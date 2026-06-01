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Поморье попало в список регионов с самой высокой задолжностью по зарплате

Но есть и хорошая новость – теперь жители Поморья смогут напрямую жаловаться Бастрыкину на задержки зарплаты.

Такое поручение органам СК РФ дал председатель Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания.  

 В органах СК на местах начнут проводить личные приемы граждан по проблеме невыплаты зарплаты. Также планируются выезды следователей в трудовые коллективы для разъяснения ситуации, связанной с невыплатой или неполной выплатой зарплаты.

 Поручение связано с анализом ситуации в сфере нарушений с выплатами з/п – за первое полугодие 2026 года возбуждено в 1,5 раза больше уголовных дел по невыплатам, чем в аналогичный период 2025 года.

 В перечень регионов с самой большой задолженностью по зарплате вошли Кемеровская область, Архангельская область и Ненецкий автономный округ, Воронежская, Тверская, Тюменская области, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Именно там в первую очередь начнут внедрять новации с личными жалобами работников напрямую в СК.

(фото с https://www.klerk.ru

18 июль 10:40 | : Экономика / Скандалы

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