолженностью по зарплате вошли Кемеровская область, Архангельская область и Ненецкий автономный округ, Воронежская, Тверская, Тюменская области, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Именно там в первую очередь начнут внедрять новации с личными жалобами работников напрямую в СК.

(фото с https://www.klerk.ru)